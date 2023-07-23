|
|
В Киеве рассказали об обсуждении вопроса об участии атлетов в соревнованиях со спортсменами из России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Вопрос об участии украинских спортсменов в соревнованиях, где будут принимать участие российские и белорусские спортсмены под нейтральным флагом, обсуждается, заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпийские игры, Киев рассматривает вопрос о возвращении своих спортсменов к квалификационным соревнованиям, рассказал он, передает РИА «Новости».
Как заявил Гутцайт, через несколько дней будут отправлены приглашения об участии в Олимпийских играх странам, однако приглашения не будут отправлены Белоруссии и России.
Напомним, спортсменам с Украины запрещено участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде, если в том же турнире принимают участие россияне, сообщил министр украинского правительства, член исполкома Национального олимпийского комитета Олег Немчинов.
В США сказали, что ждет ВСУ под Харьковом
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом
Последние резервы украинских военнослужащих вскоре будут уничтожены под Харьковом, заявил бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube признался, что его не удивит, что уже в августе российские силы окружат Харьков. По его словам, сразу после этого ВС России укрепятся под городом и будут дожидаться атаки последних резервов ВСУ, которые «будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по его словам, завершится, как только НАТО покинет республику и перестанет оказывать дестабилизирующее влияние у российских рубежей. Украина в таком случае, уверен эксперт, должна стать нейтральным дружественным России государством, которое не примыкает к какому-либо военному блоку.
В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
В Турции объяснили цель убийства военкора Журавлева
Профсоюз турецких журналистов назвал убийство военкора Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
|
|
Убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева, работавшего в зоне спецоперации, является примером попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты об украинском конфликте, заявил глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш.
Дурмуш заявил РИА «Новости», что военные корреспонденты в любой зоне конфликта работают, чтобы передавать истину. По его словам, их работу необходимо облегчать, однако зачастую, когда передают истинные факты, они становятся целями.
Он подчеркнул важность обеспечения безопасных условий работы военкоров и передал соболезнования от имени турецких журналистов семье Журавлева.
Напомним, четверо российских журналистов получили ранения при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.
Москва подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.
Американский адмирал призвал открывать огонь по кораблям ВМФ России
Отставной адмирал Ставридис: НАТО должно открыть огонь при атаке России на грузы с зерном
|
|
Соединенные Штаты и НАТО могли бы сопровождать в Черном море корабли, которые вывозят украинское зерно, и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
Ставридис, слова которого приводит журнал Foreign Policy, отметил, что США и НАТО обладают достаточными возможностями, чтобы сделать это, объединившись с тремя крупными странами НАТО в Черном море – Болгарией, Румынией и Турцией, передает РИА «Новости».
Адмирал предложил повторить в Черном море операцию «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, в которой он принимал участие.
Ставридис призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с предложением незамедлительно созвать Совет Украина – НАТО по вопросу прекращения действия зерновой сделки.
Напомним, Минобороны России на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов. Россия намерена досматривать суда в Черном море.
Раскрыто тайное послание Зеленскому от западных лидеров
FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева
|
|
Лидеры западных государств, вопреки публичным заявлениям, в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо, США) многие признавались, что не верят в победу вооруженных сил Украины на поле боя, пишут британские СМИ.
Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи и заверял партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты», передает РИА «Новости».
При этом американский экс-дипломат Филипп Зеликов заявил, что зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».
В Киевской области устроили драку из-за песни на русском языке
«Страна.ua»: В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке
В Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за прослушивания песни на русском языке, сообщают украинские СМИ.
Конфликт произошел из-за того, что компания людей слушала песню «На теплоходе музыка играет», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».
Некоторые участники драки, по информации издания «Клименко тайм», получили телесные повреждения средней тяжести, передает ТАСС.
В середине июля киевский горсовет запретил публичную демонстрацию и исполнение русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов на русском языке.
Военкоры рассказали, как ВСУ охотились на российских журналистов
Украинские военные смогли выследить российских журналистов, снимавших репортажи про применение кассетных боеприпасов, с помощью беспилотников, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
Украинский дрон выследил российских журналистов, по местонахождению группы и сопровождавших бойцов на стыке Пологовского и Васильевского районов Запорожской области был нанесен удар, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».
По предварительным данным, удар нанесли из РСЗО типа HIMARS. По прибытию эвакуационной группы «все были накрыты кассетными боеприпасами».
Напомним, украинские военные в субботу обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев. Ранения также получили журналист РИА «Новости» Константин Михальчевский, военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Посольство России в США указывало, что заявления Вашингтона в применении киевским режимом кассетных боеприпасов «избирательно и ответственно» ничтожны.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что атака на российских журналистов произошла не случайно.
Российский сапер рассказал о новых минах ВСУ
Российский сапер: ВСУ применяют новые термобарические мины, устанавливая их с дронов
Украинские националисты применяют новые мины на основе термобарического боеприпаса, они устанавливаются с помощью беспилотников и реагируют на движения, рассказал сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.
Рахматулла рассказал РИА «Новости», что украинские боевики дорабатывают штатные боеприпасы. Так, на тыльной части боеприпаса устанавливают чувствительное к движению – человека или техники – оборудование.
Для изготовления устройства ВСУ, по его словам, используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Российские саперы с ним уже знакомы и научились работать, сказал боец.
Ранее начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич» рассказал, что украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания.
В офисе генсека ООН отреагировали на гибель военкора Журавлева
В офисе генсека ООН выразили сожаления в связи с гибелью военкора Журавлева
|
|
ООН выражает сожаления в связи с гибелью в ходе украинского конфликта еще одного журналиста, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик по поводу гибели российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.
Дюжаррик сообщил, что офис генсека ООН выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего, передает ТАСС.
Между тем журналиста Константина Михаильчевского, который получил ранение во время украинского обстрела, доставили в больницу Симферополя.
Ранее Дюжаррик выражал беспокойство применением ВСУ кассетных боеприпасов и говорил, что такой тип вооружений должен остаться в прошлом.
Напомним, четверо российских журналистов были ранены при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.
Москва при этом подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.
Беженка с Украины потребовала убрать надписи на русском в Праге
Lidovky: Беженку с Украины возмутила надпись на русском языке в пражском метро
Русскоязычные надписи и советская символика на одной из самых загруженных в Праге станций метро «Андел» возмутила украинскую беженку, которая потребовала от местных властей избавиться от них, пишут чешские СМИ.
Станцию украшают серп и молот, флаг Советского Союза, а также надписи на русском о советско-чехословацкой дружбе, пишет газета Lidovky.
Издание приводит высказывания 35-летней украинки Ольги, прибывшей в Чехию из Одессы вместе с дочерью. Она призналась, что надписи и символика вызвали у нее «шок» и «непонимание». «Ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», – сказала она, задавшись вопросом, почему власти не уберут символику на станции «подальше от глаз детей», передает РИА «Новости».
В Пражском транспортном предприятии назвали надписи неотъемлемой частью интерьера станции, которая отражает часть истории не только пражского метро, но всего города и республики. Как пояснила пресс-секретарь предприятия Анета Ржегкова, пражцы не являются сторонниками культуры остракизма.
Аналогичным образом отреагировали и в пражской мэрии. При этом ряд бывших и действующих чешских политиков поддержали требования украинки.
Ранее СМИ писали, как украинские беженцы из европейских стран возвращаются на родину «в отпуск» и как это шокировало европейцев.
Эксперт назвал признаки попадания ракеты ЗРК ВСУ по собору в Одессе
Эксперт Кнутов: По характеру повреждения собора в Одессе можно сделать вывод о прилете ракеты ЗРК ВСУ
|
|
Судя по опубликованным кадрам, можно сделать вывод, что удар по одесскому храму был нанесен не высокоточными российскими ракетами, а ракетами ЗРК или чем-то примерно равным им по силе удара. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что в результате некорректной работы украинской ПВО повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.
«Украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), расположенные внутри городской застройки, стали серьезной проблемой для жителей Украины. Зачастую ракеты ЗРК попадают по гражданским объектам. Это может быть вызвано рядом факторов, в частности возрастом комплексов – и имевшиеся у Украины, и поставляемые Западом достаточно стары, их техническое состояние не всегда отвечает нормативному», – сказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Вместе с тем украинские власти пытаются выдать разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора как последствие прилета наших ракет. Но если бы на храм действительно упали наши высокоточные крылатые ракеты, например, «Калибры», то от него максимум, что осталось бы – это несущие стены», – отметил он.
«Судя же по кадрам с места, последствия совсем не такие, значит, был прилет из ЗРК, составляющих украинскую ПВО, либо другого оружия, соразмерного по силе удара. В целом это не удивительно, система противовоздушной обороны у Украины крайне слабая, к тому же плохо обучены боевые расчеты», – добавил эксперт.
«Я допускаю, что произошедшее могло быть и намеренной провокацией украинской власти. В Одессе многие люди остаются верными православию. Поэтому для руководства страны выгодно уничтожить храм, чтобы потом обвинить в этом Россию. Вполне возможно, что ВСУ могли запустить и беспилотник для нанесения такого удара», – рассуждает собеседник.
Ранее стало известно, что в Одессе после обстрелов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщили очевидцы с места событий. Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла ракета, и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри.
Министерство обороны России официально опровергло спекуляции киевского режима о том, что храм был поражен российским ракетным ударом. Как сообщили в Минобороны России, все уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против России, располагались на безопасной дистанции от храма. Наиболее вероятной причиной разрушения собора, заявляют в Минобороны РФ, стало падение украинской зенитной управляемой ракеты.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что украинским властям выгодно, чтобы в результате попыток отразить российские обстрелы их ЗРК разрушали объекты культурного наследия, так или иначе связанные с русской историей.
В ночь на воскресенье стало известно о серии взрывов в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская». По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.
Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.
Взрывы прогремели в Одессе
«Думская»: В Одессе прозвучали взрывы
Серия взрывов в ночь на воскресенье, 23 июля, прозвучала в Одессе, пишут украинские СМИ.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская».
По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Воздушная тревога ранее объявлялась в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в районах Херсонской области, которые находятся под контролем киевского режима. К 1.36 мск воздушную тревогу отменили, свидетельствуют данные на официальном украинском сайте для оповещения населения.
Прошлой ночью взрывы звучали в городе Кропивницком (ранее – Кировоград), Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
В США назвали Зеленского «избалованным капризным ребенком»
Экс-сотрудник Пентагона Маккиннон: США все меньше хотят помогать Киеву из-за неблагодарности Зеленского
|
|
Американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью украинского президента Владимира Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок», заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон.
Маккиннон в статье для газеты The Hill напомнил, как в июне 2022 года американский президент Джо Байден вышел из себя, когда сообщил Зеленскому по телефону о выделении Киеву пакета военной помощи на 1 млрд долларов, а украинский коллега тут же представил новый список дополнительных нужд Украины. Год спустя, в июне 2023 года, продолжает бывший сотрудник Пентагона, администрация Байдена вновь столкнулась с неблагодарностью Зеленского, который пожаловался на отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, передает ТАСС.
Пока в Вильнюсе проходил саммит НАТО, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан «выступил с колким замечанием явно в адрес» Зеленского, отмечает автор статьи, добавляя, что имя украинского президента при этом не произносилось. Маккиннон напомнил слова Салливана о том, что США «заслуживают некоторой степени благодарности» за миллиарды долларов, которые были потрачены на украинскую оборону.
Сам Маккиннон считает, что речь должна идти о гораздо большей благодарности. По его словам, американская помощь Украине «равна или даже превосходит всю поддержку Европы, вместе взятую».
«Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что захочет, но ему все равно недостаточно», – сказал Маккиннону другой бывший чиновник Пентагона высокого ранга. По его словам, «уставать» от поведения президента Украины начинают и в правительстве США, и многие рядовые американцы. «Я могу заверить вас, что и в Европе он также сжигает мосты», – заключает автор.
Как писали ранее американские СМИ, саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины.
Также сообщалось, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
Вассерман: Зенитные ракеты ВСУ уничтожают русскую историю Одессы
Вассерман назвал разрушения Спасо-Преображенского собора ответственностью Киева
|
|
Украинским властям выгодно, чтобы в результате попыток отразить российские обстрелы их ЗРК разрушали объекты культурного наследия, так или иначе связанные с русской историей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее стало известно, что в результате некорректной работы украинской ПВО повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.
«Спасо-Преображенский кафедральный собор, конечно, жаль, он очень сильно пострадал. В постсоветское время его очень хорошо восстановили. Но Вооруженные силы России не причастны к его сегодняшнему разрушению», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Всему виной стали украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные посреди жилой застройки. Такая дислокация создает серьезные помехи для радиолокации, искажается сигнал, и ракета меняет траекторию. Кроме того, техническое состояние украинских ЗРК вызывает большие вопросы», – отметил он.
«Поэтому ответственность за любые повреждения храма при таких обстоятельствах всецело лежит на вооруженных силах Украины, а также совести украинской власти и ее союзников из НАТО», – акцентировал собеседник.
«Украина всеми способами уничтожает культурное наследие, причем русское. Это одна из целей, стоящих перед Киевом. Я напомню, что в 1864 году польский политик и историк Валериан Калинка, разбирая причины провала польского мятежа, выразил своеобразную мысль. Ее суть сводилась к тому, что раз уж полякам не удалось добиться, чтобы русские, несколько веков проживающие под польской властью, стали поляками, то необходимо хотя бы сделать так, чтобы они перестали быть русскими», – отметил депутат.
«Соответственно и сегодня, спустя много лет, любая попытка воплотить в жизнь польскую концепцию «Украина – не Россия», неизбежно сопровождается не только террором против русского большинства, проживающего на этих территориях, но и уничтожением русского культурного наследия. Поэтому совершенно очевидно, что произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культуры и культурного наследия, связанного с российской историей», – заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что в Одессе после обстрелов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщили очевидцы с места событий. Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла зенитная ракета, и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри. Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале предположил, что речь может идти о ракетах комплекса С-300.
В ночь на воскресенье стало известно о серии взрывов в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская». По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.
Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.
Экс-военкома Одесской области заподозрили в незаконном обогащении
Зеленский: Экс-военкому Одесской области предъявили подозрение в незаконном обогащении
Бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова заподозрили в злоупотреблении служебным положением, ему предъявили подозрение в незаконном обогащении, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Бывшему военкому предъявили подозрение по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы, заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Сейчас украинское госбюро расследований и офис генпрокурора ведут следственные и процессуальные действия, добавил он.
В мае украинское госбюро расследований завело дело в отношении Борисова, по данным украинских СМИ, за время СВО он купил в Испании виллу, офис и несколько машин.
Посольство России в США отреагировало на «ответственное» применении кассетных боеприпасов ВСУ
Посольство России в США: Утверждения Вашингтона об «ответственном» применении кассетных боеприпасов Киевом ничтожны
Заверения Вашингтона в том, что ВСУ применят кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно», ничтожны, сообщило посольство России в США.
Американская сторона заявляла, что киевский режим станет применять кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно», но всем стала очевидна ничтожность этих высказываний, указало посольство в своем Telegram-канале.
Применение украинскими военными кассетных боеприпасов по гражданскому населению подтверждает, что Вашингтон «теряет контроль над своими марионетками», и на его совести лежит затягивание конфликта, а также новые жертвы среди мирных граждан.
Напомним, в субботу ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что атака на российских журналистов произошла не случайно.