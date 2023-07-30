Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?0 комментариев
Число пострадавших при ЧП в Таганроге выросло до 22
Власти: Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22
Число пострадавших при ЧП с ракетой, которое произошло в Таганроге в пятницу, увеличилось до 22, среди них – ребенок, обратившийся к медикам на следующий день, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
По сообщению ведомства, на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе получивший ушиб после падения с велосипеда ребенок, который обратился на следующей день, в больнице остаются девять человек с травмами, они находятся в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.
В министерстве добавили, что от 18 граждан приняты заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Работа по приему заявлений продолжается.
Уточняется, что от девяти граждан приняты заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС с ракетой, семи гражданам оказана консультация.
Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.