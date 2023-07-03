В Грузии заявили о планах оппозиции захватить Сочи во время мятежа в России Путин обсудил с президентом Палестины возможности созыва ближневосточного «квартета» В Кремле прокомментировали сорванное ФСБ покушение на Аксенова Песков: Кремль желает главе Крыма Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения 3 июля 2023, 13:06 Текст: Антон Никитин

Кремль желает главе Крыма Сергею Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ответ на вопрос, знает ли глава государства Владимир Путин о готовившемся покушении, представитель Кремля заверил, что президент, безусловно, постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона в нынешней ситуации, как Крым, передает ТАСС. Песков отметил, что Аксенов – настоящий боец. Представитель Кремля выразил уверенность, что главу Крыма таким образом не запугаешь. Песков добавил, что в Кремле желают Аксенову силы духа и крепости. Кроме того, в ответ на вопрос о том, довольны ли в Кремле работой ФСБ в момент попытки вооруженного мятежа, пресс-секретарь президента подчеркнул, что спецслужбы и государственные органы в России выполняют свои функции должным образом. Он оставил без комментариев вопрос о том, почему попытку мятежа не удалось предотвратить вовсе. «Все службы, министерства, ведомства, специальные службы выполняют свои функции и делают это должным образом», – подчеркнул Песков. Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что глава государства отметил высокий уровень консолидации и вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни и выразил свою признательность всем тем, кто был вокруг, включая, безусловно, и сотрудников упомянутых вами служб. Песков напомнил, что на прошлой неделе Путин лично поблагодарил военных и силовиков на церемонии в Кремле. Ранее Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения. Шольц заявил о «самостоятельности» Украины во времена СССР Шольц назвал Украину во времена СССР «самостоятельным государством»

Фото: Flashpic/Keystone/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Шольц в интервью телеканалу ARD заявил также, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым принадлежал УССР, передает РИА «Новости». Вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом-учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году. В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании); Британская Индия (колония Великобритании); Содружество Филиппин (протекторат США). С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН. Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года. Напомним, в апреле исполнилось 240 лет с подписания Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу», что сделало полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, частью русского мира. ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова Сотрудники ФСБ пресекли попытку покушения на главу Крыма Аксенова

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Пресечена организованная спецслужбами Украины попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает ФСБ России. Сотрудники ФСБ выявили завербованного СБУ россиянина 1988 года рождения, который прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности и планировал подорвать автомобиль главы Республики Крым, передает РИА «Новости». По информации российской спецслужбы, в июне этого года агент прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, однако был задержан во время изъятия бомбы из тайника, а позднее – заключен под стражу. Арестованный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован куратором Игорем в СБУ, получил позывной «Каратист» и прошел обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования. «Я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал адрес, где находится автомобиль для установки там мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольская для подрыва кортежа Сергея Аксенова», – рассказал агент СБУ. Также отмечается, что задержанный полностью признал вину. СК возбудил уголовные дела о покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств. Ранее ФСБ арестовали гражданку Украины за сбор информации о российских военных. Новости СМИ2 Глава Роскосмоса рассказал о судьбе МКС Глава Роскосмоса Борисов: После 2030 года МКС перестанет существовать в нынешнем виде 30 июня 2023, 21:08 Текст: Ольга Никитина

Международная космическая станция (МКС) перестанет работать в ныне существующем виде после 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Борисов напомнил, что по решению правительства работа российского сегмента МКС продлена до 2028 года, но после 2030 года станция «перестанет существовать в том виде, в каком сейчас есть». Он допустил два возможных варианта: МКС либо будет управляемо затоплена, либо переориентирована для других целей, передает ТАСС. Кроме того, Путин и Борисов обсудили работу в космосе частных компаний. Сенатор: Россияне не поверили в «страшилки» Киева о захвате Крыма Сенатор Цеков: Киеву не удалось запугать желающих отдыхать в Крыму

