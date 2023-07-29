Власти пообещали выплаты пострадавшим при ЧП с украинской ракетой в Таганроге

  • ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино»
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    Российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    Экс-разведчик США: Зеленский столкнется с двумя плохими вариантами
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    Военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    17 комментариев
    Новости
    11:42Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину

    Мужчина, задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, полностью признал вину и раскаялся, сообщил адвокат Вячеслав Павелкин.

    11:42Рок-музыкант Гарик Сукачев попал в больницу

    В субботу рок-музыкант, композитор и режиссер театра и кино Гарик Сукачев был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, его концерт в Карелии отменили.

    11:29В Дагестане полицейский погиб, перевернувшись на Mercedes

    Автомобиль под управлением сотрудника ППСП перевернулся в Махачкале, водитель погиб, сообщили в МВД региона.

    11:27Пугачеву заметили на фестивале в Юрмале после сообщений об ухудшении здоровья

    Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о резком ухудшении здоровья Аллы Пугачевой, певица появилась перед публикой на проходящем в Юрмале музыкальном фестивале «Рандеву», организованном Лаймой Вайкуле.

    11:08Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН в связи с обстрелом Таганрога

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с обстрелом ВСУ жилой инфраструктуры Таганрога.

    11:05Гендиректор ЦКБР рассказал о главном преимуществе FPV-дронов в зоне СВО

    FPV-дроны, используемые в зоне СВО, способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа, рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    10:49Запрещен вывоз риса и рисовой крупы из России до конца года

    Правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой муки на срок до 31 декабря 2023 года, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    10:49Власти пообещали выплаты пострадавшим при ЧП с украинской ракетой в Таганроге

    Пострадавшие в результате ЧП с украинской ракетой, обломки которой упали в центре Таганрога, получат выплаты, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    10:44Эксперт рассказала, как улучшить интернет на даче

    Коллективный способ поможет добиться подключения стабильного интернета даже на даче, куда провайдеры не спешат проводить оптоволокно сети, рассказала эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева.

    10:35Австралия приостановила учения с США из-за крушения вертолета

    Австралия приостановила крупные военные учения с США после крушения в водах Тихого океана близ острова Гамильтон вертолета MRH-90 Taipan, сообщил глава австралийского Минобороны Ричард Марлз.

    10:31Подсчитаны потери ВСУ при попытке переправиться через Днепр

    ВС России за сутки остановили попытку ВСУ форсировать Днепр и уничтожили диверсионно-разведывательную группу в зоне острова, затопив три лодки и ликвидировав 17 человек.

    10:20Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине

    Запад обсуждает с Россией возможность диалога о завершении конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва пошла на финансовые уступки, считает военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    10:06ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино»

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области не менее 42 снарядов, 16 из них ударили по автомобильному пункту пропуска «Шебекино», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    10:00УПЦ отказалась переносить празднование Рождества на 25 декабря

    Каноническая Украинская православная церковь, несмотря на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о переносе Рождества на 25 декабря, продолжит отмечать праздник 7 января, заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

    09:49Военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте

    Военные корреспонденты показали, как 6-я рота 1429-го мотострелкового полка, в которую входят мобилизованные из Москвы и Подмосковья, уничтожили бронегруппу, пытавшуюся прорвать оборону у деревни Работино на Запорожском фронте.

    29 июля 2023, 10:49

    Власти пообещали выплаты пострадавшим при ЧП с украинской ракетой в Таганроге

    Ростовский губернатор Голубев пообещал выплаты пострадавшим при ЧП с украинской ракетой в Таганроге

    Tекст: Алина Власенко

    Пострадавшие в результате ЧП с украинской ракетой, обломки которой упали в центре Таганрога, получат выплаты, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    По словам губернатора, всего помощь медиков потребовалась 16 пострадавшим, 10 из них были госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще один уже выписан, сообщил Голубев в Telegram.

    Он уточнил, что до окончания разбора завалов на месте дежурят медики. Кроме того, губернатор сообщил, что все пострадавшие получат выплаты.

    Специалисты фиксируют ущерб в ближайших жилых домах, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно, уточнил глава региона.

    В пятницу вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

    28 июля 2023, 19:46
    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога

    Захарова: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на обстрел в Таганроге и атаку БПЛА на Москву

    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел ВСУ Таганрога и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия решительно осуждает очередные преступные действия Киева против гражданского населения и мирной инфраструктуры. По ее словам, военного смысла они заведомо не имели, поэтому РФ призывает международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов, передает РИА «Новости».

    Она указала, что Москва оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

    Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге составляет 12 человек.

    Напомним, киевский режим атаковал Таганрог, выпустив по нему ракету С-200, снаряд удалось сбить, но его обломки упали на кафе в городе.

    Коментарии (93)
    28 июля 2023, 17:30
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    Украинская сторона ударила модернизированной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по таганрогской инфраструктуре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские ПВО обнаружили и перехватили ракету, ее обломки упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий, есть пострадавшие мирные жители, заключили в министерстве.

