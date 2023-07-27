СК раскрыл поставившую 100 тыс. нелегальных мигрантов в Москву группировку

СК раскрыл поставившую 100 тыс. нелегальных мигрантов в Москву и Подмосковье группировку

Tекст: Алексей Дегтярев

Обыски и рейды проводились в хостелах, согласно данным следствия, организованная группа действовала с 2018 по 2022 годы в Москве и Химках, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с 2018 года группа поставила на миграционный учет не менее 100 тыс. нелегалов, преступный доход составил не менее 420 млн рублей.

Хостелы регистрировались на самих подозреваемых и на их доверенных лиц. В этих местах оформлялась временная регистрация иностранцев, лимит койко-мест «систематически превышался».

Часть мигрантов заселялась в хостел, чтобы создать видимость законности. Большая часть мигрантов фактически не жила в этих местах, это лишало возможности правоохранителей контролировать их нахождение и создавало условия для получения преступного дохода.

СК указал, что покровительство преступной деятельности осуществляло руководство ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино Москвы, за него подозреваемые получали денежное вознаграждение.

«К настоящему времени более сотни иностранных граждан будут доставлены в подразделение ведомства для проверки законности пребывания на территории Российской Федерации», – заключили в ведомстве.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении канала незаконной миграции украинцев в Москве и Московской области.