Фото: кадр из видео

Текст: Дарья Волкова

Меры безопасности при въезде в Крым усилены после теракта, из-за этого скапливается очередь. Но мы видим, что никакие попытки Киева запугать россиян, не увенчались успехом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей. «Я сам сегодняшней ночью пересекал Крымский мост, по направлению из Крыма на материк. В этой части моста движение достаточно быстрое. А вот из краснодарского края очередь действительно большая. Но пропускные пункты работают очень интенсивно. Крымские власти делают все, чтобы уменьшить очередь и минимизировать неудобства для тех, кто едет к нам на отдых», – рассказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым. «Вместе с тем, сама по себе очередь показательна в плане того, насколько Крым интересен россиянам. Люди понимают, что есть определенные сложности, но они готовы с ними мириться ради комфортного отдыха в живописном месте», – отметил он. «Все страшилки, которые Киев пытался нам навязать в части своего контрнаступления и захвата полуострова не напугали не только жителей полуострова, но и россиян в целом. ВСУ обещали захватить Крым еще в мае, тем временем наступил июль, а их не то, что в Крыму нет, но они и не могут ничего сделать даже с первой линией обороны», – рассуждает парламентарий. «Безуспешными остаются и различные попытки противника вести атаку беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, довольно быстро удается восстановить железнодорожное полотно, на котором регулярно совершаются диверсии. Конечно, наши спецслужбы во многом работают на опережение, чтобы не допустить терактов в принципе и обезопасить мирную жизнь», – убежден он. «Очевидно, что именно поэтому люди едут к нам, не боятся никаких угроз и с пониманием относятся к введенным мерам безопасности. Жизнь и здоровье жителей и гостей полуострова остается приоритетом для крымских властей», – заключил Цеков. Ранее стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась большая очередь из автомобилей. В воскресенье утром министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что протяженность затора увеличилась до 6,5 км, время ожидания составляет до 3 часов. В свою очередь советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков накануне заверил, что власти региона делают все возможное для быстрого пропуска туристов по Крымскому мосту. Он напомнил, что Крымский мост находится в федеральном подчинении, и отметил, что вопросы пропускного режима и мероприятий по досмотру определяет Минтранс России. Минтранс России со своей стороны призвал путешественников заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы досмотр проходил быстрее. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту. По его словам, проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Депутат подчеркнул, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс России. Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в очереди на Керченскую переправу находится 303 транспортных средства, расположенных на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Уточняется, что за минувшие сутки два парома перевезли в Крым 315 автомобилей и 398 пассажиров. Напомним, в результате теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту, когда был подорван грузовик, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Позднее на Украине пообещали нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами Storm Shadow. В свою очередь российские специалисты проявили высочайший профессионализм и уже в марте на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, было запущено движение небольших грузовых машин и порожних грузовиков по автомобильной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планировалось завершить к середине лета, но в итоге движение по второму железнодорожному пути открыли с опережением графика. В апреле советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России обезопасить сухопутный коридор в Крым после ударов ВСУ по Чонгарскому мосту. Новости СМИ2 Эксперт Клинцевич в программе «Дайте сказать!» назвал версии мятежа Пригожина 30 июня 2023, 14:23 Текст: Ольга Никитина

Военный аналитик Андрей Клинцевич в эфире программы «Дайте сказать!» ответил на вопрос о причинах военного мятежа Евгения Пригожина, а также проанализировал тактику, примененную ЧВК «Вагнер» при перемещении между городами. Программа вышла в эфир телеканала LIFE. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал попытку мятежа Евгения Пригожина «передрягой», отметив, что из подобных ситуаций Россия всегда выходила более крепкой и более сильной.

Политологи: Мятеж в России всегда будет разгромлен Эксперты объяснили, почему у мятежников не было шансов на успех

