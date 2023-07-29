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Путину подарили фигурку ангела
Семья Кравцовых из Смоленской области подарила Путину фигурку ангела
Многодетная мама Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигуру ангела, чтобы он всегда оберегал президента России.
«От всех многодетных семей примите от нас подарок, пожалуйста, Владимир Владимирович, – ангела, который будет вас оберегать. <…> Он сидит на шаре, в котором руками наших детей вырезаны сердечки – и подписаны каждым родителем и каждым ребенком, у которых сердца отзываются благодарностью», – сказала Кравцова на встрече Путина по видеосвязи с лауреатами ордена «Родительская слава», посетившими сегодня Кремль, передает ТАСС.
Она поблагодарила Путина от имени всех родителей и детей за недельную поездку в Москву, за организованное посещение музеев Кремля, в том числе Грановитой палаты, за полет над парком «Зарядье». Также президента поблагодарил ее сын – Матвей, он признался в любви к Москве и поделился, что хотел бы выучиться и перевезти в столицу всю свою семью.
Мама многодетной семьи из Кировской области Снежанна Рожкова в свою очередь подарила президенту России журнал, который издают ее родители о счастливой семье, о радостном материнстве и о детях. Она добавила, что в журнале семья написала пожелание президенту России. А ее сын Георгий рассказал Путину, что во время поездки в Москву особенно впечатлился музеем Победы. Ее дочь – Елизавета Лопатина поблагодарила президента за яркие эмоции от поездки в Москву, особенно – от посещения цирка, где ей понравилось выступление морских котиков.
Глава многодетной семьи из Магадана Вадим Горелов выразил свое восхищение организованной поездкой и рассказал, что завтра он с детьми приедет в Санкт-Петербург и попросил о встрече, чтобы лично пожать руку президенту России. Его сын Юрий пожелал Путину крепкого здоровья и поделился, что ему больше всего понравился музей на Поклонной Горе, где он узнал много нового об истории своей страны. Кроме того, он поблагодарил президента за возможность в поездке познакомиться с многодетными семьями со всей России, с которыми за неделю они очень подружились. Его сестра София рассказала, что неизгладимое впечатление на нее произвело проживание в красивых номерах столичной гостиницы «Россия» и двухчасовая поездка на теплоходе.
Во встрече по видеосвязи из Александровского зала Большого Кремлевского дворца приняли участие семья Кравцовых из Смоленской области, у которых семь детей, семья Ильиных из-под Архангельска, воспитывающие восемь детей, семья Ильи и Елизаветы Шишкиных из Майкопа – у них одиннадцать детей, семья Туговых из Карачаево-Черкесии (восемь детей), чета Максима Лопатина и Снежанны Рожковой из Кировской области (семь детей), семья Беловых из Челябинской области (восемь детей), а также Букреевы из Новосибирска (восемь детей) и Гореловы из Магадана (десять детей).
Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.