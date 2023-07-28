ЛДПР отправила автобусы помощи для новых регионов России

Председатель ЛДПР Слуцкий: Автобусы помощи – традиция, заложенная Владимиром Жириновским

Tекст: Антон Никитин

«Автобусы помощи – традиция, заложенная основателем партии Владимиром Жириновским. Сейчас она обрела новые смыслы: встречи с участниками СВО, членами их семей, которым сейчас особенно нужна поддержка. Наши активисты будут принимать обращения граждан» – пояснил Слуцкий, пообещав взять самые сложные обращения на личный контроль.

Ежемесячно в ЛДПР по разным вопросам обращаются порядка 2,5 тыс. жителей России. Для помощи участникам СВО и членам их семей в 65 регионах страны работают профильные центры ЛДПР правовой поддержки, еще 20 будут открыты в ближайшее время.

За первые дни июля юристы партии рассмотрели более 2 тыс. писем. В числе основных вопросов: выплата пособий военнослужащим и семьям погибших, предоставление отпусков участникам СВО, оказание медицинской помощи и проведение военно-врачебной комиссии.

Автобусы помощи с волонтерами ЛДПР посетят Архангельскую, Ивановскую, Ростовскую, Ярославскую, Кемеровскую, Волгоградскую, Свердловскую, Тюменскую области, Красноярский край и другие регионы России. Желающие помочь нашим военным и жителям новых регионов смогут принести в передвижные пункты сбора теплые вещи, медикаменты, продукты питания с долгим сроком хранения, необходимые бытовые принадлежности. В ЛДПР заверили, что доставят и передадут всю гуманитарную помощь нуждающимся.

В партии отметили, что подобные поездки и встречи ЛДПР практикует уже давно, и они показали свою эффективность. Партийцы едут не только в большие города, но и в самые отдаленные населенные пункты, где людям тоже требуется помощь и внимание. Именно поэтому главным принципом и слоганом проекта вот уже много лет остаются слова: «Едем ко всем, слышим каждого».

Вопросы, с которыми граждане обращаются к ЛДПР, позднее ложатся в основу инициатив и законопроектов, с которыми депутаты фракции выступают в Госдуме, а также депутатских запросов в профильные ведомства.

Ранее в ЛДПР рассказали о правовой помощи участникам СВО и членам их семей.