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В Германии заявили о серьезных проблемах с безопасностью в Бундесвере
Bild am Sonntag: В Бундесвере существуют серьезные проблемы с безопасностью
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Бундесвер сталкивается с серьезными проблемами в сфере безопасности, пишут немецкие СМИ.
Как поясняет издание Bild am Sonntag, у вооруженных сил Германии есть собственная разведслужба – военная контрразведка (MAD), занимающаяся проверкой безопасности всех германских военнослужащих. Ее задача – не допустить, чтобы в ряды ВС ФРГ проникли враги государства в военной форме, передает ТАСС.
По состоянию на конец мая, проверку безопасности в MAD не прошли 69 тыс. 687 человек, а число тех, кто начал прохождение проверки, но не успел ее завершить, только увеличивается. Проверка, по данным издания, длится свыше 80 недель.
Подчеркивается, что почти 70 тыс. человек, которые ожидают проверки, – это почти половина всех немецких солдат (172 тыс. солдат, 81 тыс. гражданских лиц).
Как подчеркнул эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс, ситуация представляет собой серьезную угрозу безопасности.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ВС ФРГ не смогут защитить страну, если будет введено военное положение, так как у них слабая материальная база и недостаточно персонала. После этого министр принял решение об отставке самого высокопоставленного военного в Германии – генерального инспектора Эберхарда Цорна.
Жителям Берлина запретили выходить из дома
В немецкой столице заметили дикое животное, предположительно львицу, жителей предупредили об опасности, сообщило германское федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Дикий зверь замечен на окраинах Берлина, берлинская и бранденбургская полиция призвала жителей не выходить из дома, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Опасность грозит прежде всего южным районам столицы (Штеглиц, Мариенфельде и Нойкельн), также осторожными следует быть в общинах Кляйнмахнов, Тельтов и Штансдорф на границе Берлина.
Пока правоохранители не смогли установить, как животное попало в столицу, зоопарки, Цирки и приюты не сообщали о сбежавшем животном. Начата операция по поиску зверя.
Военкоры показали неудачную эвакуацию ВСУ с поля боя с «Призраками»
Военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».
Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Ранее военкоры опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
Нанесен удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России
Российские Вооруженные силы в ночь на пятницу нанесли очередной удар по объектам, где готовились террористические акты против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны, уточнил, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Теракты в отношении России, по его словам, планировалось осуществить с применением ударных беспилотников.
Генерал отчитался, что цель удара была достигнута, поражены все назначенные объекты.
Ранее на этой неделе Конашенков сообщал, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой.
В Германии женскую статую Дюринга заменили на радужный знак вопроса
В немецком университете скульптуру женщины заменили на знак вопроса из-за жалоб на ее образ
В университете города Фленсбурга демонтирована статуя работы немецкого скульптора Фрица Дюринга Primavera (с итальянского «Весна») после жалоб студенток и сотрудниц на то, что они чувствуют себя «некомфортно» рядом с ней.
Уполномоченная вуза по равноправию Мартина Спиргатис заявила, что скульптура демонстрирует «устаревший образ женственности» и предлагает свести его к «плодородию и деторождению», пишет Bild.
Университет же относится к женщинам как к «интеллектуальным личностям», поэтому такая скульптура там «неуместна», указала Спиргатис. Статую убрали, вместо нее на постаменте поставили знак вопроса, раскрашенный в цвета радуги. Само же изваяние перенесли в кабинет завхоза.
Отмечается, что скульптура достигает высотой 1,2 метра, Дюринг создал ее в 1956 году.
В США сказали, что ждет ВСУ под Харьковом
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом
Последние резервы украинских военнослужащих вскоре будут уничтожены под Харьковом, заявил бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube признался, что его не удивит, что уже в августе российские силы окружат Харьков. По его словам, сразу после этого ВС России укрепятся под городом и будут дожидаться атаки последних резервов ВСУ, которые «будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по его словам, завершится, как только НАТО покинет республику и перестанет оказывать дестабилизирующее влияние у российских рубежей. Украина в таком случае, уверен эксперт, должна стать нейтральным дружественным России государством, которое не примыкает к какому-либо военному блоку.
В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
В офисе генсека ООН отреагировали на гибель военкора Журавлева
В офисе генсека ООН выразили сожаления в связи с гибелью военкора Журавлева
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ООН выражает сожаления в связи с гибелью в ходе украинского конфликта еще одного журналиста, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик по поводу гибели российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.
