Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Дело о госизмене против блогера Шария передано в суд на Украине
Прокуратура Украины передала в суд дело по обвинению в госизмене блогера и политика Анатолия Шария и бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова.
В сообщении украинского ведомства отмечается, что обоим фигурантам инкриминирована государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц, передает ТАСС.
По версии следствия, Шарий, проживающий в Испании, «организует пиар-акции пророссийской направленности», кроме того, распространяет ангажированные сюжеты антиукраинского содержания». Блогер, считают украинские следователи, действовал в сговоре с Шевцовым, который передавал «информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов».
Шевцов, по данным СБУ, проживает в Севастополе и получил гражданство России.
Ранее суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария на родину, поскольку он покинул территорию страны.
В мае СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. В заявлении ведомства говорилось, что блогера подозревают по статье Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», а также по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».