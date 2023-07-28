ВСУ подорвались на собственных минах под Угледаром

  • Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях
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    Глава Нигера стал заложником из-за бойкота России
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    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой
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    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с инопланетными рептилоидами
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал россиянину гражданство Украины
    Московский подросток планировал взорвать газопровод
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    35 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    29 комментариев
    Новости
    08:35Нефть подешевела после роста днем ранее

    Мировые цены на нефть в пятницу пошли на снижение после роста предыдущего дня, однако в итоге котировки могут увеличиться пятую неделю подряд.

    08:32В Таиланд за полгода приехали на 1000% россиян

    В Таиланд за шесть месяцев 2023 года приехало 791574 россиянина, что на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает Bloomberg со ссылкой на минтуризма страны.

    08:22Замглавы ГУ ФСИН в Приморье арестовали за мошенничество

    Заместитель начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю Владислав Бондаренко отправлен под стражу на два месяца, он подозревается в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве, сообщили в силовых структурах.

    08:12ВСУ подорвались на собственных минах под Угледаром

    Пехота ВСУ при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР подорвалась вместе с тяжелой техникой на своих же минах, сообщил военнослужащий с позывным «Бука».

    07:57Япония назвала Россию «угрозой Европе» и объявила о новых санкциях

    Минобороны Японии представило правительству «Белую книгу» – ежегодный доклад ведомства, в нем Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе». Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что Токио вводит запрет на экспорт в Россию гибридных автомобилей.

    07:27Рубль укрепился к доллару и евро

    В начале торгов рубль укрепляется к доллару и евро, но дешевеет к юаню, следует из данных Московской биржи.

    07:09Российские военные уничтожили РСЗО и танки ВСУ на Запорожском направлении

    На Запорожском направлении уничтожены реактивная система залпового огня, танки и БМП вооруженных сил Украины, а также украинская пехота, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    06:46Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта

    Обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту, утвержден Минпромторгом России, сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.

    06:27Бразилия отказалась выдать США россиянина Черкасова

    Запрос США о выдаче им россиянина Сергея Черкасова, который находится в бразильской тюрьме за подделку документов, отклонен, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности Бразилии.

    05:56Посол Антонов указал на раздражение США из-за саммита Россия – Африка

    Саммит Россия – Африка в Санкт-Петербурге проходит успешно, что вызывает серьезное раздражение в Вашингтоне, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

    05:26МИД Израиля выразил возмущение угрозой сжечь свиток Торы в Швеции

    Нужно положить конец угрозам нанести вред священным книгам и книгам Торы, заявил глава МИД Израиля Эли Коэн, комментируя санкционированную властями Швеции акцию, на которой планируют сжечь свиток Торы.

    05:08Шойгу возглавил российскую делегацию на параде в КНДР

    Парад по случаю 70-летия подписания перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов состоялся в Пхеньяне, российскую делегацию возглавил министр обороны Сергей Шойгу, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    04:58Песков уточнил, что вертолет президенту Зимбабве подарили в 2022 году

    Вертолет президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве подарили еще «в прошлом году», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    04:29Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА.

    04:00Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

    В понедельник умер актер Андрей Бабенко, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сообщают СМИ в пятницу.

    28 июля 2023, 08:12

    ВСУ подорвались на собственных минах под Угледаром

    Российский военный: Украинская пехота подорвалась на собственных минах на Угледарском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Пехота ВСУ при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР подорвалась вместе с тяжелой техникой на своих же минах, сообщил военнослужащий с позывным «Бука».

    Военнослужащий из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского рассказал, что группа пехоты ВСУ в сопровождении трех единиц тяжелой техники пыталась атаковать на Угледарском направлении, но не успела добраться до российских позиций, подорвавшись на своих же минах, передает РИА «Новости».

    По словам «Буки», российская РСЗО «накинула» ВСУ сверху, и очередная попытка наступления была сорвана. Военный заявил, что украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления на российские позиции, но безуспешно.

    Ранее российские военные уничтожили РСЗО и танки ВСУ на Запорожском направлении.

    27 июля 2023, 19:56
    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов

    В ВСУ заявили о риске Украины остаться без морских портов

    В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
    @ Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Почти все доступные Киеву морские порты блокированы ВС и ВМФ России, заявила Гуменюк в интервью Agence France-Presse, передает ТАСС. Через три месяца киевский режим рискует остаться и вовсе без портов, продолжила она.

    Из-за рассредоточения имеющихся на вооружении ВСУ комплексов противовоздушной обороны украинская армия не может противостоять высокоточным ударам российских войск, указала Гуменюк.

    По ее словам, Украине нужна «мощная современная противовоздушная оборона», которая сможет противостоять российским ракетам, также ВСУ нуждаются в истребителях F-16 для поражения российских наземных пусковых установок и кораблей.

