ЛДПР отправила автобусы помощи для новых регионов России

  • В центре Таганрога произошел взрыв, есть пострадавшие
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    Россия создает экономический форпост в центре Европы
    Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине
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    Россия планирует обязать покупателей зерна платить рублями
    Зеленский перенес Рождество
    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении
    Патриарх Кирилл призвал русских и украинцев взять «щит любви»
    Названы сроки прекращения работы генконсульства Финляндии в Петербурге
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    14 комментариев
    Новости
    17:22Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре

    На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре в пятницу произошел взрыв, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    17:14Россия планирует обязать покупателей зерна платить рублями

    В правительстве России начали обсуждать проект указа президента Владимира Путина, согласно которому планируется перевести расчеты по экспорту российского продовольствия в рубли, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

    17:05Губернатор Голубев предположил, что в Таганроге взорвалась ракета

    Взрыв в центре Таганрога в пятницу предположительно произошел из-за упавшей там ракеты, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    16:59В Турции взяли под контроль бушующие на юге страны пожары

    Лесной пожар в районе курортного города Кемера на юге Турции взяли под контроль.

    16:52Число пострадавших при взрыве в Таганроге выросло до 12

    Количество пострадавших при взрыве в Таганроге в пятницу увеличилось до 12 человек, сообщил источник в экстренных службах.

    16:46В центре Таганрога произошел взрыв, есть пострадавшие

    В пятницу в центре Таганрога предположительно произошел взрыв, есть раненые, сообщают информационные агентства.

    16:42Синоптик назвал сроки наступления в европейской части России «настоящего лета»

    Заметное улучшение погоды в центре европейской России произойдет в воскресенье, ливневые дожди закончатся, температурный фон в течение следующей недели будет на уровне 24–27 градусов, ожидается «настоящее лето», сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    16:34Глава Росатома сообщил о безопасной работе ЗАЭС

    Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в «абсолютно безопасном» состоянии, заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    16:29ЛДПР отправила автобусы помощи для новых регионов России

    Из Москвы в регионы России отправились передвижные пункты приема граждан с волонтерами ЛДПР для помощи жителям отдаленных уголков страны и сбора гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

    16:17Роспотребнадзор спрогнозировал подъем заболеваемости COVID

    Роспотребнадзор прогнозирует новый подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе и COVID, этой осенью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    16:08Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что рассчитывает начать ремонт на территории Украины танков Leopard, концерн уже обучает этому украинцев, пишет издание Spiegel.

    15:59Москва отметила провал попыток Запада отговорить Африку от бизнеса с Россией

    Запад угрожает ведомствам и компаниям Африки возможностью применения вторичных санкций за ведение бизнеса с Россией, но отговорить страны Африканского континента от сотрудничества с Москвой не получается, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    15:52Ростовский губернатор рассказал об обеспечении безопасности объектов региона

    Безопасность стратегических объектов Ростовской области обеспечена, они защищены в том числе от беспилотников, заявил глава региона Василий Голубев.

    15:44Названы сроки прекращения работы генконсульства Финляндии в Петербурге

    Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 сентября прекратит обслуживание клиентов из-за отзыва разрешения на его работу в России, сообщил финский МИД.

    15:36ЕС пригрозил приостановкой финансовой помощи Нигеру

    Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, если будет нарушен конституционный порядок в стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    28 июля 2023, 16:29

    ЛДПР отправила автобусы помощи для новых регионов России

    Председатель ЛДПР Слуцкий: Автобусы помощи – традиция, заложенная Владимиром Жириновским

    Tекст: Антон Никитин

    Из Москвы в регионы России отправились передвижные пункты приема граждан с волонтерами ЛДПР для помощи жителям отдаленных уголков страны и сбора гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

    «Автобусы помощи – традиция, заложенная основателем партии Владимиром Жириновским. Сейчас она обрела новые смыслы: встречи с участниками СВО, членами их семей, которым сейчас особенно нужна поддержка. Наши активисты будут принимать обращения граждан» – пояснил Слуцкий, пообещав взять самые сложные обращения на личный контроль.