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Текст: Дарья Волкова

Мятеж ЧВК «Вагнер» был обречен на провал из-за отсутствия поддержки со стороны большинства граждан и их консолидации вокруг президента. Однако противники России постарались воспользоваться ситуацией. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Пригожинский мятеж»: почему он не мог закончиться удачей». «Наше общество мгновенно сориентировалось и консолидировалось вокруг президента. Люди четко реагируют на подобные вещи. Участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры тоже мгновенно среагировали, объединились вокруг флага и осудили мятеж», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. «Жители новых регионов тоже показали единство восприятия и своих оценок, продемонстрировали поддержку. Разрешение этого кризиса стало возможным только благодаря личному участию и личной воле президента Путина. Он выполнил главную миссию президента в нашей стране – гаранта Конституции и безопасности», – добавил он. В то же время Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ, полагает, что президент в очередной раз показал свою мудрость, когда дал мятежникам возможность одуматься. Крайне важно, что руководству страны удалось сохранить жизни и мирных людей, и военнослужащих, и силовиков, и самих бойцов «Вагнера». «Это был мятеж не тысяч, это был мятеж десятков. Большинство бойцов ЧВК вообще не знали, куда они двигались. Отказ подчиниться Верховному главнокомандующему сложить оружие – это преступление. Такую границу нужно проводить очень четко. Когда ЧВК появилась в регионах, где не идут боевые действия – это и есть настоящий мятеж», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ. «В армии должно быть единоначалие. В обратном случае подобные формирования – это сообщества людей, у которых есть оружие. Когда начался процесс подписания контрактов ЧВК с Минобороны – это было наведением порядка», – отметил он. Эксперт также напомнил, что «Россия только за год заплатила группе «Вагнер» на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты больше 86 млрд рублей». «Когда тебя создают как элемент государственного управления за территорией РФ, а потом ты начинаешь этим распоряжаться как бизнесмен, ты входишь в очень жесткое противоречие с государственной политикой. Бизнес-интересы не должны идти впереди государственных», – говорит Баширов. При этом некоторые внешние игроки попытались воспользоваться мятежом в своих интересах. «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, и им не удастся раскачать ситуацию. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то что Пригожин под санкциями, было объявлено, что его нужно поддерживать. Это сделали иноагент Венедиктов, иноагент Ходорковский, который координирует иностранных агентов, и Зеленский», – полагает Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике. Эксперты также отметили позитивное участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации. «Урегулирование показало, что Союзное государство – это дорога с двухсторонним движением, в рамках которой мы плотно сотрудничаем и в области безопасности, и экономики, и во многих других вопросах», – убежден Алексей Малинин, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория». – «Мятеж стал своего рода стресс-тестом для Союзного государства, с которым наше интеграционное объединение справилось на отлично». Что касается ЧВК в целом, то историк Владимир Шаповалов напомнил: парамилитарные образования существовали во всех эпохах и использовались в разных странах мира. «Но зачастую наемники выступали деструктивной силой. В России это всегда воспринималось как угроза, ведь для нас единство страны – абсолютная ценность. В русской истории было три значимых смуты: смута начала XVII века, 1917 год и распад страны в 1991 году. В каждом случае были примеры, как те или иные авантюристы пытались сыграть свою деструктивную роль. Мятеж – это зло», – отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ. В завершение дискуссии модератор круглого стола, директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что «этот несостоявшийся мятеж показал безоговорочную консолидацию общества и власти». «Это подчеркивает, что мятеж в России всегда будет разгромлен», – считает он. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа. Российский лидер, обращаясь к силовикам, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена, заявил: «Вы фактически остановили гражданскую войну». Новости СМИ2 Путин призвал «Деловую Россию» представить предложения по снижению давления на бизнес 30 июня 2023, 17:12 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин рекомендовал Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» представить предложения по внесению в уголовное законодательство изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес. Поручение дано по итогам встречи с членами «Деловой России», состоявшейся 26 мая 2023 года. «Рекомендовать Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес, а также совершенствование учета преступлений в данной сфере», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ранее Путин заявлял о необходимости снизить число проверок бизнеса. Лавров рассказал, как «состряпали» ордер МУС на «арест» Путина Лавров: Прокурора МУС заставили принять решение об ордере на «арест» президента Путина 30 июня 2023, 13:48 Текст: Ольга Никитина

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) принял решение об ордере на «арест» президента России Владимира Путина в результате давления со стороны англосаксов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ордер МУС в отношении российского президента и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью, передает ТАСС слова Лаврова. Он пояснил, что англосаксы заставили прокурора МУС – этнического пакистанца, у которого есть британский паспорт, – составить данный документ. При этом неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями, напомнил министр. Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными. Новости СМИ2 Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 8 км Минтранс Крыма: Пробка на Крымский мост из Кубани выросла до 8 км

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Текст: Александра Юдина

На подъезде к Крымскому мосту очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края составила 8 км, время ожидания достигает пяти часов, сообщил глава Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко. В своем Telegram-канале он отметил, что по состоянию на 07.00 пробка составляет 8 км, время ожидания достигает пяти часов. Кроме того, по маршруту через Крымский мост в Краснодарский край пробка составляет 0,5 км, время ожидания – 40 минут. Накануне стало известно, что на переправе через Керченский пролив в Крым скопилось более 300 грузовиков. Путин рассказал Моди об отказе Киева от дипломатического решения конфликта Кремль: Путин обратил внимание Моди на отказ Киева от дипломатического решения конфликта 30 июня 2023, 16:09 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обратив внимание индийского лидера на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем, сообщили в Кремле. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля, говорится, что Моди в связи с событиями 24 июня выразил Путину понимание и поддержку решительных действий властей России, направленных на защиту законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности россиян. Кроме того, стороны отметили важность дальнейшей реализации крупных совместных проектов в разных сферах и констатировали значительный рост товарооборота в 2022 году и по итогам первого квартала 2023 года. Особое внимание в ходе переговоров уделялось взаимодействию по линии ШОС и «Группы двадцати», в которых Индия сейчас является председателем, а также в формате БРИКС. Также Моди проинформировал российского лидера о своих международных контактах, включая недавний визит в столицу США. Затронули Путин и Моди и ситуацию вокруг Украины. Российский лидер дал оценку ситуации в зоне СВО, обратив внимание собеседника на категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта, говорится в сообщении Кремля. Разговор, состоявшийся по инициативе индийской стороны, носил содержательный и конструктивный характер, добавили в Кремле. Главы государств подтвердили взаимный настрой на укрепление «особо привилегированного стратегического партнерства» между Россией и Индией, говорится в заявлении по итогам телефонного разговора. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала итоги визита Моди в США. Новости СМИ2 Анонсировано участие Путина в саммите ШОС 2 июля 2023, 14:35 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в программе журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Отмечается, что Путин примет участие в саммите ШОС по телемосту, передает РИА «Новости». Кроме того, на следующей неделе президент встретится с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, а также проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза России. Ранее стало известно, что 23-й саммит ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Politico: США считают мир неготовым к России без Путина 30 июня 2023, 14:20 Текст: Алексей Дегтярев

