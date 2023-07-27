Военный эксперт: ВСУ намерены увеличить силу удара на прежних направлениях

  • ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота
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    Максимальный урон Украине нанесут удары России по нестандартным целям
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами»
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России
    Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины
    В упавшем на Алтае Ми-8 были туристы, вертолет полностью выгорел
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

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    Новости
    13:49Умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева

    Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

    13:45Работника посольства Украины в Сеуле задержали за пьяную драку в баре

    Сотрудник украинского посольства в Южной Корее устроил в местном баре потасовку, его задержали, сообщают украинские СМИ.

    13:40Эксперт: Россия может выиграть от инвестиций в кадровый потенциал Африки

    Форум Россия – Африка, который посетят представители руководства большинства стран континента, станет платформой, на которой Москва может поднять важнейшие вопросы по укреплению сотрудничества, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

    13:38ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    13:34Очевидец рассказал, как вертолет на Алтае задел бетонный столб

    Упавший в республике Алтай Ми-8 перед посадкой увидел на площадке другой вертолет, после чего попытался приземлиться на поле, сообщил очевидец происшествия.

    13:31Путин предложил открыть в Африке школы с изучением русского языка

    Президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность открытия в африканских странах школ с преподаванием предметов на русском языке.

    13:27Исинбаеву исключили из состава центрального штаба «Народного фронта»

    Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба «Народного фронта», решение приняли заочным голосованием, сообщил источник в движении.

    13:24Военный эксперт: ВСУ намерены увеличить силу удара на прежних направлениях

    Противник рассчитывает добиться успехов контрнаступления к концу сентября, как того требуют западные страны. Но, учитывая текущие реалии и позиции подразделений ВС РФ, это успех ВСУ маловероятен. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный эксперт Борис Рожин. Ранее американские СМИ сообщили, что Украина начала «основной удар своего контрнаступления».

    13:23Путин оценил значение коридора Север – Юг

    Международный транспортный коридор Север – Юг даст возможность установить удобные поставки российских товаров на Африканский континент и африканской продукции на российский рынок, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    13:15Путин призвал перейти в расчетах с Африкой на национальные валюты

    Необходимо активнее переходить в расчеты на национальные валюты со африканскими странами, в том числе на рубль, заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка.

    13:14Путин назвал заботу Запада об Африке пустыми разговорами

    Президент Владимир Путин заявил, что не понимает, почему Запад не позволял безвозмездно отправить удобрения, назвал заботу об Африке с их стороны пустыми разговорами.

    13:12Путин предложил странам Африки расширить торгпредства

    Российская сторона может увеличить сеть торгпредств в африканских странах, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    13:08СК раскрыл поставившую 100 тыс. нелегальных мигрантов в Москву группировку

    В Москве и Московской области прошли обыски и рейды по делу о незаконной постановке на учет не менее 100 тыс. нелегальных мигрантов, сообщили в Следственном комитете.

    13:01Путин заявил о планах России запустить индустриальную зону у Суэцкого канала

    Российская сторона намерена в скором времени провести запуск индустриальной зоны у Суэцкого канала в Египте, сообщил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка.

    12:59Украинская саблистка Харлан отказалась пожать руку россиянке Смирновой

    Украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

    27 июля 2023, 13:24

    Военный эксперт: ВСУ намерены увеличить силу удара на прежних направлениях

    Военный эксперт Рожин: ВСУ решили наступать на тех же участках Запорожской области, увеличивая силу удара

    Военный эксперт: ВСУ намерены увеличить силу удара на прежних направлениях
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дарья Волкова

    Противник рассчитывает добиться успехов контрнаступления к концу сентября, как того требуют западные страны. Но, учитывая текущие реалии и позиции подразделений ВС РФ, это успех ВСУ маловероятен. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный эксперт Борис Рожин. Ранее американские СМИ сообщили, что Украина начала «основной удар своего контрнаступления».

    «Сейчас противник вводит в строй основные оперативно-стратегические подразделения, которые до последнего времени находились в резерве. Эти силы сразу будут перебрасываться в наступление. Все делается с расчетом на то, что к концу сентября ВСУ смогут добиться тех результатов, которых требуют от Украины страны НАТО», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Последние два месяца противник всерьез пытался наступать. То есть он не только провоцировал расход наших снарядов и прощупывал слабые места в обороне. Но это наступление провалилось, поэтому сейчас они будут предпринимать новые попытки», – отметил он.

    «Украинская армия отчасти пересмотрела свою тактику. Но идти вперед они, по-видимому, решили на тех же направлениях, увеличивая силу удара. Учитывая нынешние реалии фронта, глубокие прорывы противника маловероятны», – заключил Рожин.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что Украина начала «основной удар своего контрнаступления». Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    По информации газеты The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе. Представители американской администрации и аналитики заявили, что оценка того, будут ли атаки успешными, может быть лишь вопросом нескольких дней. Источники газеты отмечают, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель.

    Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что украинские силы начали новый рывок в своем контрнаступлении. Неназванный американский чиновник сказал изданию, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна», нет уверенности в том, что они являются значимыми.