    Коментарии (13)
    27 июля 2023, 16:40
    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

    Судьи дисквалифицировали на 60 дней отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку Харлан

    Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту
    @ Tadashi Miyamoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

    Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка между россиянкой и украинкой из-за того, что последняя нарушила регламент и не пожала сопернице руку. По его словам, в результате Харлан получила черную карту, передает РИА «Новости».

    Согласно регламенту FIE, в случае получения черной карты спортсмен будет исключен из соревнований до конца турнира, а также дисквалифицирован на 60 дней.

    Ранее Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.

    После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.

    Коментарии (17)
    27 июля 2023, 13:38
    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

    ФСБ пресекла попытку теракта Киева на несущим высокоточное ракетное оружие корабле Черноморского флота

    ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    В рамках проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота России, у которого обнаружены две самодельные бомбы мощностью 1 кг тротила, передает ТАСС.

    Мужчина планировал совершить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение. Ранее ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.

    Коментарии (40)
    27 июля 2023, 18:40
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков

    Американский журналист Херш: В рамках зерновой сделки в Европу с Украины провозили запрещенные товары

    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    Журналист со ссылкой на американского чиновника заявил, что экспорт наркотиков и нефти осуществлялся из Одессы и других украинских портов, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 14:29
    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    Минобороны: Российские силы нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за последние сутки нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности по аэродромам и пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, удары были нанесены по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Евросоюза и США, сообщает Минобороны в Telegram.

    Оборонное ведомство отмечает, что все назначенные объекты были поражены.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили украинский взвод, разместившийся вдоль лесополосы на Невельском направлении (ДНР).

    Коментарии (8)
    27 июля 2023, 10:17
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки

    ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза ВМО River, следовавшего через Керченский пролив

    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ в трюме иностранного сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Сотрудники ФСБ 26 июля обнаружили очередное иностранное гражданское судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на Украину, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

    Следы взрывчатки – динитротолуола и тротила – были найдены в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, который следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, где на судно должны были загрузить зерно. По данным ФСБ, с начала лета сухогруз дважды заходил в украинский порт Рени в Одесской области.

    После обнаружения следов взрывчатки судну запрещен проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

    Ранее на борту иностранного сухогруза, следовавшего из турецкого порта в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатки, при этом в мае судно находилось в украинском порту Килия.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 19:48
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Завербованный СБУ военнослужащий ВМФ: За теракт на корабле ЧФ СБУ обещала гражданство Украины и деньги

    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Tекст: Вера Басилая

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    Видео с признаниями задержанного за подготовку к теракту распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По словам задержанного, он попал под влияние СБУ в начале СВО, связь он поддерживал через знакомую на Украине. Он передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации, за подготовку теракта ему были обещаны деньги и гражданство Украины, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.

    Коментарии (30)
    27 июля 2023, 15:36
    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    Рогов заявил о срыве попытки ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, украинские боевики разбиты и отступили, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ в результате безуспешной атаки потеряли до пяти бронемашин, часть которых уничтожены «Ланцетами», активные боестолкновения сейчас не ведутся, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

    До этого в Сети появилось видео из Запорожской области, где «Ланцетами» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 12:08
    Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор двум работавшим на украинскую разведку агентам, задержанным в 2022 году по подозрению в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Обвиняемых приговорили к 15 годам колонии строгого режима каждого, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Их задержали в прошлом году, по версии следствия, они шпионили на украинскую сторону. Также они причастны к гибели российских военных и уничтожению военной техники в зоне СВО.

    ФСБ не раскрыла имен осужденных и суд, вынесший приговор.

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    27 июля 2023, 17:07
    Украинских спортсменов решили пригласить на «Игры дружбы» в Россию

    Глава Минспорта России Матыцин заявил о намерении пригласить украинских спортсменов для участия в «Играх дружбы»

    Украинских спортсменов решили пригласить на «Игры дружбы» в Россию
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские спортсмены будут приглашены для участия во Всемирных играх дружбы, им будет обеспечена безопасность, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

    Министр спорта также отметил, что украинские спортсмены получат все равные соревновательные права участия в «Играх дружбы», передает РИА «Новости». Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

    В программе игр будут представлены 27 видов спорта, такие как баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие. Также пройдут соревнования по пляжному футболу, спортивному программированию, акробатическому рок-н-роллу и другим дисциплинам.


    Коментарии (24)
    27 июля 2023, 14:41
    Минобороны назвало украинские потери за сутки после провального наступления на Запорожском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери, сообщило Министерство обороны в четверг.

    ВСУ пытались наступать к северу от поселка Работино, они задействовали до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    После провала наступления украинская сторона в течение ночи восстанавливала боеспособность и не предпринимала активных действий.

    ВСУ за сутки потеряли свыше 280 бойцов, 25 танков, 10 БМП, три бронемашины, машину чешского РСЗО RM-70 Vampire и две британских гаубицы FH-70.

    Украинские подразделения поражены у поселков Пятихатки, Белогорье, Омельник, Новоданиловка и города Орехов (Запорожская область).

    У поселка Степановка (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.