    Ежемесячно в ЛДПР по разным вопросам обращаются порядка 2,5 тыс. жителей России. Для помощи участникам СВО и членам их семей в 65 регионах страны работают профильные центры ЛДПР правовой поддержки, еще 20 будут открыты в ближайшее время.

    За первые дни июля юристы партии рассмотрели более 2 тыс. писем. В числе основных вопросов: выплата пособий военнослужащим и семьям погибших, предоставление отпусков участникам СВО, оказание медицинской помощи и проведение военно-врачебной комиссии.

    Автобусы помощи с волонтерами ЛДПР посетят Архангельскую, Ивановскую, Ростовскую, Ярославскую, Кемеровскую, Волгоградскую, Свердловскую, Тюменскую области, Красноярский край и другие регионы России. Желающие помочь нашим военным и жителям новых регионов смогут принести в передвижные пункты сбора теплые вещи, медикаменты, продукты питания с долгим сроком хранения, необходимые бытовые принадлежности. В ЛДПР заверили, что доставят и передадут всю гуманитарную помощь нуждающимся.

    В партии отметили, что подобные поездки и встречи ЛДПР практикует уже давно, и они показали свою эффективность. Партийцы едут не только в большие города, но и в самые отдаленные населенные пункты, где людям тоже требуется помощь и внимание. Именно поэтому главным принципом и слоганом проекта вот уже много лет остаются слова: «Едем ко всем, слышим каждого».

    Вопросы, с которыми граждане обращаются к ЛДПР, позднее ложатся в основу инициатив и законопроектов, с которыми депутаты фракции выступают в Госдуме, а также депутатских запросов в профильные ведомства.

    Ранее в ЛДПР рассказали о правовой помощи участникам СВО и членам их семей.

    27 июля 2023, 19:48
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Завербованный СБУ военнослужащий ВМФ: За теракт на корабле ЧФ СБУ обещала гражданство Украины и деньги

    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Tекст: Вера Басилая

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    Видео с признаниями задержанного за подготовку к теракту распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По словам задержанного, он попал под влияние СБУ в начале СВО, связь он поддерживал через знакомую на Украине. Он передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации, за подготовку теракта ему были обещаны деньги и гражданство Украины, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.

    Коментарии (30)
    28 июля 2023, 08:43
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Российские военкоры показали кадры уничтожения шведской БМП CV-90 ВСУ на Сватово-Кременском направлении

    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    На кадрах две БМП CV-90 предприняли попытку контратаки, но попали в засаду, устроенную российским гранатометчиком, который с 30-40 метров уничтожил шведскую бронемашину и остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    По данным военкоров, штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону противника и захватили лесополосу, показанную на видео.

    Ранее военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

    Коментарии (5)
    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

    Коментарии (17)
    28 июля 2023, 04:29
    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник

    Собянин и Минобороны сообщили о попытке украинского беспилотника атаковать Московский регион

    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА «сбит силами Министерства обороны», никто не пострадал. Глава города сообщил, что разрушений также нет.

    Позднее Минобороны России сообщило, что была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом» по объектам на территории Московской области. Ведомство сообщило, что беспилотник уничтожен средствами ПВО. Минобороны подтвердило, что пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 19:32
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    @ Бориса Корзина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу демонтировали в городе Каменском Днепропетровской области Украины, где он родился, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что бюст Брежнева убрали с центрального проспекта, его планируют перенести на территорию музея истории города, передает ТАСС.

    Памятник Брежневу был установлен в Каменском (бывший Днепродзержинск) еще при жизни генсека – в 1976 году.

    Ранее киевский горсовет посмертно лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.

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    27 июля 2023, 17:36
    ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска

    Дело о госизмене возбудили в Брянске в отношении собравшегося воевать за Украину

    ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ и полиция задержали жителя Брянска, который собирался выехать на Украину и воевать против российских войск, против него возбуждено уголовное дело за госизмену, сообщило региональное УФСБ.