    Издание Politico отмечает, что высокопоставленные чиновники Пентагона в последние недели описывали стратегию Украины как удерживание своих наиболее подготовленных сил в резерве, одновременно прощупывая линии противника на предмет слабых мест. Кроме того, как пишет СМИ, многие подразделения, которые Украина держала в резерве, были обучены на Западе передовой тактике маневрирования и оснащены хорошо бронированными западными боевыми машинами и бронетранспортерами.

    Украинские военные утром в среду продолжили наступление на Ореховском направлении в Запорожской области. По данными Минобороны России, в нем участвовали три батальона, усиленные танками. В самом регионе назвали это началом второго этапа украинского «контрнаступа». Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какую цель преследует противник.

    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

    Коментарии (28)
    26 июля 2023, 16:35
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ

    SVT: Украина оказалась не готова к противостоянию с беспилотниками «Ланцет»

    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия уязвима для ударов российских беспилотников «Ланцет», заявил обозреватель Эрик Нурдберг в своем материале для издания SVT.

    «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины во время контрнаступления, заявил Нурдберг в статье для SVT, передает РИА «Новости».

    Этот беспилотник позволяет бить вглубь украинской территории, где находятся ракетные комплексы и комплексы РЛС. У киевского режима же нет систем ПВО, которые могут сбивать такие дроны.

    Ранее источник сообщил, что ВС России уничтожили под Херсоном с помощью «Ланцетов» три американских 155-миллиметровых гаубицы М777.

    Коментарии (37)
    26 июля 2023, 20:25
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве, причины пока не известны, сообщили очевидцы.

    Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.

    Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.

    Коментарии (24)
    26 июля 2023, 17:56
    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке

    Россия решила не выступать на Совбезе ООН из-за отказа допустить докладчика по преследованию УПЦ

    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по зерновой сделке, так как председательство Британии заблокировало выступление докладчика епископа Гедеона по ситуации вокруг канонической УПЦ, заявил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

    Россия отказалась выступать в знак протеста против попытки Британии отсечь докладчика Гедеона, кандидат полностью соответствует критериям Организации, заявил Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что епископ обладает компетенцией по вопросу повестки заседания.

    В среду в СБ ООН проходит два заседания по Украине, первое созвано по запросу России из-за преследований УПЦ. Позднее пройдет запрошенное киевским режимом заседание по зерновой сделке.

    Коментарии (14)
    26 июля 2023, 21:45
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».

    «Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.

    Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.

    Коментарии (25)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (11)
    26 июля 2023, 15:42
    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении

    ВС России отбили наступление трех батальонов с танками на Ореховском направлении

    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с утра в среду продолжили наступление на Ореховском направлении, в нем участвовали три батальона, усиленные танками, все атаки отбиты, сообщило Минобороны России.

    Атаки удалось отбить благодаря профессиональным действиям подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП, одна боевая бронированная машина, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВС России отразили начавшуюся утром атаку ВСУ у поселка Работино в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    26 июля 2023, 23:39
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.

    В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.

    Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Коментарии (9)
    27 июля 2023, 07:32
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

    NYT: Украина начала основную фазу контрнаступления

    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина начала «основной удар своего контрнаступления», пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    По информации The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе.

    Источники газеты говорят, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель, передает РИА «Новости».

    Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна». Неназванный американский чиновник сказал изданию, что нет уверенности в том, что действия украинской стороны являются важным шагом.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что впервые за несколько недель ВСУ начали атаковать не «пушечным мясом», а подразделениями с бронетехникой, но в итоге им пришлось отступить.

    Коментарии (21)
    27 июля 2023, 10:17
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки

    ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза ВМО River, следовавшего через Керченский пролив

    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ в трюме иностранного сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Сотрудники ФСБ 26 июля обнаружили очередное иностранное гражданское судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на Украину, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

    Следы взрывчатки – динитротолуола и тротила – были найдены в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, который следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, где на судно должны были загрузить зерно. По данным ФСБ, с начала лета сухогруз дважды заходил в украинский порт Рени в Одесской области.

    После обнаружения следов взрывчатки судну запрещен проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

    Ранее на борту иностранного сухогруза, следовавшего из турецкого порта в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатки, при этом в мае судно находилось в украинском порту Килия.

    Коментарии (8)
    27 июля 2023, 00:07
    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами» в Запорожской области

    ВС России уничтожили несколько танков Leopard боеприпасами «Ланцет» в Запорожской области

    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами» в Запорожской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовано видео из Запорожской области, где российскими беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

    Кадры публикует РИА «Новости».

    Также операторы дрона засняли отражение бойцами 58-й армии Южного военного округа атаки ВСУ в районе села Работино.

    Газета ВЗГЛЯД писала о резком обострении обстановки на линии фронта в Запорожской области и переходе ВСУ ко второму этапу контрнаступления.

