Число пострадавших при ЧП в Таганроге выросло до 22

Власти: Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе получивший ушиб после падения с велосипеда ребенок, который обратился на следующей день, в больнице остаются девять человек с травмами, они находятся в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.

В министерстве добавили, что от 18 граждан приняты заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Работа по приему заявлений продолжается.

Уточняется, что от девяти граждан приняты заявления на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС с ракетой, семи гражданам оказана консультация.

Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.