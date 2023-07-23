|
|
БПЛА возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС в Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 Reaper с самолетами ВКС в Сирии
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.
Кроме того, контр-адмирал рассказал, что в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы, три пары истребителей F-16 допустили нарушение воздушного пространства Сирии, передает РИА «Новости».
20 июля Гуринов сообщил, что истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России. В конце мая он также указывал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с российскими самолетами.
В США указали на созданную Россией «опасную ловушку»
Профессор Сури: Сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
|
|
Россия и Куба активизировали торговые, экономические и военные связи, сотрудничество двух стран является «сложной ловушкой» для США, предупреждают американские СМИ.
Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури в статье на сайте телеканала CNN пишет, что российские чиновники регулярно посещают Кубу, между странами открылись прямые рейсы. Кроме того, на Кубу идут поставки российской нефти и промышленных товаров, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Визит на Кубу учебного корабля ВМФ России «Перекоп» автор публикации считает «провокацией» и «вызовом США». Такую же оценку он дает выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы «шпионский объект».
Как отмечает Сури, Белый дом хочет, чтобы Россия и Китай «признали, что должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы».
По словам профессора, «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» якобы несет угрозу стратегии национальной безопасности США. Он считает, что это создает предпосылки для повторения Карибского кризиса 1962 года.
«Военная эскалация вокруг Кубы – опасное искушение для России и сложная ловушка для США», – подчеркивает автор статьи.
Ранее опасения по поводу ситуации на Кубе выражал бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он опубликовал статью, в которой предупредил об угрозе появления в этой стране китайских гиперзвуковых ракет.
В конце июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.
Экс-аналитик ЦРУ заявил о планах Польши напасть на Белоруссию
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует напасть на Белоруссию
|
|
Польша на фоне неминуемого поражения Украины, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт Североатлантический альянс, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works высказал мнение, что в Польше «прямо сейчас» приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим «побеждает», больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия «сокрушает» украинских националистов, передает РИА «Новости».
В порыве отчаянья Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.
Комментируя недавние заявления российского лидера Владимира Путина, эксперт отметил, что Москва обладает исчерпывающей разведывательной информацией о планах, которые вынашивает Варшава.
НАТО, несмотря на польские усилия, не обладает достаточными силами, чтобы изменить ситуацию на поле боя, уверен Джонсон.
В пятницу президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России рассказал, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. Глава государства предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.
Кроме того, Путин отметил, что Польша благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель, земли Германии. Он назвал это «подарком Сталина полякам» и заверил, что если в Польше забыли об этом, Россия напомнит.
Раскрыто тайное послание Зеленскому от западных лидеров
FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева
|
|
Лидеры западных государств, вопреки публичным заявлениям, в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо, США) многие признавались, что не верят в победу вооруженных сил Украины на поле боя, пишут британские СМИ.
Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи и заверял партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты», передает РИА «Новости».
При этом американский экс-дипломат Филипп Зеликов заявил, что зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».
Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.
При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский адмирал призвал открывать огонь по кораблям ВМФ России
Отставной адмирал Ставридис: НАТО должно открыть огонь при атаке России на грузы с зерном
|
|
Соединенные Штаты и НАТО могли бы сопровождать в Черном море корабли, которые вывозят украинское зерно, и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
Ставридис, слова которого приводит журнал Foreign Policy, отметил, что США и НАТО обладают достаточными возможностями, чтобы сделать это, объединившись с тремя крупными странами НАТО в Черном море – Болгарией, Румынией и Турцией, передает РИА «Новости».
Адмирал предложил повторить в Черном море операцию «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, в которой он принимал участие.
Ставридис призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с предложением незамедлительно созвать Совет Украина – НАТО по вопросу прекращения действия зерновой сделки.
Напомним, Минобороны России на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов. Россия намерена досматривать суда в Черном море.
Захарова заявила о спланированной атаке на журналистов, при которой погиб военкор Журавлев
Захарова: Обстрел журналистов, при котором погиб военкор Журавлев, произошел не случайно
|
|
Все указывает, что атака на российских журналистов, в ходе которой погиб военкор Ростислав Журавлев, произошла не случайно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области кассетными боеприпасами, напомнила Захарова. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД.
Поставляющие киевскому режиму ракеты дальнего действия Вашингтон, Лондон и Париж лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью сотрудников СМИ, а на деле же они – «спонсоры террористов», указала Захарова.