    Ранее источники в Пентагоне заявили, что киевский режим приступил к проведению «основного удара своего контрнаступления».

    Коментарии (39)
    27 июля 2023, 19:32
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    @ Бориса Корзина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу демонтировали в городе Каменском Днепропетровской области Украины, где он родился, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что бюст Брежнева убрали с центрального проспекта, его планируют перенести на территорию музея истории города, передает ТАСС.

    Памятник Брежневу был установлен в Каменском (бывший Днепродзержинск) еще при жизни генсека – в 1976 году.

    Ранее киевский горсовет посмертно лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.

    Коментарии (22)
    27 июля 2023, 14:39
    Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост

    Журналист Херш: Вашингтон играл решающую роль в обеих атаках на Крымский мост

    Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

    Журналист в статье на платформе Substack сообщи, что в обеих атаках применялись американские технологии. По его словам, беспилотник был наполовину погружен в воду, как торпеда, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим также провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 15:21
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    По его словам, у ВСУ потери свыше 200 человек, передает ТАСС. Президент рассказал, что в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

    «Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% – летчиками боевой авиации», – сказал Путин.

    «К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», – добавил Путин.

    Он также заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении. «Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на Запорожском направлении», – сказал Путин.

    Он отметил, что «ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями». По словам Путина, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками.

    Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

    Коментарии (18)
    27 июля 2023, 13:24
    Военный эксперт: ВСУ намерены увеличить силу удара на прежних направлениях

    Военный эксперт Рожин: ВСУ решили наступать на тех же участках Запорожской области, увеличивая силу удара

    Военный эксперт: ВСУ намерены увеличить силу удара на прежних направлениях
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дарья Волкова

    Противник рассчитывает добиться успехов контрнаступления к концу сентября, как того требуют западные страны. Но, учитывая текущие реалии и позиции подразделений ВС РФ, это успех ВСУ маловероятен. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный эксперт Борис Рожин. Ранее американские СМИ сообщили, что Украина начала «основной удар своего контрнаступления».

    «Сейчас противник вводит в строй основные оперативно-стратегические подразделения, которые до последнего времени находились в резерве. Эти силы сразу будут перебрасываться в наступление. Все делается с расчетом на то, что к концу сентября ВСУ смогут добиться тех результатов, которых требуют от Украины страны НАТО», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Последние два месяца противник всерьез пытался наступать. То есть он не только провоцировал расход наших снарядов и прощупывал слабые места в обороне. Но это наступление провалилось, поэтому сейчас они будут предпринимать новые попытки», – отметил он.

    «Украинская армия отчасти пересмотрела свою тактику. Но идти вперед они, по-видимому, решили на тех же направлениях, увеличивая силу удара. Учитывая нынешние реалии фронта, глубокие прорывы противника маловероятны», – заключил Рожин.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что Украина начала «основной удар своего контрнаступления». Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    По информации газеты The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе. Представители американской администрации и аналитики заявили, что оценка того, будут ли атаки успешными, может быть лишь вопросом нескольких дней. Источники газеты отмечают, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель.

    Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что украинские силы начали новый рывок в своем контрнаступлении. Неназванный американский чиновник сказал изданию, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна», нет уверенности в том, что они являются значимыми.

    Издание Politico отмечает, что высокопоставленные чиновники Пентагона в последние недели описывали стратегию Украины как удерживание своих наиболее подготовленных сил в резерве, одновременно прощупывая линии противника на предмет слабых мест. Кроме того, как пишет СМИ, многие подразделения, которые Украина держала в резерве, были обучены на Западе передовой тактике маневрирования и оснащены хорошо бронированными западными боевыми машинами и бронетранспортерами.

    Украинские военные утром в среду продолжили наступление на Ореховском направлении в Запорожской области. По данными Минобороны России, в нем участвовали три батальона, усиленные танками. В самом регионе назвали это началом второго этапа украинского «контрнаступа». Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какую цель преследует противник.

    Коментарии (4)
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    Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины

    Россия не только избавилась от импортной зависимости по свинине, но и активно наращивает ее экспорт. Высокие темпы роста экспорта в первом полугодии обещают рекордный показатель в 2023 году. Следующая амбициозная цель России – войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины в мире. При каком условии она будет достижима? Подробности

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку

    «Африканским проблемам – африканские решения». Россия придерживается этого принципа еще с советских времен, однако другие великие державы, включая бывшие метрополии из Европы, продолжают рассматривать Африку как арену для борьбы друг с другом. В чем заключаются особенности этого противостояния и как Россия могла бы реализовать свой потенциал в сотрудничестве со странами континента? Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    • «Альтернатива для Германии» стала первой

      Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией и за противодействие миграции, стала самой популярной в ФРГ: ее рейтинг достиг 22%. На этом фоне Фридрих Мерц, возглавляющий партию ХДС, допустил сотрудничество с «Альтернативой». Это вызвало такой скандал, что он отказался от своих слов. Но вряд ли надолго.

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