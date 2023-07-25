Минздрав опубликовал проект о препаратах для прерывания беременности, подлежащих учету

Министерство здравоохранения России опубликовало проект приказа, согласно которому препараты, предназначенные для прерывания беременности, будут в внесены в список подлежащих предметно-количественному учету.

В проекте документа говорится, что практикуется их отпуск в аптеках без рецептов, передает РИА «Новости».

В документе подчеркивается, что прием этих препаратов увеличивает риск осложнений и даже может закончиться летальным исходом для женщины.

Между тем Росздравнадзор заблокировал 1 тыс. 181 интернет-ресурсов, на которых размещались предложения о покупке препаратов для проведения медикаментозного аборта, передает ТАСС.

В Росздравнадзоре заметили, что предметно-количественный учет не направлен на снижение доступности препаратов на рынке. При назначении этих лекарств оформляется рецептурный бланк формы номер 148-1/у-88, действительный в течение 15 дней. Причем выписка рецепта, как заверили в ведомстве, не представляет каких-либо сложностей для врача.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения изучить возможность введения запрета на выполнение аборта лицам в возрасте 15–18 лет без согласия родителей или законных представителей.