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20 июля, четверг | Последнее обновление — 22:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: F-16 активировали системы наведения в отношении самолета ВКС над Сирией
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене.
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Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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F-16 активировали системы наведения в отношении самолета ВКС над Сирией
Контр-адмирал Гуринов сообщил о воздействии F-16 системами наведения на самолет ВКС над Сирией
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Истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Кроме того, в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы, истребители F-16 и Rafale совершили десять нарушений воздушного пространства Сирии. Также Гуринов сообщил о 12 нарушениях коалицией протоколов деконфликтации – нарушения связаны с полетами беспилотников, которые не были согласованы с Россией, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов рассказал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России. Он указывал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Пушков рассказал об ударе по «империи доллара»
Сенатор Пушков: Отказ Индия и Индонезии от доллара в двусторонней торговле стал новым ударом по США
Решение Индии и Индонезии отказаться от использования доллара в двусторонней торговле стал еще одним ударом по США, заявил сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале Пушков отметил, что численность населения этих двух стран в пять раз превосходит численность населения США.
«Еще один удар по империи доллара», – написал сенатор, добавив, что для ее «качественного ослабления», потребуется много таких ударов. И тем не менее, отметил Пушков, их становится все больше.
Член Совета Федерации предположил, что первая половина XXI, вероятно, станет «временем постепенного разрушения Pax Americana».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как китайский юань набирает обороты против американского доллара.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку
Посол Антонов: США превратили черноморскую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов
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По воле американской стороны зерновая сделка, которая задумывалась как гуманитарная инициатива, превратилась в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что для эффективного выполнения черноморской инициативы Вашингтон «палец о палец» не ударил. Перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений, созданные им же – Вашингтоном, устранены не были, отметил посол.
Американская сторона, по словам Антонова, превратила зерновую сделку из гуманитарного в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Он подчеркнул, что целый год агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам.
Решение России не продлевать зерновую сделку Антонов назвал абсолютно адекватным. Администрации США, по его словам, следует прекратить водить весь остальной мир за нос.
Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а не деле убедится в работоспособности и эффективности «пакетных» Стамбульских договоренностей.
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Согласно подсчетам Российского зернового союза (РЗС), российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
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В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.
Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».
По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.
Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.
Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.
В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».
Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Эксперт: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
Военный аналитик Онуфриенко: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
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Вашингтон и Брюссель изначально делали ставку на отправку Украине старой техники, которую можно «подлатать». Но для ремонта потребовалась сложная логистика. Восточноевропейские страны уже сейчас не справляются с объемами «металлолома», сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее западные СМИ сообщили о желании западных стран отказаться от новых поставок техники ВСУ в пользу ремонта поврежденной.
«Западные страны изначально поставляли ВСУ технику с расчетом на будущий ремонт. Танки, например, на Украине вообще починить невозможно – нет необходимой инфраструктуры. Посылать новые модели вооружений тоже невыгодно – гораздо проще отправить устаревшие образцы и «подлатать» их на месте», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Однако ремонт оказался непростым делом: большой проблемой стал поиск государства, которое было бы готово взяться за починку. Не во всех европейских странах имеются необходимые заводы. Насколько известно, Leopard направляли в Польшу, а американские и британские модели уходили в Прибалтику», – отмечает эксперт.
«Однако расход БМП и танков у Украины колоссальный. Восточноевропейские государства не справлялись с колоссальным объемом поступающего «металлолома». Западным странам приходилось инвестировать в открытие новых региональных цехов. Таким образом, вооружение для Украины начало обходиться Вашингтону и Брюсселю слишком дорого», – подчеркивает собеседник.
«При этом нельзя сказать, что ВСУ относятся к полученной технике безалаберно. В то время как личный состав армии противника давно превратился в пушечное мясо, вооружение они стараются беречь. Военное руководство Украины посылает БМП и танки на поле неохотно», – акцентирует Онуфриенко.
«По разным подсчетам, на сегодняшний день мы уничтожили от 20 до 30% западной техники на Украине. Однако этот показатель не включает в себя те машины, которые вышли из строя еще до применения в бою. ВСУ не соблюдают необходимых нормативов, пытаются начать эксплуатацию полученных моделей «здесь и сейчас», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее стало известно, что западные страны собираются отказаться от поставок ВСУ новой техники в пользу ремонта поврежденной. Об этом сообщает обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири. Автор отмечает, что на Украине накопилось большое количество вооружений, рабочее состояние которых необходимо регулярно поддерживать.