    В сообщении ФСБ уточняется, что его задержали при попытке выезда на Украину, сейчас мужчину отправили под стражу, в настоящее время ведется следствие, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту.

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    27 июля 2023, 18:56
    Россия запросила заседание СБ ООН по украинскому гостерроризму

    Tекст: Вера Басилая

    Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно пройдет 31 июля, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что Россия запросила на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины.

    Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим также провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

    Коментарии (8)
    28 июля 2023, 14:33
    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Минобороны: Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВС России заняли под Сергеевкой Луганской народной республики (ЛНР) несколько опорных пунктов ВСУ, продвижение вглубь обороны противника составило 1,5 км, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра западнее Житловки ЛНР.

    Также в Минобороны сообщили, что подразделениями 21-й и 35-й мотострелковых бригад 2-й и 41-й армий подавлены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 100-й бригады теробороны и 5-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины рядом с Торским, Ямполовкой ДНР, Нововодяным, Червоной Дибровой и Кременной ЛНР.

    Потери противника на Краснолиманском направлении за минувшие сутки составили до 90 военнослужащих, две  машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Российские войска продвинулись вглубь на 1,5 км.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили 180 украинских военных и пять танков ВСУ.

    Коментарии (3)
    28 июля 2023, 09:59
    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области

    Дело за подготовку к участию в террористической деятельности в составе ВСУ возбудили против жителя Орловской области

    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения ВСУ и получить украинское гражданство, задержан сотрудниками ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Мужчина поддерживал связь с террористическими подразделениями ВСУ, был сторонником проукраинских взглядов и готов был переехать на Украину, чтобы воевать в одном из таких запрещенных в России военизированных формирований, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, он обратился в СБУ, пограничную и миграционную службы и в МИД Украины, которые дали ему инструкции, как въехать на Украину, в результате россиянин был задержан.

    Против него было возбуждено уголовное дело за приготовление к участию в деятельности террористической организации.

    Ранее ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска.

    Коментарии (13)
    28 июля 2023, 14:22
    На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ
    На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    В последние сутки ВСУ продолжили попытки наступать на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Работино и Успеновки Запорожской области ВСУ силами усиленной танками иностранного производства 47-й механизированной бригады атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии ЮВО и 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Личный состав, проявив выдержку и мужество, отразил все атаки превосходящих сил противника.

    Ликвидированы около 180 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 машин пехоты, две бронемашины, американская арт система М777, а также боевая машина ЗРК «Стрела-10» , отчитались в Минобороны.

    На Времевском выступе в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери противника на этом направлении составили до 110 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении грамотным построением обороны подразделений группировки войск «Центр» за прошедшие сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии рядом с Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (4)
    28 июля 2023, 03:25
    Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре

    Politico рассказала о планах США передать танки Abrams Украине через Германию в сентябре

    Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре
    @ Andres Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина, сообщают источники.

    Как пишет Politico, в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». Указывается, что речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы, передает ТАСС.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, СМИ сообщали, что администрация США также приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Центр анализа стратегий и технологий указывал, что Украина «наряду с Польшей, станет первым зарубежным получателем снарядов серии М829 с обедненным ураном».

    Коментарии (4)
    28 июля 2023, 01:01
    В результате украинского обстрела Донецка пострадали дети

    В результате украинского обстрела пострадали девять мирных жителей Донецка

    Tекст: Антон Антонов

    В Донецке в результате обстрела, который устроили вооруженные силы Украины, пострадали девять мирных жителей, в том числе дети, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в Telegram, что в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах города пострадали девять гражданских лиц, в том числе дети 2006 года рождения и 2008 года рождения. Повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры.

    27 июля в ДНР отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе, установленный указом в 2022 году с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса.

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    28 июля 2023, 00:49
    Госдеп ушел от ответа на вопрос о гибели Журавлева от кассетных снарядов

    Заместитель представителя Госдепа Пател ушел от ответа на вопрос о гибели военкора Журавлева от кассетных снарядов

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател ушел от ответа на вопрос о том, считают ли США приемлемым применение украинскими военными кассетных боеприпасов в случае гибели российского военкора Ростислава Журавлева.

