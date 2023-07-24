Председатель ВС рассказал в Мьянме о цифровых возможностях российской судебной системы

Председатель Верховного суда России Лебедев рассказал в Мьянме о цифровых возможностях российской судебной системы

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал во время визита в Мьянме о применении российскими судами современных технологий и о возможности подачи документах в суды через МФЦ.

Вячеслав Лебедев во главе делегации судебной системы России находится с официальным визитом в Республике Союз Мьянма, где встретился с коллегой Тхун Тхун У. Он рассказал о реализуемых в России мерах, направленных на повышение эффективности и доступности правосудия, в том числе о цифровых возможностях российской судебной системы, передает РАПСИ.

Председатель Верховного суда России обратил особое внимание на то, что в некоторых российских регионах, граждане через госуслуги получили возможность осуществлять процессуальные права через этот портал при помощи личного компьютера, смартфона или другого устройства.

Кроме того, Лебедев рассказал о результатах работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, повышении качества правосудия в России

В свою очередь, Тхун Тхун У подчеркнул, что неоднократно посещал Россию, принимал участие в работе Х Всероссийского съезда судей, а также в организованном ВС РФ Юридическом форуме стран АТР.

В ВС РФ добавили, что сотрудничество между Верховными Судами России и Мьянмы будет укрепляться и в дальнейшем.