    Коментарии (20)
    26 июля 2023, 22:45
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Ольга Никитина

    Ответственность за появление бесноватого чудовища под названием киевский режим лежит на тех, кто на протяжении лет игнорировал его преступления, хотя был обязан призвать их к ответу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по поводу убийства в зоне СВО российского военкора Ростислава Журавлева и ранения его коллег из кассетного оружия, которое поставляет американская сторона. Спикер российского внешнеполитического ведомства отметила, что Азуле «выдавила из себя беззубый комментарий», в котором «она «сожалеет» о «смерти» российского корреспондента», будто речь идет об обычном некрологе.

    После этого, продолжила представитель МИД России, украинская сторона в привычной для себя экстремистской манере распространила ноту от имени некоего «украинского медиасообщества», в которой расправа над Журавлевым не только оправдывается, но и содержатся новые угрозы в адрес представителей СМИ. В заявлении сказано, что «российские медиаорганизации и их сотрудники... должны понести справедливое наказание за свои действия», процитировала Захарова.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что Запад несет ответственность за то, что породил террористического монстра, будь то действием или бездействием. И прикрываться иезуитскими отписками теперь не получится, заключила Захарова.

    Ранее Захарова назвала реакцию Запада на гибель Журавлева ожидаемо чудовищной.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 04:14
    Российские войска уничтожили американскую технику ВСУ в Запорожской области

    Российские войска уничтожили американские БМП Bradley ВСУ в Запорожской области

    Российские войска уничтожили американскую технику ВСУ в Запорожской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Бойцы 58-ой армии ЮВО в районе населенного пункта Работино в Запорожской области уничтожили несколько БМП Bradley, которые Соединенные Штаты поставили вооруженным силам Украины, а также другую бронетехнику противника.

    Кадры, снятые беспилотником, публикует РИА «Новости».

    Американские БМП Bradley были уничтожены беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет» в ходе отражения атаки украинских националистов.

    Ранее в Сети появилось видео из Запорожской области, где «Ланцетами» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

    Коментарии (4)
    26 июля 2023, 14:08
    Политолог оценил данные о шпионаже Тревора Рида в пользу Украины

    Американист Дробницкий усомнился в том, что Тревор Рид шпионил в пользу Украины

    Политолог оценил данные о шпионаже Тревора Рида в пользу Украины
    @ REUTERS/Tatyana Makeyeva

    Tекст: Дарья Волкова

    Если бы Тревор Рид действительно являлся профессиональным разведчиком, он был бы гораздо умнее – не попал бы в скандал с запрещенными веществами в Москве и не оказался бы на минных полях Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Рид был ранен в боях на Украине.

    «Тревор Рид – бывший морской пехотинец. В каких-то серьезных спецоперациях он не участвовал, служил в особом полку, причисленному к охране президентских резиденций. Вместе с тем военную подготовку он получил неплохую», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Судьба у Рида достаточно странная, но в некоторой степени типичная для американских военных по своей нелепости. Познакомился на отдыхе с москвичкой, приехал в Россию и практически сразу в состоянии наркотического опьянения попал в неприятности, оказался в тюрьме. Однако он стал полезен для Вашингтона, из-за чего его обменяли на российского летчика», – отметил он.

    «По возращении на родину Рида явно потянуло на «горяченькое» – на Украину. Кстати, отмечу, что вербовщики иностранных наемников для вооруженных конфликтов используют психологические манипуляции. Поэтому его могли замотивировать отправиться туда под предлогом войны с «кровавым российским режимом». А по сути, он просто встрял в очередную неприятность», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем для Штатов тема с возвращением американцев с Украины достаточно болезненная. Госдеп четко дал понять, что эвакуировать Рида не будут. Кроме того, по-прежнему действует распоряжение президента США Джо Байдена о том, что американцы должны покинуть Украину. По сути, для тех, кто не уехал, это означает: «ребята, вы сами по себе», – добавил Дробницкий.

    «Что касается версий о том, что Рид может быть американским разведчиком, лично я в этом очень сильно сомневаюсь. Если бы он действительно занимался шпионажем, то на минные поля не полез. Да и не попал бы в такой скандал с запрещенными веществами, тем более только прибыв в Москву», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана.

    Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    27 июля 2023, 05:24
    Группировка «Центр» отразила девять атак ВСУ на двух направлениях

    Минобороны: Группировка «Центр» отразила девять атак противника, уничтожив более 150 солдат ВСУ

    Группировка «Центр» отразила девять атак ВСУ на двух направлениях
    @ vk.com/mil

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения группировки войск «Центр» на Сватовском и Краснолиманском направлениях отразили девять атак украинских националистов, уничтожив свыше 150 боевиков, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук рассказал, что на этих направлениях экипажи Су-34 нанесли удар по пункту управления и командно-наблюдательному пункту ВСУ. Кроме того, поражены склады с боеприпасами противника. Удары нанесены в районе н. п. Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская, передает РИА «Новости».

    В результате действий российских сил уничтожены две БМП, четыре бронированные машины, пять пикапов, орудие Д-30, три миномета и более 150 боевиков ВСУ. Кроме того, восемь военнослужащих Нацгвардии Украины сдались плен.

    Накануне сообщалось, что военнослужащие 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили украинский взвод, разместившийся вдоль лесополосы на Невельском направлении (ДНР).

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