    Представителю Госдепа также был задан вопрос о том, соответствует ли подобное использование кассетных боеприпасов вооруженными силами Украины обещаниям Киева, передает РИА «Новости».

    Пател ответил, что не в курсе «этих конкретных сообщений». По его словам, «очевидно», что необходимо «уважать» безопасность сотрудников СМИ, которые работают в зоне вооруженных конфликтов.

    Напомним, журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами Запорожской области. ВСУ нанесли по ним удар кассетными боеприпасами. Ранения получили четыре журналиста, Журавлев скончался во время эвакуации. Он посмертно награжден орденом Мужества.

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    28 июля 2023, 07:09
    Российские военные уничтожили РСЗО и танки ВСУ на Запорожском направлении

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил об уничтожении украинских РСЗО, танков и БМП

    Tекст: Антон Антонов

    На Запорожском направлении уничтожены реактивная система залпового огня, танки и БМП вооруженных сил Украины, а также украинская пехота, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    Чехов сообщил, что «успешно отражены атаки» ВСУ в направлении Работино и пресечена попытка ВСУ подвезти резервы к Приютному. «Прибывшая живая сила уничтожена», – приводит его слова РИА «Новости».

    В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли в Малой Токмачке РСЗО. В районе Вольного Поля поражен пункт временной дислокации украинских войск, в Луговском – их опорный пункт. Авиация нанесла удары по украинским позициям в Новоданиловке, Орехове, Малой Токмачке, Комсомольском, а также в районе населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловка и Приютное.

    На Южно-Донецком направлении также отражено несколько атак ВСУ в направлении Урожайного. Артиллерия уничтожила скопление украинских сил у Углесборочной, северо-западнее Шевченко уничтожена разведгруппа ВСУ. Российские ударные беспилотники атаковали ВСУ в районе Старомайорского, где украинские войска пытались собрать силы для наступления. Вертолетами уничтожены танки, БМП, а также поражены районы скопления живой силы ВСУ в Урожайном.

    Кроме того, Чехов рассказал, как рядовой Гаджи Магомедов во время атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении уничтожил несколько националистов, получил ранение, но продолжил вести огонь, благодаря чему атака была отражена.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВСУ потеряли до взвода личного состава механизированной бригады и четыре автомобиля в районе Благодатного на Купянском направлении – по ним нанесла удар РСЗО «Торнадо-С», передает ТАСС.

    Кроме того, в районе населенных пунктов Куземовка и Стельмаховка в ЛНР огнем российских танков Т-72 и Т-80, а также ударами из ПТРК уничтожены танк Т-64, гаубицы М777 и «Мста-Б» ВСУ. Украинские войска потеряли до взвода живой силы.

    Экипажи российских вертолетов нанесли девять ударов по скоплениям живой силы и огневых средств украинских подразделений. Российская артиллерия уничтожила два пункта боепитания ВСУ в районе Ивановки и Кисловки.

    Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

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    28 июля 2023, 08:12
    ВСУ подорвались на собственных минах под Угледаром

    Российский военный: Украинская пехота подорвалась на собственных минах на Угледарском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Пехота ВСУ при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР подорвалась вместе с тяжелой техникой на своих же минах, сообщил военнослужащий с позывным «Бука».

    Военнослужащий из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского рассказал, что группа пехоты ВСУ в сопровождении трех единиц тяжелой техники пыталась атаковать на Угледарском направлении, но не успела добраться до российских позиций, подорвавшись на своих же минах, передает РИА «Новости».

    По словам «Буки», российская РСЗО «накинула» ВСУ сверху, и очередная попытка наступления была сорвана. Военный заявил, что украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления на российские позиции, но безуспешно.

    Ранее российские военные уничтожили РСЗО и танки ВСУ на Запорожском направлении.

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