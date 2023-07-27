Военный эксперт: ВСУ намерены увеличить силу удара на прежних направлениях

Военный эксперт Рожин: ВСУ решили наступать на тех же участках Запорожской области, увеличивая силу удара

Tекст: Дарья Волкова

«Сейчас противник вводит в строй основные оперативно-стратегические подразделения, которые до последнего времени находились в резерве. Эти силы сразу будут перебрасываться в наступление. Все делается с расчетом на то, что к концу сентября ВСУ смогут добиться тех результатов, которых требуют от Украины страны НАТО», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

«Последние два месяца противник всерьез пытался наступать. То есть он не только провоцировал расход наших снарядов и прощупывал слабые места в обороне. Но это наступление провалилось, поэтому сейчас они будут предпринимать новые попытки», – отметил он.

«Украинская армия отчасти пересмотрела свою тактику. Но идти вперед они, по-видимому, решили на тех же направлениях, увеличивая силу удара. Учитывая нынешние реалии фронта, глубокие прорывы противника маловероятны», – заключил Рожин.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что Украина начала «основной удар своего контрнаступления». Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

По информации газеты The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе. Представители американской администрации и аналитики заявили, что оценка того, будут ли атаки успешными, может быть лишь вопросом нескольких дней. Источники газеты отмечают, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель.

Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что украинские силы начали новый рывок в своем контрнаступлении. Неназванный американский чиновник сказал изданию, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна», нет уверенности в том, что они являются значимыми.

Издание Politico отмечает, что высокопоставленные чиновники Пентагона в последние недели описывали стратегию Украины как удерживание своих наиболее подготовленных сил в резерве, одновременно прощупывая линии противника на предмет слабых мест. Кроме того, как пишет СМИ, многие подразделения, которые Украина держала в резерве, были обучены на Западе передовой тактике маневрирования и оснащены хорошо бронированными западными боевыми машинами и бронетранспортерами.

Украинские военные утром в среду продолжили наступление на Ореховском направлении в Запорожской области. По данными Минобороны России, в нем участвовали три батальона, усиленные танками. В самом регионе назвали это началом второго этапа украинского «контрнаступа». Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какую цель преследует противник.