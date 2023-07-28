Дело о госизмене против блогера Шария передано в суд на Украине

Tекст: Вера Басилая

В сообщении украинского ведомства отмечается, что обоим фигурантам инкриминирована государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц, передает ТАСС.

По версии следствия, Шарий, проживающий в Испании, «организует пиар-акции пророссийской направленности», кроме того, распространяет ангажированные сюжеты антиукраинского содержания». Блогер, считают украинские следователи, действовал в сговоре с Шевцовым, который передавал «информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов».

Шевцов, по данным СБУ, проживает в Севастополе и получил гражданство России.

Ранее суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария на родину, поскольку он покинул территорию страны.

В мае СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. В заявлении ведомства говорилось, что блогера подозревают по статье Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», а также по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».