В статье подчеркивается, что США и ЕС неоднократно выражали беспокойство невозможностью ВСУ обеспечивать правильную эксплуатацию поставленных машин. Отмечается, что в условиях контрнаступления эта проблема существенно обострилась.
Маклири пишет, что руководство Украины также обеспокоено состоянием многих переданных моделей, поскольку существенная их часть прибывает в состоянии, требующего ремонта. Он уточняет, что большое число вооружений отправляется на починку в Польшу и Чехию, в результате чего возникает «длинный обратный путь» на фронт.
Автор уточняет, что процесс также осложняется сложными бюрократическими перипетиями в западных странах. Маклири напоминает, что Берлин и Варшава до сих пор не приняли решения о создании центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
Кроме того, в последнее время более острой стала проблема доставки вооружения для ВСУ. Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА «Новости» сказал, что после прекращения зерновой сделки при отправке сухопутным маршрутом украинское зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие.
Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Украина не ожидали, что ВСУ в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины. При этом сами военные жалуются на переданную США и ЕС помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
AP: Истребитель ВКС России создал опасную ситуацию американскому самолету в Сирии
Летчик российских ВКС якобы произвел опасную ситуацию для американского самолета MC-12 над сирийским воздушным пространством, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в воскресенье, истребитель ВКС России пролетел «очень близко» от американского самолета наблюдения, вынудив его «пройти через турбулентный след», утверждает Associated Press, передает ТАСС.
Источники агентства в администрации президента США Джозефа Байдена указали, что это «новый уровень небезопасного поведения», который может привести «к аварии или гибели людей».
До этого замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.
Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
В США сделали вывод из внешнего облика Зеленского на саммите НАТО
TAS: Зеленский на саммите НАТО выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти
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На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский «выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», пишут американские СМИ.
В статье Джорджа Пэрри для American Spectator говорится, что украинские вооруженные силы оказались в «отчаянном положении» из-за дефицита боеприпасов, которые Запад не в состоянии поставить ВСУ. Решение президента США Джо Байдена, по его словам, лишь показывает, с какими серьезными проблемами столкнулся киевский режим, передает РИА «Новости».
Пэрри высказал предположения, что Украина «не имеет реальных перспектив вернуть себе территории», а рестрикции в сфере экономики не смогли «поставить Россию на колена. Кроме того, он задался вопросом о том, возможно ли, чтобы у США и НАТО заканчивались деньги, материальные средства и оружие.
Украинское наступление, несмотря на обилие натовской техники, застопорилось, констатировал автор публикации, отметив, что ВСУ не удалось прорвать ни один из трех оборонительных рубежей, возведенных российскими войсками.
Напомним, блогерами и журналистами активно обсуждалось фото грустного Зеленского, стоящего в одиночестве на саммите НАТО. Также встречи лидеров государств – членов Североатлантического альянса стали появляться утечки о трещинах в отношениях США и Украины.
Маск призвал раскрыть данные о тратах денег на Украину
Американский миллиардер Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
Американский миллиардер Илон Маск призвал расcказать общественности, как расходуется помощь США Украине, после заявлений о выделении нового пакета военного транша Киеву.
Маск отреагировал на сообщение о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в 1,3 млрд долларов, он призвал проинформировать общественность, как расходуются выделенные деньги, передает РИА «Новости».
Напомним, что США намерены выделить Украине пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов. Предполагается, что Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотниками, барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost.
Ранее США после разрыва зерновой сделки дали Украине 250 млн долларов на сельское хозяйство.
Минобороны: Компанию Гейтса могли использовать для выращивания смертоносных комаров
Минобороны: Финансируемую Гейтсом компанию могли использовать для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров
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Американская сторона могла использовать компанию Oxitec для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров, эта компания финансируется фондом Гейтса, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Научно-исследовательские организации Пентагона по изучению комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции (лихорадки долины Рифт, Западного Нила и денге), не случайны, заявил Кириллов, передает РИА «Новости».
Подобные исследования проводятся на территории самих США, в лабораториях за границей. Там в совокупности изучаются более 100 видов комаров и клещей.
Для массового исследования могут задействовать мощности «двойного назначения», в том числе Oxitec. Компанию финансируют из фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Генерал указал, что работа биолабораторий США на Украине вызывает все больше вопросов в самих Соединенных Штатах, эту деятельность критиковал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.
В июне Кириллов заявлял, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить Эболу, гепатит B и СПИД.