У Москвы нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры закроют глаза на это преступление, это делает их «соучастниками террористического беспредела Киева», подчеркнула дипломат.
Она добавила, что виновные в смерти Журавлева понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и те, кто «поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы».
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами в субботу российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
В США сказали, какая проблема для Украины важнее контрнаступления
19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
|
|
Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».
Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.
Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.
Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.
Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».
В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
В США заявили о постепенном признании Западом победы России
Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад готовится к победе России в конфликте на Украине
|
|
Россия в настоящее время решительно побеждает на поле боя, на Западе постепенно признают это, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol отметил, что, как признают на Западе, Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх, передает РИА «Новости».
Американский офицер обратил внимание на заявления членов администрации США, которые говорят, что украинское контрнаступление не завершится успехом. Также власти США стали заявлять, что страна больше не располагает истребителями и боеприпасами, которые она может поставить вооруженным силам Украины, отметил Риттер.
В пятницу помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Президент Владимир Путин отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
В США признали бессилие перед действиями российских истребителей в Сирии
|
|
Возможности США по сдерживанию поведения России в Сирии ограничены, США не должны воевать с Россией, считает бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин.
По его мнению, Россия, вероятно, продолжит проверять уступчивость США, особенно после того, как связь между двумя странами еще больше прервалась из-за конфликта на Украине, передает Fox News Digital.
Кроме того, главный редактор журнала Long War Journal Билл Роджио также считает, что США мало что могут сделать для сдерживания действий России в Сирии, отмечая, что любое прямое столкновение с российскими войсками чревато эскалацией.
Как пишет издание, слова Роджио прозвучали после нескольких инцидентов между российскими истребителями и американскими самолетами в небе над Сирией. В частности, Пентагон в этом месяце Пентагон сообщал, что российские самолеты летали рядом с несколькими американскими беспилотниками. Издание также сообщает, что днем ранее российские истребители Су-35 пересекали траекторию полета американских беспилотников MO-9 Reaper и вынудили беспилотный летательный аппарат маневрировать.
Издание сообщает о еще двух случаях, тогда Россия провела разведывательную миссию над военным гарнизоном США и перехватила беспилотник MQ-9 в тот же день, когда российский самолет в течение длительного периода времени пролетел над гарнизоном Эт-Танф, в котором размещены американские войска на севере Сирии.
Напомним, замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.
Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
Россия неоднократно указывала на незаконность присутствия американских войск в Сирии - они, в отличие от подразделений ВС России, находятся на сирийской территории без приглашения правительства страны.
В США назвали Зеленского «избалованным капризным ребенком»
Экс-сотрудник Пентагона Маккиннон: США все меньше хотят помогать Киеву из-за неблагодарности Зеленского
|
|
Американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью украинского президента Владимира Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок», заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон.
Маккиннон в статье для газеты The Hill напомнил, как в июне 2022 года американский президент Джо Байден вышел из себя, когда сообщил Зеленскому по телефону о выделении Киеву пакета военной помощи на 1 млрд долларов, а украинский коллега тут же представил новый список дополнительных нужд Украины. Год спустя, в июне 2023 года, продолжает бывший сотрудник Пентагона, администрация Байдена вновь столкнулась с неблагодарностью Зеленского, который пожаловался на отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, передает ТАСС.
Пока в Вильнюсе проходил саммит НАТО, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан «выступил с колким замечанием явно в адрес» Зеленского, отмечает автор статьи, добавляя, что имя украинского президента при этом не произносилось. Маккиннон напомнил слова Салливана о том, что США «заслуживают некоторой степени благодарности» за миллиарды долларов, которые были потрачены на украинскую оборону.
Сам Маккиннон считает, что речь должна идти о гораздо большей благодарности. По его словам, американская помощь Украине «равна или даже превосходит всю поддержку Европы, вместе взятую».
«Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что захочет, но ему все равно недостаточно», – сказал Маккиннону другой бывший чиновник Пентагона высокого ранга. По его словам, «уставать» от поведения президента Украины начинают и в правительстве США, и многие рядовые американцы. «Я могу заверить вас, что и в Европе он также сжигает мосты», – заключает автор.
Как писали ранее американские СМИ, саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины.
Также сообщалось, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
Глава ЦРУ признал, что США знали о готовящемся мятеже Пригожина
Глава ЦРУ признал, что Вашингтон заранее узнал о готовящемся мятеже Пригожина
Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина признал, что американские власти знали о нем заранее.
