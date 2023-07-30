Путин назвал обоснованными аресты тех, кто вредит стране в условиях конфликта

Путин назвал обоснованными аресты тех, кто вредит стране в условиях вооруженного конфликта

Tекст: Ольга Никитина

Путин, отвечая на вопрос об аресте политолога Бориса Кагарлицкого* (признан в РФ иноагентом) и режиссера Евгению Беркович, отметил, что на Украине за подобное расстреливают. «Вы знаете о том, что там просто убили несколько человек, стоило им только рот открыть, даже участника переговорной группы со стороны Украины», – приводит его слова ТАСС.

«Не значит, что мы должны так поступать, но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы нам добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определенные правила», – подчеркнул глава российского государства.

«Я могу честно сказать – я не знаю даже о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали», – отметил глава российского государства.

Обращаясь к автору вопроса, он уточнил: «Я не знаю, что они сделали, вы мне потом расскажете. Может быть они и не заслуживают того, как с ними поступили – я даже не знаю, как».

Ранее Сыктывкарский городской суд отправил под арест на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого по обвинению в призывах к терроризму. Кроме того, по делу о пропаганде терроризма арестована театральный режиссер Евгения Беркович.