Путин на встрече с главой Мозамбика подтвердил настрой на расширение сотрудничества

Путин на встрече с главой Мозамбика подтвердил настрой России на расширение сотрудничества

Tекст: Ольга Иванова

«Россию и Мозамбик связывают прочные узы дружбы и сотрудничества, которые сформированы еще во времена борьбы мозамбикского народа за независимость, а дипотношения установлены в 1975 году. Мы ценим и разделяем ваш настрой, уважаемый господин президент, на дальнейшее укрепление многоплановых связей между нашими странами и народами», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин проводит встречу с лидером Мозамбика Филипе Ньюси в рамках саммита Россия – Африка в Петербурге.

Российский лидер уже провел переговоры с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, а также с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани.

В четверг у Путина запланировано общение с лидерами Эритреи, Уганды, Бурунди, Зимбабве, а также запланирован рабочий завтрак с руководителями региональных организаций Африки.

Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.