Захарова: Администрация Байдена признала Белый дом «проходным двором»
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Неспособность властей США выявить оставивших в Белом доме кокаин из-за большого числа людей, регулярно проходящих через него, говорит о том, что администрация президента Джо Байдена признала это место «проходным двором», заявила представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, где та, отвечая на вопрос о реакции Байдена на расследование о кокаине, заявила, что не станет говорить о реакции американского президента.
Жан-Пьер добавила, что, согласно расследованию, через это помещение Белого дома проходят сотни человек, там постоянно фиксируется большой человеческий трафик.
«Потрясающе. Оказывается, дело о кокаине закрыли, потому что по Белому дому проходят тысячи людей. Удивительно, как в США вообще что-то еще расследуют, учитывая, что по стране ходят и ездят 300 млн человек», – отреагировала Захарова. Дипломат отметила, что администрация Байдена, по сути, назвала «свою обитель проходным двором».
Ранее Захарова иронизировала, что дело о кокаине закрыли, поскольку в ходе расследования «можно на самих себя выйти».
Напомним, экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.
Названа глобальная цель США на Украине
AC: Для США судьба Украины второстепенна, Вашингтон использует Киев для возвращения мирового господства
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Судьба украинского государства является для США второстепенной, Вашингтон использует Киев, чтобы вернуть утраченное мировое господство, пишут американские СМИ.
В статье Эндрю Басевича для American Conservative говорится, что «реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное». По его словам, истинная цель США заключается в «возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству», передает РИА «Новости».
Автор публикации полагает, что Соединенные Штаты хотели бы стать единственной сверхдержавой, а факты, свидетельствующие о возникновении многополярного мира, они предпочитают игнорировать.
Украина, считает Басевич, послужит «своего рода шаблоном», поскольку США и их союзники «будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы».
Другой американский журналист писал ранее, что ситуация вокруг Украины займет важное место в истории о закате «американской империи». По его словам, вмешательство США в украинский кризис приведет к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса.
США захотели ввести санкции против Киргизии, чтобы прервать сотрудничество с Россией
WP: США готовят санкции против Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить торговлю с Россией
Американские власти задумались о введении санкций в отношении Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить якобы осуществляющийся экспорт подсанкционных товаров в Россию, пишет The Washington Post.
«Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», – говорится в материалах The Washington Post.
Как сообщает издание со ссылкой на американских чиновников, новые санкции США могут ввести уже на этой неделе, передает RT.
В июне вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Первые 10 касались связей ЕС с Россией, 11-й же открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с Россией.
Полковник Макгрегор заявил о бунте России, Китая и Индии против США
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что Россия, Китай и Индия подняли бунт против США
Россия, Индия и Китай, решив создать новую валюту, подняли «бунт» против американской финансовой гегемонии, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real заявил о наступлении новой эры. По его словам, идея создания новой валюты уже получила поддержку более 40 государств, которые хотят использовать данный инструмент.
Россия, Китай и Индия, отметил Макгрегор, находятся в центре этой затеи, сравнимой с «бунтом», передает РИА «Новости».
Бывший советник главы Пентагона отметил, что Африке, Южной Америке и Азии многие страны сочувствуют России и считают ее действия сопротивлением политике Вашингтона.
Американский офицер добавил, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупными запасами которого как раз обладают упомянутые три страны.
Создание новой валюты давно обсуждается странами – членами БРИКС. Между тем в Индии предлагают создать единую расчетную систему БРИКС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как создается независимая от США и ЕС система расчетов с зарубежными партнерами России.
Трампу пригрозили арестом по делу о штурме Капитолия
Экс-президент США Трамп заявил об угрозе ареста по обвинению в штурме Капитолия
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Минюст США прислал извещение, в котором указывается, что Дональд Трамп является подозреваемым по делу о штурме Капитолия, его ждут арест и предъявление обвинений по данному делу.
Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social написал, что прокурор минюста Джек Смит известил его, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия. По словам бывшего американского президента, ему дали четыре дня на извещение большого жюри о получении письма, что всегда означает арест и предъявление обвинений, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что две правозащитные группы призвали запретить экс-президенту США Дональду Трампу выдвигать кандидатуру на пост президента за якобы подстрекательство к мятежу и захвату Капитолия 6 января 2021 года.
До этого минюст США рекомендовал суду отклонить аргумент экс-президента Дональда Трампа о том, что он обладает иммунитетом по делу о штурме Капитолия в 2021 году.
6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин - в результате выстрела сотрудника полиции Капитолия.
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