Путин: Некоторые проявления колониализма не изжиты

  • Путин: Африка становится новым центром силы
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    40 комментариев
    Новости
    11:11Путин: Африка становится новым центром силы

    Африка становится новым центром силы, и с этим придется считаться остальному миру, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    11:10Путин: Некоторые проявления колониализма не изжиты

    Проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    11:08Ростех создал отечественную систему связи «борт – земля»

    Компании «Азимут» и «Инфоком-Авиа» Ростеха создали оборудование и внедрили сервис цифровой связи «борт – земля» для российских авиакомпаний, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

    11:03Путин направил приветствие участникам молодежного форума «Территории смыслов»

    В Солнечногорске Московской области состоялось открытие Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», первыми участниками которого стали 350 философов, социологов, преподавателей гуманитарных дисциплин, ученых и историков.

    11:01Путин и лидеры стран Африки собрались для общего фото перед основной пленаркой саммита

    Президент Владимир Путин и лидеры африканских государств собрались для совместного фотографирования перед началом пленарного заседания саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

    10:51В Госдуме предложили сажать за мелкие взятки на срок до четырех лет

    На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о заключении на срок от трех до четырех лет за взятки размером не больше 10 тыс. рублей, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    10:45Начались клинические испытания актуализированного варианта вакцины «Спутник»

    Вакцина от коронавируса «Спутник», обновленная для защиты против новых вариантов вируса, проходит клинические испытания, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    10:42Балицкий рассказал о напряженной обстановке на Времевском направлении

    Российские войска контролируют Времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    10:27Первый грузовой поезд прибыл в Россию из Китая по мосту через реку Амур

    Первый грузовой состав прибыл из Китая в Россию по железнодорожному мосту через реку Амур, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

    10:23Bloomberg: Индия и Бразилия выступили против быстрого расширения БРИКС

    Индия и Бразилия планируют обсудить возможное расширение БРИКС на саммите, они выступают против призыва Китая быстро принять в объединение другие страны, сообщает Bloomberg.

    10:07Пожар на нефтебазе в Шахтерске в ДНР потушен

    Возникший после атаки беспилотника ВСУ пожар на нефтебазе в Шахтерске в ДНР потушен, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Александр Шатов.

    10:05Линзы Johnson & Johnson решили не вносить в новый перечень параллельного импорта

    Контактные линзы компании Johnson & Johnson (выпускает линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) не будут внесены в обновленный перечень параллельного импорта, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

    09:59ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области

    Житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения ВСУ и получить украинское гражданство, задержан сотрудниками ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    09:49Полпред в УрФО вручил орден Мужества матери погибшего военкора Журавлева

    Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев передал орден Мужества матери военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева Людмиле Журавлевой.

    09:45Маск решил оставить в Twitter только темный режим

    В соцсети Twitter в скором времени будет доступен только темный режим, заявил владелец компании Илон Маск.

    28 июля 2023, 11:10

    Путин: Некоторые проявления колониализма не изжиты

    Tекст: Вера Басилая

    Проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «К сожалению, некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности, в экономической, гуманитарной, информационной сферах», – цитирует ТАСС главу российского государства.

    По его словам, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, это наследие колониальной эпохи и проводимого Западом курса «Разделяй и властвуй».

    Ранее посол России в США Антонов указал на раздражение Запада из-за саммита Россия – Африка.

    Напомним, второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Путин на торжественном приеме для почетных гостей заявил, что Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

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    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 15:21
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    По его словам, у ВСУ потери свыше 200 человек, передает ТАСС. Президент рассказал, что в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

    «Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% – летчиками боевой авиации», – сказал Путин.

    «К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», – добавил Путин.

    Он также заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении. «Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на Запорожском направлении», – сказал Путин.

    Он отметил, что «ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями». По словам Путина, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками.

    Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

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    27 июля 2023, 14:58
    Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана

    Эксперт Анпилогов спрогнозировал последствия переворота в Нигере для атомной промышленности Франции

    Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию. А Париж в них очень нуждается. Кроме того, мятежники могут искать союзника в лице России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Нигере произошел военный переворот.

    «После переворота в Нигере появилась опасность отмены поставок урана во Францию или же продажи его на более равных для африканцев условиях. На данный момент Париж ведет в своих бывших колониях политику неэквивалентного обмена ресурсами», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Ранее такую же политику эксплуатации Париж проводил и в Мали, однако после военного переворота Франция потеряла доступ к местным месторождениям. Но в случае с Нигером стоит учитывать, что это центральноафриканская страна, не имеющая выхода к морю», – пояснил эксперт.

