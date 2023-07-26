Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.14 комментариев
Суд в Коми арестовал социолога Кагарлицкого за призывы к терроризму
Сыктывкарский городской суд отправил под арест на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* (признан в РФ иностранным агентом – прим. ВЗГЛЯД).
Под стражей он проведет до 24 сентября 2023 года, передает ТАСС.
Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокаты Кагарлицкого настаивали на любой мере пресечения, не связанной с арестом. Его обвинили в публикации видеоматериала, который касается взрыва на Крымском мосту в 2022 году.
Сам социолог заявил, что не согласен с обвинением и намерен его оспаривать.
Кагарлицкий – автор публикаций о проблемах левого движения. С 2006 года возглавлял Институт глобализации и социальных движений* (признан иноагентом). Сейчас преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
** Признан(а) в РФ иностранным агентом