Дюжаррик сообщил, что офис генсека ООН выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего, передает ТАСС.
Между тем журналиста Константина Михаильчевского, который получил ранение во время украинского обстрела, доставили в больницу Симферополя.
Ранее Дюжаррик выражал беспокойство применением ВСУ кассетных боеприпасов и говорил, что такой тип вооружений должен остаться в прошлом.
Напомним, четверо российских журналистов были ранены при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.
Москва при этом подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.
Польша решила перебросить войска к границе с Белоруссией из-за учений с ЧВК «Вагнер»
Минобороны Польши решило перебросить войска к границе с Белоруссией из-за маневров с ЧВК «Вагнер»
Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер», сообщил представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман.
По его словам, комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы «Вагнер», и решил отправить войска на восток Польши для учений и «сдерживания потенциального агрессора», передает ТАСС.
Польские власти считают, что совместные маневры белорусской армии и ЧВК «Вагнер» – «это несомненная провокация».
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.
Посол Украины в Берлине возглавил колонну на марше ЛГБТ
Посол Украины в Берлине Макеев возглавил колонну на марше ЛГБТ
Украинский посол в Германии Алексей Макеев встал во главе украинской колонны на параде ЛГБТ в немецкой столице, пишут СМИ.
Участники шествия из украинской колонны пошли с изображением герба страны, ее флагами и в национальных костюмах, пишет Telegram-канал «Сигнал».
Они идут по улице с нацистским лозунгом «Слава Украине, героям – слава», отмечает Telegram-канал «Выпускайте Кракена!».
Ранее в России задержали ЛГБТ-активиста и трансгендера, финансировавшего ВСУ.
Вызвавшая переполох в Берлине львица оказалась кабаном
Бегавшая по Берлину львица оказалась кабаном
Бегавшее в немецкой столице животное, которое изначально считали львицей, оказалось кабаном, заявил бургомистр общины Клайнмахнов Михаэль Грубер.
По городу бегает не дикое животное и не львица, есть признаки того, что этот зверь – кабан, сказал Грубер, передает РИА «Новости» со ссылкой на Focus.
Бургомистр указал, что полицию вернули к обычному режиму работы, однако она сохраняет бдительность. По его словам, цвет животного был необычно светло-серый, что нехарактерно для кабанов.
Ранее сообщалось, что в Берлине заметили дикое животное, предположительно львицу, полиция призвала горожан не покидать дома.
Военные учения России и Китая начались в Японском море
Минобороны сообщило о начале российско-китайских военных учений «Север/Взаимодействие» в Японском море
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В акватории Японского моря начались совместные российско-китайские военно-морские учения «Север/Взаимодействие – 2023», которые продлятся с 20 по 23 июля, сообщило Минобороны России.
Учения проводятся для развития военно-морского сотрудничества двух стран. Они должны способствовать стабильности и миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стороны отработают «противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде». Также планируется отработать обеспечение безопасности коммуникаций в Японском море и в небе над ним. Пройдут совместные артиллерийские стрельбы, сообщило Минобороны в Telegram.
С российской стороны под руководством командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Валерия Казакова в учениях принимают участие большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения.
С китайской стороны участвуют эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». Руководит кораблями ВМС НОАК заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.
Кроме того, к учениям привлечены свыше 30 летательных аппаратов морской авиации России и Китая. На борту эсминца «Цицикар» сформирован совместный штаб для общего руководства.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Россия и Китай в 2022 году провели рекордное количество совместных военных учений за последние 20 лет. В начале июля министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе встречи с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым заявил о желании Пекина расширить сотрудничество с Россией в военной сфере.
Авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
Российская авиация поразила на Запорожском направлении более десяти мест скопления ВСУ
Авиация группировки войск «Восток» поразила более десятка мест скопления живой силы и техники украинских националистов в районах Пятихатки, Роботино и Приютное на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.
Также артиллеристы «Востока» сорвали попытку ВСУ провести ротацию в районе Новодаровки. А в районе Мирного ликвидирована украинская разведывательная группа. Там же огнем артиллерии уничтожен минометный расчет, передает РИА «Новости».
В направлении Роботино отражена атака украинских боевиков. В результате уничтожены танки, боевые бронированные машины, минометный расчет. ВСУ понесли потери в живой силе.
На Южнодонецком направлении, по словам Чехова, передовые подразделения «восточной» группировки при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ в районе западнее Макаровки.
«Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского. Расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса» сбито два БПЛА «Фурия» и два – «Валькирия», – добавил он.
Ранее в субботу начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 на Купянском направлении нанес удар по пункту дислокации подразделений украинских националистов.
США заявили о согласии на риск в вопросе поставок оружия Украине
Салливан: США готовы идти на риски, предоставляя военную поддержку Украине
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Американская сторона готова к рискам в вопросе поставок вооружений Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан не согласился с мнением о том, что власти США не готовы предоставлять Украине те или иные вооружения из-за «опасений» по поводу реакции России. США, подчеркнул советник американского лидера по вопросам нацбезопасности, «готовы идти на риск и будут готовы рисковать в оказании поддержки Украине», передает ТАСС.
Вместе с тем, признал Салливан, страны – члены Североатлантического альянса, в том числе и США, учитывают возможную реакцию Москвы при принятии решений о военной помощи Киеву. Запад, считает он, проявляет «ответственный» подход, поскольку это касается безопасности стран и «глобальной стабильности».
Также Салливан сообщил, что подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Обычно, по его словам, процесс занимает длительное время, однако США, заверил Салливан, постараются ускорить процесс.
При этом советник президента США не считает, что поставки истребителей-бомбардировщиков Киеву сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Он отметил, что такого мнения, вопреки позиции «некоторых украинцев», придерживаются американские военачальники.
Кроме того, Салливан сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, решение на этот счет еще не принято.
Ранее Салливан заявил, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Президент Владимир Путин в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
На пост начштаба ВМС США впервые в истории выдвинули женщину
На пост начальника штаба ВМС США впервые в американской истории выдвинута женщина – адмирал Лиза Франкетти
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Президент США Джо Байден внес на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру адмирала Лизы Франкетти на должность начальника штаба ВМС США. Впервые в американской истории этот пост может занять женщина.
В письменном заявлении Байдена сказано, что Франкетти стала второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США, передает ТАСС.
В случае если ее кандидатура будет утверждена, Франкетти, став первой женщиной на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов ВС США, вновь войдет в историю, подчеркнул президент США.
Сейчас Франкетти занимает пост замначальника штаба американских ВМС.
Также Байден выдвинул Джеймса Килби на пост замначальника штаба ВМС, вице-адмирала Стивена Кейлера – на должность командующего ВМС на Тихом океане, а также адмирала Сэмюэла Папаро – на должность главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США.
Президент США попросил верхнюю палату Конгресса утвердить эти назначения как можно скорее.
В феврале Байден похвалился тем, что более половины сотрудников его администрации являются женщинами. При этом президент США допустил оговорку, сказав, что «более половины женщин в его администрации – женщины».
В Нидерландах заявили о неготовности ЕС изъять замороженные российские активы
Советник премьера Нидерландов ван Леувен заявил о неготовности ЕС передать замороженные российские активы Украине
ЕС на данный момент «не достиг этапа», когда в состоянии изъять замороженные российские активы и «отдать их Украине», заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен.
Ван Леувен объяснил это «возражениями Германии», а также рядом юридических вопросов, которые могут послужить предметом разбирательства в суде. По его словам, в ЕС пока «далеко не продвинулись», передает ТАСС.
Напомним, в Европе поняли, что вряд ли смогут на законных основаниях конфисковать российские активы, в связи с чем собрались сосредоточиться на временном использовании этих средств. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо говорил, что Евросоюз намерен зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России для Украины.
Минобороны Украины в ответ на критику отчиталось о закупках «тысяч БПЛА»
За последние полтора года для нужд вооруженных сил Украины закуплены «тысячи» беспилотников 28 различных моделей украинского производства, заявило министерство обороны страны в ответ на критику в местных СМИ.
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится, что Минобороны Украины приняло на вооружение, в частности, девять моделей дронов-камикадзе, в том числе три – самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов. Все это отечественного производства, говорится в заявлении украинского военного ведомства.
Подчеркивается, что Минобороны Украины осенью 2022 года значительно упростило процедуры для изобретателей и производителей, в результате срок принятия нового вооружения в эксплуатацию сократился с двух лет до трех–пяти недель.
Украинские СМИ ранее раскритиковали Минобороны страны за недостаточное использование беспилотников отечественного производства.
Между тем на Кинбурнской косе в Херсонской области сбили один из последних беспилотников вооруженных сил Украины турецкого производства.