Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой Советского Союза против нацизма

Tекст: Вера Басилая

«На что я бы хотел обратить внимание. Только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Она кем-то пытается быть затушевана, забывается. Но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества, для освобождения человечества от нацизма. Я хочу обратить внимание, что и борьба Африки за свою независимость, борьба Африки против апартеида велась и ведется не только в интересах самой Африки, она ведется в интересах всего человечества», – цитирует ТАСС Путина.

Путин подчеркнул, что эта борьба приводит к результатам, которые улучшают само качество взаимоотношений в мире, направлена на улучшение ситуации в мире в целом. Он согласился с президентом Буркино-Фасо Ибрагимом Траоре, что это очень похоже на то, что «происходило и происходит с Советским Союзом и с Россией в их борьбе, то, что происходит со странами Африки сегодня в борьбе за свою подлинную независимость и свободу».

Ранее Путин заявил, что проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной.