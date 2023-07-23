В Германии заявили о серьезных проблемах с безопасностью в Бундесвере

Bild am Sonntag: В Бундесвере существуют серьезные проблемы с безопасностью

Бундесвер сталкивается с серьезными проблемами в сфере безопасности, пишут немецкие СМИ.

Как поясняет издание Bild am Sonntag, у вооруженных сил Германии есть собственная разведслужба – военная контрразведка (MAD), занимающаяся проверкой безопасности всех германских военнослужащих. Ее задача – не допустить, чтобы в ряды ВС ФРГ проникли враги государства в военной форме, передает ТАСС.

По состоянию на конец мая, проверку безопасности в MAD не прошли 69 тыс. 687 человек, а число тех, кто начал прохождение проверки, но не успел ее завершить, только увеличивается. Проверка, по данным издания, длится свыше 80 недель.

Подчеркивается, что почти 70 тыс. человек, которые ожидают проверки, – это почти половина всех немецких солдат (172 тыс. солдат, 81 тыс. гражданских лиц).

Как подчеркнул эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс, ситуация представляет собой серьезную угрозу безопасности.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ВС ФРГ не смогут защитить страну, если будет введено военное положение, так как у них слабая материальная база и недостаточно персонала. После этого министр принял решение об отставке самого высокопоставленного военного в Германии – генерального инспектора Эберхарда Цорна.