Путину подарили фигурку ангела

  • ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом
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    Почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе
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    Москва заявила о кознях Запада против саммита Россия – Африка
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    14 комментариев
    Новости
    19:25Путин подвел итог саммита Россия-Африка

    Саммит Россия-Африка прошел на очень хорошем уровне и завершился с хорошими результатами, заявил президент Владимир Путин.

    18:57Путину подарили фигурку ангела

    Многодетная мама Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигуру ангела, чтобы он всегда оберегал президента России.

    18:43Победители конкурса «Лидеры России» встретились семьями в Пятигорске

    Участники клуба лидеров России «Эльбрус», победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – провели встречу в Центре знаний «Машук» Российского общества «Знание» в Пятигорске, посвященную традиционным и семейным ценностям.

    18:35В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море

    Американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    17:54Президент переходного периода Мали выразил благодарность Путину за поставки зерна

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки зерна.

    17:47Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    17:42Депутат Госдумы сравнил Буданова с Чеширским котом

    Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что ВСУ «обломают зубы», если попытаются организовать вторжение в Крым.

    17:30Путин назвал многодетные семьи гордостью России

    Многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки, являются гордостью нашей страны, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», которая прошла по видеосвязи.

    17:29Президент Гвинеи-Бисау назвал русских братьями

    Россия и Гвинея-Бисау являются братскими народами, в Бисау благодарны России и СССР за поддержку на различных этапах, заявил президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече с Владимиром Путиным.

    17:16Бывший армянский посол в России с сыном задержаны по обвинению в мошенничестве

    Бывший армянский посол в России, экс-директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армен Смбатян и его сын главный дирижер симфонического оркестра Сергей Смбатян задержаны в Армении по обвинению в мошенничестве.

    17:05ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    16:43Блинкен объяснил визит Шойгу в КНДР надеждой «найти оружие»

    Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что одной из целей поездки российской делегации во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения военных действий на Украине.

    16:42Разведчик ЗВО отметил нехватку боеприпасов у ВСУ на сватовском направлении

    Украинские войска испытывают нехватку боеприпасов и экономят их на сватовском направлении в Донбассе, рассказал боец ЗВО с позывным «Бен».

    16:21Захарова назвала самое яркое впечатление от поездки в Африку

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала самым ярким впечатлением от поездок в страны Африки блестящий русский язык, на котором приветствуют делегацию из России сотрудники аэропорта из местного населения.

    16:13На Алтае в детском лагере отравились более 60 детей

    Более 60 детей отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае, сообщили в прокуратуре региона.

    29 июля 2023, 18:57

    Путину подарили фигурку ангела

    Семья Кравцовых из Смоленской области подарила Путину фигурку ангела

    Tекст: Антон Никитин

    Многодетная мама Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигуру ангела, чтобы он всегда оберегал президента России.

    «От всех многодетных семей примите от нас подарок, пожалуйста, Владимир Владимирович, – ангела, который будет вас оберегать. <…> Он сидит на шаре, в котором руками наших детей вырезаны сердечки – и подписаны каждым родителем и каждым ребенком, у которых сердца отзываются благодарностью», – сказала Кравцова на встрече Путина по видеосвязи с лауреатами ордена «Родительская слава», посетившими сегодня Кремль, передает ТАСС.

    Она поблагодарила Путина от имени всех родителей и детей за недельную поездку в Москву, за организованное посещение музеев Кремля, в том числе Грановитой палаты, за полет над парком «Зарядье». Также президента поблагодарил ее сын – Матвей, он признался в любви к Москве и поделился, что хотел бы выучиться и перевезти в столицу всю свою семью.

    Мама многодетной семьи из Кировской области Снежанна Рожкова в свою очередь подарила президенту России журнал, который издают ее родители о счастливой семье, о радостном материнстве и о детях. Она добавила, что в журнале семья написала пожелание президенту России. А ее сын Георгий рассказал Путину, что во время поездки в Москву особенно впечатлился музеем Победы. Ее дочь – Елизавета Лопатина поблагодарила президента за яркие эмоции от поездки в Москву, особенно – от посещения цирка, где ей понравилось выступление морских котиков.

