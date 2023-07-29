Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.0 комментариев
Экс-мэр Рима назвал катастрофой для Италии поддержку позиции США по Украине
Поддержка позиции США в отношении конфликта на Украине – это катастрофа для Италии и Европы, заявил бывший мэр Рима, экс-министр Джанни Алеманно.
По его словам, страна погрязла в этой ситуации, чтобы равняться на американцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова бывшего мэра, сказанные в интервью газете il Fatto Quotidiano.
Так он прокомментировал визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон, где она заявила о готовности Италии и дальше поддерживать Киев.
Алеманно отметил, что международные трудности рождаются в результате исторического подчинения Италии США. Настаивание на этом пути он назвал ошибкой.