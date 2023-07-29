Экс-мэр Рима назвал катастрофой для Италии поддержку позиции США по Украине

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, страна погрязла в этой ситуации, чтобы равняться на американцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова бывшего мэра, сказанные в интервью газете il Fatto Quotidiano.

Так он прокомментировал визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон, где она заявила о готовности Италии и дальше поддерживать Киев.

Алеманно отметил, что международные трудности рождаются в результате исторического подчинения Италии США. Настаивание на этом пути он назвал ошибкой.