    Напомним, в Таганроге произошел взрыв, глава Ростовской области Василий Голубев заявлял, что причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (70)
    29 июля 2023, 04:04
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Изучение трофейной бронетехники стран НАТО выявило излишнюю сложность конструкции

    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    Как рассказал источник РИА «Новости», в изучении участвует широкий пул специалистов из различных компаний. Результаты испытаний «в целом соответствуют ожиданиям».

    По его словам, западная бронетехника имеет «приемлемый уровень бронезащиты» с «наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». При этом у нее «крайне посредственная подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости».

    Комментируя излишнюю сложность конструкции, источник пояснил, что речь идет «не о сложности освоения техники экипажами». По данному показателю современная техника ведущих производителей, включая Россию, находится приблизительно на одном уровне и «требует относительно длительного освоения».

    Однако ремонтопригодность западной техники «крайне низкая, особенно в полевых условиях». Также ее отличает ресурсозатратное техобслуживание. Такая ситуация вызвана «особенностями конструкции», порой нерациональными, сказал источник.

    Напомним, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщил, что его специалистам удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны.

    Коментарии (22)
    28 июля 2023, 21:53
    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения ВС России рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    По его словам, натовская техника легко уничтожается, она не имеет тех средств защиты, которые есть у российских танков. Он привел в пример танк Т-90, от которого ракета противника «уходит», так как танк имеет специальные средства защиты, передает РИА «Новости».

     

    «Мое подразделение с начала наступления подбило около 18 единиц различной техники. Что могу сказать. Их техника легко пробивается. Наблюдал также работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно – танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел, как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет. Техника уничтожается легко», – рассказал Шума.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВС России уничтожили несколько украинских танков Leopard.

    Коментарии (2)
    29 июля 2023, 00:58
    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Глава Днепропетровской администрации Лысак заявил об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепре (Днепропетровске) нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    Его слова приводят украинские СМИ.

    Тем временем как в России, так и на самой Украине отмечают, что украинские власти не смогли оперативно отреагировать на ракетный удар. Российский военный корреспондент Александр Коц указал, что «спустя время после удара улица около СБУ даже не перекрыта». «Мы можем получать все новые и новые кадры объективного контроля. Власти в городе не осталось, чтобы отдать приказ на перекрытие? Все были на совещании в СБУ?» – заявил он в Telegram.

    Мэр Днепра Борис Филатов в соцсетях также посетовал на то, что у здания находятся «сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога». «Мы, руководители, должны быть на месте прилета в первые минуты», – потребовал он.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Сообщалось, что воздушная тревога сработала уже после взрывов.

    Коментарии (13)
    28 июля 2023, 22:43
    Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    Зеленский подтвердил попадание ракеты в здание СБУ в Днепре

    Ракета поразила здание СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал о взрывах в центре города. При этом воздушная тревога сработала уже после взрывов, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что «в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ».

    Напомним, в начале июля Зеленский подтвердил, что был нанесен воздушный удар по зданию СБУ в Сумах. В октябре 2022 года сообщалось о взрывах у здания СБУ в Киеве.

    Коментарии (16)
    28 июля 2023, 21:40
    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника

    RT: На Украине полицейские попытались забрать в армию мужчину прямо с пикника

    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские полицейские пытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема, за это он скинул сотрудника полиции воду, сообщили СМИ.

    По данным RT, в украинских соцсетях распространились кадры, на которых видно, как военный и полицейский разговаривают с мужчиной во время отдыха на берегу водоема. В какой-то момент начинается потасовка, и мужчина выбивает из рук полицейского папку для документов.

    Сотрудники полиции пытались скрутить мужчину, но ему на помощь приходит другой отдыхающий. После этого полицейского сталкивают в реку, а военком отступает в сторону.

    Где и когда были сняты кадры, неизвестно.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Коментарии (9)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

    Коментарии (17)
    29 июля 2023, 07:43
    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты

    Financial Times рассказала о передаче Украине «дружественной страной» северокорейских ракет

    Вооруженные силы Украины используют для РСЗО «Град» северокорейские ракеты, которые Киев получил от «дружественной страны», сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских солдат, неназванная страна перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР. Корреспонденту издания боеприпасы показали в одном из артиллерийских подразделений ВСУ на линии фронта. Кроме того, пишет издание, северокорейские снаряды можно увидеть на снимках, сделанных в июне на позициях ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

    Солдаты ВСУ говорят, что боеприпасы произвели в 1980–1990-х годах. Военные жалуются на их низкую надежность. Отмечается, что из-за этого украинские военные не любят использовать северокорейские снаряды, но, как заявил командир артподразделения, сейчас ВСУ нуждаются в любых боеприпасах.

    США ранее уже передавали Украине оружие и боеприпасы иранского производства, которые были перехвачены на пути из Ирана в Йемен, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Москва и Пхеньян опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.