    Глава многодетной семьи из Магадана Вадим Горелов выразил свое восхищение организованной поездкой и рассказал, что завтра он с детьми приедет в Санкт-Петербург и попросил о встрече, чтобы лично пожать руку президенту России. Его сын Юрий пожелал Путину крепкого здоровья и поделился, что ему больше всего понравился музей на Поклонной Горе, где он узнал много нового об истории своей страны. Кроме того, он поблагодарил президента за возможность в поездке познакомиться с многодетными семьями со всей России, с которыми за неделю они очень подружились. Его сестра София рассказала, что неизгладимое впечатление на нее произвело проживание в красивых номерах столичной гостиницы «Россия» и двухчасовая поездка на теплоходе.

    Во встрече по видеосвязи из Александровского зала Большого Кремлевского дворца приняли участие семья Кравцовых из Смоленской области, у которых семь детей, семья Ильиных из-под Архангельска, воспитывающие восемь детей, семья Ильи и Елизаветы Шишкиных из Майкопа – у них одиннадцать детей, семья Туговых из Карачаево-Черкесии (восемь детей), чета Максима Лопатина и Снежанны Рожковой из Кировской области (семь детей), семья Беловых из Челябинской области (восемь детей), а также Букреевы из Новосибирска (восемь детей) и Гореловы из Магадана (десять детей).

    Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.

    29 июля 2023, 13:32
    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка

    Песков: Гости саммита Россия – Африка восхитились Петербургом и организацией мероприятия

    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Гостей саммита Россия – Африка восхитил уровень организации мероприятии, а также место его проведения – Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что все восхищались Санкт-Петербургом, выражали признательность и поздравляли российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.

    Президент Путин ранее в субботу заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.

    Коментарии (8)
    29 июля 2023, 01:59
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»

    Путин заявил, что Запад вспоминает о международном праве только для его использования против кого-то

    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада вспоминают о международном праве только тогда, когда хотят использовать его как инструмент против кого-то, в том числе против России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны». Также, по словам Путина, «они забыли, как действовали в Ливии – без всякого решения Совета Безопасности ООН». сообщается на сайте Кремля.

    «Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на Устав ООН», – заявил он. По словам Путина, если на Западе хотят, чтобы «кто-то соблюдал Устав ООН и другие нормы международного права», то западные государства должны «сами исполнять эти же нормы».

    «Это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любых споров», – сказал президент. Он полагает, что у Запада «не получится» использовать Устав ООН против России. Путин заявил, что Москва «действует в полном соответствии с Уставом». Он сказал, что «не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счет других».

    Напомним, в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (14)
    29 июля 2023, 00:32
    Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом

    Путин указал на получение Украиной независимости в результате распада СССР при условии нейтралитета

    Путин подчеркнул связь между независимостью Украины и ее нейтралитетом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украина в результате распада СССР получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано», что страна является нейтральным государством, заявил президент России Владимир Путин.

    На встрече с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в России «внимательно проанализировали высказанные африканскими друзьями мысли и соображения», Москва «относится к этому очень серьезно и с большим вниманием». Он выразил надежду, что в Африке «хорошо понимают природу и истоки этого кризиса», Россия хочет донести свое «видение этой проблемы».

    Президент подчеркнул, что «проблема возникла не вчера», она «спровоцирована некоторыми силами на Западе», которые «долгие годы готовились к гибридной войне» с Россией. По его словам, они «делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности» России, передает ТАСС.

    «Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава российского государства указал, что для Москвы «это имеет принципиальное значение». Он заявил, что России «не очень понятно», для чего Украину принялись «втягивать в НАТО».

    Путин заверил в готовности Москвы к переговорам и подчеркнул, что уже «был фактически согласован» проект мирного договора. Для его подписания Россию попросили отвести «войска из-под Киева». Однако в результате Украина «отказалась от всех прежних договоренностей», так что сейчас «мяч полностью на их стороне», сказал президент. При этом он отметил, что в Киеве «издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией».

    Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что «интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира». По его словам, «конфликт должен быть разрешен мирным путем».

    Напомним, в Санкт-Петербурге проходит встреча главы российского государства Владимира Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

    Коментарии (29)
    28 июля 2023, 21:59
    Путин отметил сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+

    Президент Путин: Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергорынке

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ и форума стран-экспортеров газа способствует стабилизации на энергорынке, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой президентского совета этой африканской страны Мухаммедом Менфи.

    «Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран-экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин отметил, что Ливия является давним партнером России в Северной Африке. «У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан. Хотя торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо», – сказал президент России.

    «Товарооборот в 2022 вырос на 67,5%. Это, конечно, хороший показатель. А в январе-апреле увеличился еще почти в два раза», – отметил российский лидер. Среди приоритетных направлений сотрудничества России и Ливии Путин назвал промышленную и транспортную инфраструктуру, энергетику.

    Ранее председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России в выводе иностранных войск с территории страны.

    Коментарии (0)
    28 июля 2023, 21:29
    Легойда назвал главные проблемы современного образования

    Председатель Синодального отдела РПЦ Легойда назвал главные недостатки прагматизации образования

    Легойда назвал главные проблемы современного образования
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Внутренней проблемой образовательной системы является ее узкая специализированная направленность, заявил председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда.

    «Установка на прагматизацию губит само образование. Она бросает вузам самый большой вызов, и в противовес губительной для образования прагматизации мы должны дерзновенно ставить масштабные цели по возвращению к мысли, что знание ценно само по себе», – сказал Легойда в своем выступлении на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», который проходит на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, сообщает «Российская газета».

    Если человечество пойдет по пути прагматизации образования, то у него есть риски проиграть искусственному интеллекту, а цифровизация образования «прежде всего бьет по памяти», говорит Легойда. «Но искусственный интеллект ничего не сделает с человеком, который читает определенные книги, например Сервантеса и Данте, Толстого и Достоевского, который понимает, что человек – это искатель истины», – считает председатель Синодального отдела РПЦ.  

    По словам Легойды, «образовательная система находится в общем контексте эпохи, которая демонстрирует серьезный кризис в понимании экспертного, профессионального, научного знания». Он подчеркнул, что «грань между экспертным и дилетантским знанием размыта», однако «мнение профессионала не может быть равноценно мнению любителя».

    Форум «Территория смыслов» – крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. В этом году форум проходит в очном формате, а также содержит онлайн-модуль и региональные форумы. В рамках форума «Территория смыслов» будут организованы восемь смен – с 26 июля по 2 сентября.

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    28 июля 2023, 20:28
    Глава Африканского союза подтвердил готовность России поставлять зерно бесплатно

    Глава Африканского союза заявил о готовности России поставлять зерно бесплатно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Африканские страны получили подтверждение того, что российское зерно может быть поставлено на континент бесплатно, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    В ходе обсуждения поставок зерна глава Российского государства Владимир Путин заверил, что готов помогать Африке бесплатно, сказал Ассумани, передает ТАСС.

    Президент России продемонстрировал, что готов помогать Африке в поставках зерновых, добавил он.

    Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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    28 июля 2023, 19:54
    Путин назвал участие лидеров стран Африки в саммите проявлением независимости

    Путин: Приехавшие на саммит Россия – Африка в Петербург главы государств проявили политическую волю и независимость

    Tекст: Антон Никитин

    Приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит, отметил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    «Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость и реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим и убеждены в успешном будущем российско-африканских отношений, опирающихся на традиции проверенной временем дружбы», – приводит ТАСС слова главы государства на втором пленарном заседании саммита.

    Ранее Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка, участники которого приняли итоговую декларацию, план действий на 2023–2026 годы и ряд других документов.

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    28 июля 2023, 20:10
    Глава Африканского союза заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

    Глава Африканского союза Ассумани заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин готов к диалогу по украинской тематике, необходимо убедить киевский режим, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    Путин показал в ходе саммита Россия – Африка, что готов вести диалог и найти решение, теперь нужно «убедить другую сторону», сказал Ассумани, передает ТАСС. Он выразил надежду, что эта задача будет выполнена.

    Политик отметил, что африканские страны удовлетворены результатами встреч в России. «Я могу вас поблагодарить искренне, спасибо, дорогой брат. Благодарю также структуры Российской Федерации и российский народ за этот братский и очень теплый прием», – обратился Ассумани к Путину. Он также отметил, что Россия смогла добиться успеха, и если «Россия выигрывает, выигрывает и Африка».

    Ранее Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка, участники которого приняли итоговую декларацию, план действий на 2023–2026 годы и ряд других документов.

