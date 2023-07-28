Ограничен проход маломерных судов и плавсредств в Керченском проливе

Минобороны ограничило плавание маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского залива

Tекст: Антон Никитин

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в своем Telegram-канале, что в акватории Керченского пролива действует ограничение на плавание. Там уточнили, что решением командования Министерства обороны России запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Оперштаб информировал, что под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги, запрет не действует лишь для кораблей, катеров и судов военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии России.

Кроме того, власти Краснодарского края ввели запрет постановки на якорь, добычи морских млекопитающих, рыболовства придонными орудиями, взрывных и иных подводных работ, отбор образцов донного грунта, плавания с вытравленной якорь цепью, а также запретили пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другую деятельность в районах якорных стоянок №450, №451, №452, №455 и №471-a b c d.

При этом транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешен в светлое время суток и согласно графику после проведения досмотров, уточнили в оперштабе.

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