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    29 июля 2023, 08:56
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии

    Forbes: Российские ракеты «Изделие 305» представляют серьезную угрозу для украинских войск

    Tекст: Алина Власенко

    Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины, говорится в статье Forbes.

    Согласно отчету министерства обороны Великобритании, одним из основных улучшений Ка-52 является его интеграция с новой ракетой, радиус действия которой составляет 15 километров.

    Как пишет автор статьи Forbes, новое оружие значительно улучшает боевые возможности российской армии. Вертолеты, такие как Ка-52, оснащены противотанковыми управляемыми ракетами «Вихрь» с лазерным наведением и «Атака» с дальностью действия около 10 и шести километров соответственно.

    Тем временем ЛМУР находится в другом классе.Ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. Для атак на дальние дистанции оператор может запустить ракету по координатам вне зоны видимости, а затем использовать тепловизор ракеты, чтобы найти цель, передает РИА «Новости».

    Ракету «305», известную и как «Изделие 305», впервые представили на выставке «Армия – 2021». Боеприпас предназначен для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток. Газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

    Коментарии (6)
    28 июля 2023, 16:08
    Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине

    Глава Rheinmetall заявил о желании начать ремонт танков на Украине

    Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что рассчитывает начать ремонт на территории Украины танков Leopard, концерн уже обучает этому украинцев, пишет издание Spiegel.

    «Мы хотим начать работу после летнего перерыва», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    В июле Паппергер в интервью телеканалу CNN заявил о планах Rheinmetall открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники в ближайшее время.

    В МИД России ранее отметили, что завод Rheinmetall на Украине станет законной целью ВС России, если там появится.

    Коментарии (16)
    29 июля 2023, 04:31
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поощряют украинские удары «внутри России»

    Tекст: Антон Антонов

    После украинского обстрела Таганрога координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам вооруженных сил Украины по территории, которую не считают украинской.

    Кирби спросили, устраивают ли США запуски Украиной ракет по территории, которую Киев и Вашингтон признают российской. Как заявил в ответ Кирби, США «дали очень четко понять», что «не поощряют и не способствуют» нанесению «ударов внутри России», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что на Украине есть американские военные. Однако, по словам Кирби, «никто из них не вовлечен в боевые операции» «в поле» с ВСУ. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос о том, есть ли на Украине, к примеру, спецназ США, занимающийся выдачей целеуказаний или сбором разведывательной информации.

    Кирби заявил, что на Украине находятся американские силы безопасности и аппарат «военного атташе», которые в том числе контролируют поставки оружия и военной техники. Также у посольства есть американская вооруженная охрана, сказал он.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

    Коментарии (18)
    29 июля 2023, 08:20
    Экс-разведчик США: Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором

    Экс-разведчик ВС США Риттер: После провала контрнаступления Киеву придется выбрать один из двух плохих вариантов

    Tекст: Алина Власенко

    После провала контрнаступления Киеву придется выбирать между двумя плохими вариантами, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

    По словам экс-разведчика, Киеву придется выбирать между соглашением на территориальные претензии России и продолжением боевых действий. При этом, считает Риттер, в первом случае Украина потеряет возможность вступить в НАТО, а во втором – потеряет новые территории и будет уничтожена как нация, передает РИА «Новости».

    Риттер в статья для Consortium News указывает, что киевскому режиму пришлось принести в жертву своих граждан ради вступления в Североатлантический альянс, но из-за провала на поле боя Украина так и не получила желаемого.

    Бывший разведчик считает, что после завершения конфликта на Украине альянс столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за существование в новом формирующемся миропорядке.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.

    Коментарии (10)
    29 июля 2023, 08:38
    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию

    Немецкий генерал Фрейдинг: Разминирование на Украине обрушило военный принцип действий НАТО

    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию
    @ Florian Gaertner/photothek/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Разминирование стало самой кровавой частью украинского контрнаступления и обрушило принципы военного дела Североатлантического альянса, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

    По словам военного, разминирование обороняемых российскими силами районов дорого обходится украинцам. Порой специалистам приходится ползать по минным полям на животе и вручную обезвреживать мины, при этом они часто подвергаются обстрелу со стороны России, передает РИА «Новости» слова Фрейдинга.

    Немецкий военный привел данные Госдепартамента США, согласно которым заминированная территория на Украине равна почти половине территории Германии. Фрейдинг пожаловался, что процесс разминирования обрушил военный принцип действий НАТО, который предполагает, что мины следует обходить, а не разминировать.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

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    28 июля 2023, 13:55
    Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта

    Президент ЮАР Рамафоса: Конструктивное взаимодействие приведет к завершению украинского конфликта

    Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Завершению конфликта между Москвой и Киевом будут способствовать конструктивное взаимодействие и переговоры, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    По словам лидера ЮАР, для мирного решения конфликтов необходимы диалог и приверженность Уставу ООН, передает ТАСС.

    Рамафоса также выразил надежду, что конструктивное взаимодействие и переговоры помогут привести к окончанию конфликта между Москвой и Киевом.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.

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