Американская сторона не хотела бы дестабилизации в России, мир не готов к России не под управлением ее президента Владимира Путина, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников из США и других стран. США не нужна нестабильность России, которая может перейти на Европу, заявил бывший сотрудник американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор, передает ТАСС. Администрация президента США Джо Байдена, прорабатывая реакцию на попытку мятежа группы «Вагнер», поднимала вопросы о стабильности в России, пытаясь сохранить осторожность в своей риторике, чтобы не укрепить подозрения в поддержке смены российского руководства. Нестабильность в России может иметь глобальные последствия, сказал неназванный американский чиновник. Он указал, что российские институты также в случае смены власти могут оказаться неустойчивы. «Будет затронуто все – от глобальных поставок нефти, газа и обогащенного урана до сельского хозяйства и продовольственной безопасности», – сказал дипломат из Центральной Азии. Новости СМИ2 Пробка перед Крымским мостом сократилась Минтранс Крыма: Очередь из автомобилей на Крымский мост со стороны Кубани сократилась до 6 км 1 июля 2023, 22:20 Текст: Ольга Никитина

Очередь из автомобилей при въезде на Крымский мост, которая образовалась со стороны Краснодарского края, сократилась до 6 км, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале, что время ожидания на въезд к 21.00 составляло до трех с половиной часов. Очередь из автомобилей в обратном направлении – маршрут из Крыма в Краснодарский край через Крымский мост – к этому же часу составляла полкилометра, а время ожидания – 40 минут. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в свою очередь заверил, что власти региона делают все возможное для быстрого пропуска туристов по Крымскому мосту. Он напомнил, что Крымский мост находится в федеральном подчинении, и отметил, что вопросы пропускного режима и мероприятий по досмотру определяет Минтранс России. Минтранс России со своей стороны призвал путешественников заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы досмотр проходил быстрее. К 22.00 очередь на Крымский мост со стороны Краснодарского края возросла до 7 км, сообщил позднее Лукашенко. Ранее пробка перед въездом на Крымский мост достигала 9 км. Утром она составляла 5 км. Путин обсудил с Борисовым работу в космосе частных компаний Путин обсудил с главой Роскосмоса Борисовым работу на низких орбитах частных компаний 30 июня 2023, 20:15 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин обсудил с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым работу в космосе частных компаний, в частности для освоения орбит до 200 км. «Вчера на форуме АСИ, наверное, вы обратили внимание, обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 км. Там проблемы, связанные с двигателями прежде всего, чтобы держать эту высоту. Это частные компании», – приводит слова Путина ТАСС. Президент упомянул, что недавно общался с Борисовым на эту тему, и глава Роскосмоса высказал предложение, чтобы частные компании «привлекать к космосу». Ранее в Кремле сообщали, что Путин в пятницу проведет встречу с Борисовым. Новости СМИ2 В Грузии заявили о планах оппозиции захватить Сочи во время мятежа в России Кобахидзе: Оппозиция в Грузии во время мятежа в России планировала войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи 3 июля 2023, 11:10 Текст: Антон Никитин

Некоторые представители оппозиции в Грузии во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Кобахидзе написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена), что коллективное Национальное движение Грузии (обобщение грузинской оппозиции) болело за основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, посвящало ему лозунги и стихи, а также планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи, передает ТАСС. Как отметил председатель правящей партии Грузии, своей реакцией на события в России оппозиция в республике показала, что использует любой повод для открытия в Грузии «второго фронта». По его словам, оппозиция не скрывала, что если бы имела возможности, то использовала бы первый же шанс, чтобы войти на танках в Абхазию и Цхинвали. При этом глава правящей партии подчеркнул, что в случае открытия в Грузии «второго фронта» воевать пришлось бы также с абхазами и осетинами. Он назвал недопустимым, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины снова пролили кровь друг друга. Кобахидзе назвал такой вариант развития событий величайшим преступлением перед будущими поколениями. По словам Кобахидзе, принципиальная позиция правящей партии Грузии заключается в том, что территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена только мирным путем. Он также заявил о необходимости восстановить доверие абхазов и осетин к Грузии. Напомним, 1 июля глава Абхазии Аслан Бжания в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным полностью поддержал действия российского руководства во время событий 24 июня.