    «Соответственно, Ниамей вынужден продавать свои ресурсы либо через Алжир, либо через страны Гвинейского залива. Все решения по этому вопросу будут приниматься в тесном взаимодействии с соседями. И будущее торговли ураном будет сильно зависеть от антиколониальных настроений в государствах региона», – отметил он.

    «Также необходимо отметить, что даже если попытка переворота в Нигере провалится, перед правительством страны будет стоять множество социально-экономических проблем. Скорее всего, государство будет пытаться ослабить зависимость от Франции и выстроить с ней более эквивалентный обмен ресурсами», – акцентировал собеседник.

    «Примечательно, что переворот в Нигере произошел на фоне серьезных проблем во французской атомной энергетике, которая производит около 70% электричества в стране. Дело в том, что Париж с 90-х годов не строил новые блоки АЭС, многие реакторы очень старые, а вечно продлевать их срок эксплуатации невозможно», – подчеркнул эксперт.

    «Что касается возможных отношений нового правительства Нигера с Россией, то пока что никакие политические заявления от лидеров переворота не прозвучали. Но свергнутого президента уже поддержали США и Франция, поэтому мятежники могут начать искать альтернативные центры силы, одним из которых является наша страна», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее военные Нигера выступили с заявлением в эфире национального телевидения, объявив об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны и закрытии границ республики.

    Напомним, в среду утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала дворец главы государства. Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники.

    Журнал Jeune Afrique отмечает, что гвардию возглавляет генерал Омар Тчиани, который находился на посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу. Базум оставил его в должности после прихода к власти. Источники издания утверждают, что в последние дни руководитель страны рассматривал возможность отправить руководителя ведомства в отставку.

    МИД России призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 15:07
    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

    Путин: Россия готова безвозмездно поставить по 25-50 тыс. тонн зерна шести странам Африки

    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    Глава государства уточнил, что зерно может быть поставлено в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею. При этом президент пообещал обеспечить бесплатную доставку, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставке зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    Коментарии (32)
    27 июля 2023, 16:45
    Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией

    Африканист Андреева: Переворот в Нигере может подорвать позиции Франции в стране и улучшить отношения с Россией

    Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Нигер после переворотов в Мали и Буркина-Фасо был ключевым ориентиром Франции в районе Сахеля. Поэтому смена руководства в Ниамее может ослабить позиции Парижа и повернуть африканское государство в сторону Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала африканист Тамара Андреева. Ранее военные Нигера объявили об отстранении президента республики Мохамеда Базума.

    «Напряженность в отношениях между правительством и армией присутствует в политической жизни Нигера достаточно давно. Сам президент пока не делал заявлений о своей отставке, а в социальных сетях выразил надежду на сохранение достижений демократии в стране», – сказала аналитик Института Африки РАН Тамара Андреева.

    «Успешные государственные перевороты в Мали и Буркина-Фасо создали прецеденты, которые оказали влияние на происходящие сейчас события. В стратегически важном для Франции треугольнике, состоящим из этих трех стран, Ниамей был последним, чье руководство оставалось гражданским. А президент республики Базум продолжал прозападную политику предшественника», – отметила она.

    «События в граничащих с Нигером странах превратили его в один из ключевых ориентиров Франции в районе Сахеля. В частности, из-за наличия авиабазы и присутствия контингента военных. Переворот может изменить отношения между Ниамеем и Парижем, как это уже произошло в Мали и Буркина-Фасо», – подчеркнула собеседница.

    «В ноябре 2022 года в Мали была запрещена деятельность всех НКО, спонсируемых Францией. В Буркина-Фасо в декабре того же года приостановили вещание радиостанции RFI. Позиции Парижа в регионе ослабевают, а военные пользуются этим, называя бывших колонизаторов виновниками коррупции и проблем с безопасностью», – акцентирует эксперт.

    «Если военные придут к власти, стоит ожидать сближения Ниамея и Москвы из-за потери позиций Парижа. Например, Мали и Буркина-Фасо позитивно говорят о сотрудничестве с нашей страной и представлены на саммите «Россия – Африка» на уровне первых лиц», – резюмировала Андреева.

    Ранее военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении от должности президента республики Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Главу государства Мохамеда Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники.

    Руководство вооруженных сил республики сообщило о солидарности с военными. Это решение обосновано стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить неприкосновенность президента Нигера.

    Командование указало, что внешнее военное вмешательство в Нигер обернется катастрофическими последствиями для населения. Также штаб ВС страны призвал мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористами и преступниками.

    МИД России призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана.

