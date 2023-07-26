Вице-премьер Чернышенко назвал МОК организацией, где процветает «монополия избранных наций»

Tекст: Алексей Дегтярев

Заявление главы МОК Томаса Баха об отсутствии дедлайна по допуску россиян на Олимпиаду в Париже не стало новостью для российского руководства, заявил Чернышенко, передает ТАСС.

МОК превратился из организации, отстаивающей интересы спортсменов, в организацию, где «процветает геронтократия и монополия избранных наций», добавил он.

У России есть «опыт, мотивация и перспектива», чтобы проводить форматы масштаба Олимпиады «и даже круче». Изолировать Россию от международного спорта не получится, уверен вице-премьер. Скоро в стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ. В 2024 году пройдут «Игры будущего» и другие мероприятия.

Ранее Бах заявил, что МОК не будет ставить рамки по времени принятия решения о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду 2024 года в Париже.