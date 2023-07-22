Балицкий рассказал об обстоятельствах гибели военкора Журавлева

Врио губернатора Балицкий: Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины

Военный корреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский получил ранения в Запорожской области во время обстрела со стороны ВС Украины, в ходе которого погиб другой военкор агентства Ростислав Журавлев, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами на пути из Васильевки к селу Владимировка. Погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, фотограф агентства Константин Михальчевский получил ранения, он находится в больнице, передает ТАСС.

В свою очередь, председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что погибшего военкора следует наградить орденом Мужества, и пообещал помощь семье, а также ходатайствовать перед верховным главнокомандующим о награде для Журавлева.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.