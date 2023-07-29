Чемпион мира Филимонов: Без Родины спортсменов сделают на ОИ половой тряпкой

Чемпион мира Филимонов: Без Родины на Олимпиаде спортсменов сделают половой тряпкой

Tекст: Антон Никитин

Филимонов заявил в своем Telegram-канале всем атлетам, размышляющим, стоит ли выступать под белым флагом, что это преступление. «Без Родины на Олимпийских играх вас сделают половой тряпкой, о которую можно вытирать ноги всем желающим», – подчеркнул заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по кикбоксингу.

Он выразил уверенность, что международный спорт – это продолжение мировой политики, это проекция войны, а попытка заставить спортсменов выступать без флага и гимна России – это классическая социальная инженерия – задействование механизма «окон Овертона», когда абсолютно немыслимое пытаются сделать нормальным. Он пояснил, что таким образом провоцируется раскол общества изнутри через согласившихся на такое предложение спортсменов, которые являются лидерами общественного мнения.

Филимонов указал, что ни Олимпийский комитет России (ОКР), ни спортивные федерации по закону не имеют права формировать команды под нейтральным флагом – только под флагом России. Зампред правительства Московской области подчеркнул, что это федеральный закон.

Чемпион особо отметил, что Россия может отправлять на соревнования только спортсменов, представляющих Россию. По его словам, другие желающие могут ехать на соревнования за собственные средства и представлять самих себя, только пусть потом не удивляются скотскому отношению. Филимонов выразил уверенность ,что инцидент на турнире по фехтованию – это новая норма, а не исключение из правил.

Напомним, украинская саблистка Ольга Харлан после поединка отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, направив в ее сторону саблю, а затем покинула площадку. Смирнова подала протест на нарушение регламента, его отклонили. Позже стало известно, что Харлан получила черную карту и должна была быть дисквалифицирована на срок до двух месяцев, но исполком Международной федерации фехтования отменил дисквалификацию.

Напомним также, в среду глава МОК Томас Бах заявил, что Национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже. В тот же день вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал Международный олимпийский комитет (МОК) структурой, в которой процветает «монополия избранных наций».