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Путин отметил вклад советских военных в разгром противника в Корейской войне
Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, в котором обратил внимание на вклад советских военных в разгром противника.
«В ходе жестоких сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины. Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов», – напомнил глава российского государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 26 июля, провел в Пхеньяне встречу с российской военной делегацией, возглавляемой министром обороны России Сергеем Шойгу, и передал ему послание от Путина.