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    28 июля 2023, 19:29
    Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки

    Путин заявил о договоренности России и Африки нарастить торговлю и переходить на расчеты в нацвалютах

    Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва договорилась со странами Африканского континента качественно нарастить торговлю и переходить на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также глава Российского государства высоко оценил итоги саммита Россия – Африка.

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    29 июля 2023, 10:00
    УПЦ отказалась переносить празднование Рождества на 25 декабря

    Митрополит УПЦ Климент: Украинская православная церковь продолжит отмечать Рождество 7 января

    Tекст: Алина Власенко

    Каноническая Украинская православная церковь, несмотря на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о переносе Рождества на 25 декабря, продолжит отмечать праздник 7 января, заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

    Митрополит Климент в комментарии изданию «Страна» выразил мнение, что большинство украинцев самых разных конфессий продолжат отмечать Рождество 7 января, что соответствует календарной традиции церкви в Иерусалиме.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря. После этого так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины утвердил решение о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает перенос празднования Рождества.

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    28 июля 2023, 19:37
    Путин объявил о решении проводить саммиты Россия – Африка раз в три года

    Президент Путин: Саммит Россия – Африка будет проводиться каждые три года

    Путин объявил о решении проводить саммиты Россия – Африка раз в три года
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Саммит Россия – Африка будет проводиться каждые три года, заявил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    «Подтверждена сочинская договоренность раз в три года проводить российско-африканские встречи на высшем уровне. В период между саммитами Россия – Африка будет действовать механизм диалогового партнерства, продолжатся регулярные политические консультации по линии министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства Африканского союза», – приводит ТАСС слова главы государства на втором пленарном заседании саммита.

    Ранее глава государства высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка. Участники саммита приняли итоговую декларацию, план действий на период 2023–2026 годов и ряд других документов. Президент Путин поддержал предложение о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

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    29 июля 2023, 14:45
    Президент Буркина-Фасо заявил о поддержке спецоперации на Украине

    Президент переходного периода Буркина-Фасо Траоре заявил о поддержке спецоперации на Украине

    Tекст: Алина Власенко

    Народ Буркина-Фасо поддерживает проводимую Россией спецоперацию на Украине, заявил президент переходного периода африканской страны Ибраим Траоре.

    «Будьте уверены, что наш народ вас поддерживает», – сказал Траоре в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Путин сообщил, что товарооборот России с Буркина-Фасо пока скромный «даже по российско-африканскому измерению», но есть над чем работать.

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    29 июля 2023, 12:06
    Встреча Путина с африканскими лидерами по Украине продлилась до 2.00

    Песков: Встреча Путина с африканской миссией по Украине длилась до 02.00 ночи

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил, что глава государства планирует в субботу пообщаться с журналистами, чтобы еще раз подвести итоги саммита Россия – Африка, передает ТАСС.

    Песков добавил, что по итогам переговоров участники встречи примут совместное заявление.

    На встрече с африканскими лидерами Путин сообщил, что Украина в результате распада СССР получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому было написано», что страна является нейтральным государством. По словам главы государства, в России «внимательно проанализировали высказанные африканскими друзьями мысли и соображения», Москва «относится к этому очень серьезно и с большим вниманием».

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    29 июля 2023, 15:23
    Кремль анонсировал участие Путина в главном военно-морском параде

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в День Военно-морского флота, 30 июля, примет Главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщили в Кремле.

    Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии.

    Парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня Военно-Морского Флота состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

    Ранее в Кремле сообщили, что вместе с российским лидером в параде в качестве гостей будут участвовать четверо глав африканских государств, которые остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия – Африка, и представители «уровнем пониже» еще пяти стран-участниц форума.

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    29 июля 2023, 12:26
    Песков анонсировал видеоконференцию Путина с многодетными семьями

    Песков: Путин пообщается с многодетными семьями, которых приглашал в Москву

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в субботу пообщается с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что общение пройдет в формате видеоконференции. Путин, продолжающий работу в Санкт-Петербурге, пообщается с семьями, с которыми президент встречался 1 июня. Тогда президент пригласил эти семьи приехать в Москву.

    «Такая поездка была организована, много всего посмотрели», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    По его словам, теперь глава государства «хочет спросить, какие впечатления от посещения Москвы» у гостей.

    В июне Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.

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