Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.9 комментариев
Чернышенко назвал МОК организацией, где процветает «монополия избранных наций»
Вице-премьер Чернышенко назвал МОК организацией, где процветает «монополия избранных наций»
Международный олимпийский комитет (МОК) стал структурой, в которой процветает «монополия избранных наций», заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Заявление главы МОК Томаса Баха об отсутствии дедлайна по допуску россиян на Олимпиаду в Париже не стало новостью для российского руководства, заявил Чернышенко, передает ТАСС.
МОК превратился из организации, отстаивающей интересы спортсменов, в организацию, где «процветает геронтократия и монополия избранных наций», добавил он.
У России есть «опыт, мотивация и перспектива», чтобы проводить форматы масштаба Олимпиады «и даже круче». Изолировать Россию от международного спорта не получится, уверен вице-премьер. Скоро в стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ. В 2024 году пройдут «Игры будущего» и другие мероприятия.
Ранее Бах заявил, что МОК не будет ставить рамки по времени принятия решения о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду 2024 года в Париже.