Бернс подтвердил, что Байдену доложили о готовившемся вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», но отказался приводить подробности. Он также назвал мятеж Пригожина «самым захватывающим» эпизодом в истории России за последние 30 лет.
Сам Байден ответил на аналогичный вопрос в свойственной ему сбивчивой манере, которая не позволила разобрать, знал ли он заранее о подготовке мятежа, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что американская разведка еще в середине июня узнала о подготовке главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятежа и сообщила об этом Белому дому, но администрация президента США не стала предавать эту информацию огласке.
США ввели санкции против Кудрина
США ввели санкции в отношении Кудрина и гендиректора «Калашникова» Лепина
|
|
Вашингтон расширил антироссийские санкции, в санкционные списки вошли 17 человек, в том числе экс-глава Минфина России Алексей Кудрин и гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, сообщают информационные агентства.
Сам концерн «Калашников» повторно внесен в санкционные списки как «лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России». Кроме того, санкции ввели в отношении ОАО «Сахалинское морское пароходство» и связанных с ним судов, передает РИА «Новости».
Под санкции попал ряд банков, включая JSC Tinkoff Bank. При этом американский минфин дал на завершение транзакций с ними срок до 18 октября. Санкции введены против завода «Арсенал», Сибирского отделения Института ядерной физики и НИИ ВКС.
Кроме того, санкции распространили на Тюменский нефтяной научный центр, Стерлитамакский завод катализаторов, «Космосавиа», Тамбовский пороховой завод, НИИ по переработке газа, «Рустмаш», «Газнефтемаш», ЧОПы «Легат» и «Газпромнефть охрана». Также под санкциями оказались некоторые предприятия ВПК и исследовательские центры РАН.
В четверг Канада объявила о санкциях против 19 россиян, которые, как утверждается, «используют свое искусство для пропаганды» специальной военной операции России на Украине. Санкции ввели против ряда деятелей культуры и образования, а также российских сотовых операторов.
Посольство России в США отреагировало на «ответственное» применении кассетных боеприпасов ВСУ
Посольство России в США: Утверждения Вашингтона об «ответственном» применении кассетных боеприпасов Киевом ничтожны
Заверения Вашингтона в том, что ВСУ применят кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно», ничтожны, сообщило посольство России в США.
Американская сторона заявляла, что киевский режим станет применять кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно», но всем стала очевидна ничтожность этих высказываний, указало посольство в своем Telegram-канале.
Применение украинскими военными кассетных боеприпасов по гражданскому населению подтверждает, что Вашингтон «теряет контроль над своими марионетками», и на его совести лежит затягивание конфликта, а также новые жертвы среди мирных граждан.
Напомним, в субботу ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что атака на российских журналистов произошла не случайно.
Зеленский пожаловался на нехватку артиллерии НАТО
Украинская армия не обладает достаточными запасами натовской артиллерии, Киев пока не смог договориться о таких поставках, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Киевский режим не решил ряд вопросов по поставке дефицитных видов оружия, заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Он добавил, что нужно обратить внимание на дальнобойную артиллерию, и отметил, что поставки зависят от Соединенных Штатов.
Также у ВСУ не достает боевых самолетов, указал Зеленский.
По его словам, в августе планируется начать тренировочные мисси украинских пилотов в других странах.
США заявили о согласии на риск в вопросе поставок оружия Украине
Салливан: США готовы идти на риски, предоставляя военную поддержку Украине
|
|
Американская сторона готова к рискам в вопросе поставок вооружений Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан не согласился с мнением о том, что власти США не готовы предоставлять Украине те или иные вооружения из-за «опасений» по поводу реакции России. США, подчеркнул советник американского лидера по вопросам нацбезопасности, «готовы идти на риск и будут готовы рисковать в оказании поддержки Украине», передает ТАСС.
Вместе с тем, признал Салливан, страны – члены Североатлантического альянса, в том числе и США, учитывают возможную реакцию Москвы при принятии решений о военной помощи Киеву. Запад, считает он, проявляет «ответственный» подход, поскольку это касается безопасности стран и «глобальной стабильности».
Также Салливан сообщил, что подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Обычно, по его словам, процесс занимает длительное время, однако США, заверил Салливан, постараются ускорить процесс.
При этом советник президента США не считает, что поставки истребителей-бомбардировщиков Киеву сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Он отметил, что такого мнения, вопреки позиции «некоторых украинцев», придерживаются американские военачальники.
Кроме того, Салливан сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, решение на этот счет еще не принято.
Ранее Салливан заявил, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Президент Владимир Путин в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.