    Коментарии (3)
    27 июля 2023, 11:27
    Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре

    Путин выразил надежду, что Африканский союз в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки»

    Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре
    @ Saqib Majeed/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

    Путин в четверг утром проводит встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    По итогам переговоров запланировано выступление президента на пленарном заседании форума, после чего Путин продолжит переговоры с представителями африканских государств. В частности, в графике российского лидера запланированы переговоры с президентами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи.

    Кроме того, Путин намерен провести рабочий завтрак с главами региональных организаций Африки, передает ТАСС.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

    Коментарии (5)
    27 июля 2023, 21:48
    Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Путин заявил, что в России рады приезду делегаций почти из всех стран Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита Россия – Африка.

    «Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это реально подтверждает общие намерения вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван этому содействовать.

    Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

    Коментарии (39)
    27 июля 2023, 13:15
    Путин призвал перейти в расчетах с Африкой на национальные валюты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо активнее переходить в расчеты на национальные валюты со африканскими странами, в том числе на рубль, заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка.

    «Для дальнейшего расширения спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль», – цитирует Путина ТАСС.

    Москва готова помогать странам Африки с развитием финансовой инфраструктуры, подключением банковских учреждений к системе передачи финансовых сообщений, позволяющей проводить трансграничные платежи.

    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 20:23
    Путин отметил вклад советских военных в разгром противника в Корейской войне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, в котором обратил внимание на вклад советских военных в разгром противника.

    «В ходе жестоких сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины. Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов», – напомнил глава российского государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 26 июля, провел в Пхеньяне встречу с российской военной делегацией, возглавляемой министром обороны России Сергеем Шойгу, который передал Ким Чен Ыну послание от Путина.

    Коментарии (5)
    27 июля 2023, 18:48
    Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества
    Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военный корреспондент Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Военкор РИА «Новости» Журавлев награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга», сообщается на сайте Кремля.

    Орденами Мужества также награждены фотограф агентства Константин Михальчевский, корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

    Напомним, во время атаки ВСУ журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области. Ранения получили четыре корреспондента, Журавлев скончался во время эвакуации.

    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 12:39
    Путин: Торговля продукцией АПК между Россией и Африкой в 2022 году выросла на 10%

    Путин: Торговля товарами АПК между Россией и Африкой в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%

    Tекст: Алина Власенко

    Торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и странами Африки в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Путин уточнил, что в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки составила 6,7 млрд долларов. Российский лидер также добавил, что российско-африканский товарооборот составил 18 млрд долларов, и назвал это результатом саммита, который прошел в Сочи в 2019 году, передает ТАСС.

    По словам Путина, потенциал африканских стран не вызывает сомнений, а среднегодовые темпы роста ВВП континента превышают общемировые показатели. «Так, среднегодовые темпы роста ВВП Африканского континента за последние 20 лет составили 4–4,5% в год», – уточнил президент.

    В четверг Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Перед заседанием глава Российского государства провел встречу с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 12:02
    Путин пообещал сохранить надежный экспорт продовольствия в Африку

    Путин: Россия не перестанет быть надежным поставщиком продовольствия в африканские страны

    Tекст: Алина Власенко

    Россия продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия в страны Африки, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    Российский лидер в ходе переговоров уточнил, что в 2022 году продуктовый экспорт российских товаров составил 4,7 млрд долларов, передает ТАСС.

    Ранее Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

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    27 июля 2023, 12:41
    Путин: Запад препятствует поставкам зерна, но в продовольственном кризисе обвиняет Россию

    Tекст: Алина Власенко

    Западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Российский лидер указал, что для ряда западных стран в последние десятилетия и столетия характерно говорить неправду, передает ТАСС.

    Он также пообещал, что Россия будет поддерживать нуждающиеся государства и регионы, способствовать справедливому распределению ресурсов. В частности, указал президент, Россия в течение четырех месяцев готова бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тыс. тонн зерна.

    Путин подчеркнул, что именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Так, по словам президента, доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в то время как доля Украины – менее 5%.

    Глава государства также сообщил, что Россия за первые шесть месяцев 2023 года экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых, а в 2022 году поставила 11,5 млн тонн.

    Ранее Путин заявил, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

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    27 июля 2023, 19:40
    Путин заявил о поддержке КНДР действий России в СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Северокорейское руководство солидарно с российским по теме спецоперации на Украине, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

    «Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Запад пытается препятствовать установлению «подлинно многополярного, справедливого миропорядка», который основан на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств, подчеркнул глава российского государства.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в эту страну обменялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

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