Путин заявил о награждении отличившихся на Запорожском направлении военных

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сегодня по моему поручению прямо в зоне боевых действий нашим парням будут вручены государственные награды. И я дал тоже указание министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделениям почетных наименований», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Напомним, Путин рассказал, что ВСУ при попытке наступления на этом направлении понесли большие потери, благодаря мужеству российских военных.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ при попытке наступления в Запорожской области понесли серьезные потери.