Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.7 комментариев
Путин назвал обоснованными аресты тех, кто вредит стране в условиях конфликта
Путин назвал обоснованными аресты тех, кто вредит стране в условиях вооруженного конфликта
Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, а потому внутри страны должно быть сформировано определенное отношение к людям, которые в этот момент наносят государству ущерб, заявил президент Владимир Путин.
Путин, отвечая на вопрос об аресте политолога Бориса Кагарлицкого* (признан в РФ иноагентом) и режиссера Евгению Беркович, отметил, что на Украине за подобное расстреливают. «Вы знаете о том, что там просто убили несколько человек, стоило им только рот открыть, даже участника переговорной группы со стороны Украины», – приводит его слова ТАСС.
«Не значит, что мы должны так поступать, но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы нам добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определенные правила», – подчеркнул глава российского государства.
«Я могу честно сказать – я не знаю даже о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали», – отметил глава российского государства.
Обращаясь к автору вопроса, он уточнил: «Я не знаю, что они сделали, вы мне потом расскажете. Может быть они и не заслуживают того, как с ними поступили – я даже не знаю, как».
Ранее Сыктывкарский городской суд отправил под арест на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого по обвинению в призывах к терроризму. Кроме того, по делу о пропаганде терроризма арестована театральный режиссер Евгения Беркович.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом