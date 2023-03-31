Украина запретила своим спортсменам участвовать в одних турнирах с россиянами

Украинский министр Немчинов пригрозил украинским спортсменам наказанием за участие в соревнованиях вместе с россиянами

Спортсменам с Украины запрещено участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде, если в том же турнире принимают участие россияне, сообщил министр украинского правительства, член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов.

Немчинов заявил, что украинская сторона будет участвовать «только в отборочных соревнованиях, где нет россиян». По его словам, «участие вне этих критериев» грозит спортивной федерации «лишением статуса национальной», передает ТАСС.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Предполагается, что они будут участвовать в нейтральном статусе. Глава российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал позицию МОК дискриминацией.



