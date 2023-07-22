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Балицкий рассказал об обстоятельствах гибели военкора Журавлева
Врио губернатора Балицкий: Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины
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Военный корреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский получил ранения в Запорожской области во время обстрела со стороны ВС Украины, в ходе которого погиб другой военкор агентства Ростислав Журавлев, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами на пути из Васильевки к селу Владимировка. Погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, фотограф агентства Константин Михальчевский получил ранения, он находится в больнице, передает ТАСС.
В свою очередь, председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что погибшего военкора следует наградить орденом Мужества, и пообещал помощь семье, а также ходатайствовать перед верховным главнокомандующим о награде для Журавлева.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
Полянский: Украина под прикрытием зерновой сделки накопила запасы вооружения в морских портах
Дипломат Полянский: Россия считает порты Украины местом дислокации и пополнения западными вооружениями ВСУ
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Россия рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западными вооружениями, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности всемирной организации.
Дипломат констатировал, что за год действия зерновой сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Он подчеркнул, что там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников, передает РИА «Новости».
По его словам, с прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию. Полянский подчеркнул, что Россия рассматривает всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин прокомментировал заявление российского Минобороны о судоходстве в Черном море, пояснив, что Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться, какой груз они перевозят.
Напомним, российское министерство обороны на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
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Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.
Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».
Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.
Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
ВСУ потеряли на Запорожском направлении первый польский танк PT-91
Forbes: ВСУ лишились на Запорожском направлении нескольких танков, в числе которых польский PT-91 и чешский T-72EA
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили 22-ю механизированную бригаду, ранее находившуюся в резерве, в бой на Запорожском направлении и в результате лишились нескольких танков, в числе которых бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Как сообщает Forbes, Украина начала контрнаступление по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях 4 июня, задействовав несколько наиболее оснащенных бригад, но при этом оставила более половины своих сил в резерве.
Как утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США генерал армии Марк Милли, «мощные украинские силы» якобы находятся в резерве и ждут приказа о наступлении, которое произойдет в оптимальное время и в наиболее подходящем месте.
Как считает издание, идея украинского командования состояла в том, чтобы передовые бригады ВСУ нащупали бреши в обороне ВС России и расширили их, задействовав резервы.
Однако, отмечает издание, теперь бригада, ранее находившаяся в резерве, по-видимому, несет потери в Запорожье. Автор статьи пришел к выводу, что ранее не задействованная в боях 22-я механизированная бригада ВСУ, по-видимому, потеряла пару своих танков – бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA – во время боя в районе 9 июля.
Обозреватель обратил внимание, что 22–я механизированная бригада ВСУ – единственная украинская бригада, в которой эксплуатируется PT–91, – по-видимому, вступила в бой. При этом автор подчеркивает, что нет никаких свидетельств, что украинские войска где-либо добились крупного прорыва российской обороны.
Напомним, в июле прошлого года руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о прибытии на Украину польских танков PT-91 Twardy. В конце января Ермак заявлял, что Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy.
PT-91 Twardy – польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускался в Польше с 1995 по 2002 год. Всего для вооруженных сил Польши было произведено 232 танка PT-91.
Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.
При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
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Полковник Макгрегор: Зеленский оказался на грани из-за массового дезертирства в ВСУ
Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства военных ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что лидерство Зеленского на Украине оказалось «под большим сомнением». Украинские офицеры, рассказал американский полковник, расстреливают солдат, которые отказываются идти в бой. В рядах ВСУ есть «огромное количество дезертиров», украинцы сдаются в плен целыми взводами, передает РИА «Новости» слова Макгрегора.
Украинские военнослужащие, сообщил он, охотно идут к россиянам, поскольку те обращаются с ними хорошо. Это позволяет солдатам ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов киевского режима и выжить, добавил бывший советник шефа Пентагона.
Ранее Макгрегор говорил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
Значительные потери сил ВСУ признают и в Белом доме.
В США сказали, какая проблема для Украины важнее контрнаступления
19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
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Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».
Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.
Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.
Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.
Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».
В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
В США заявили о постепенном признании Западом победы России
Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад готовится к победе России в конфликте на Украине
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Россия в настоящее время решительно побеждает на поле боя, на Западе постепенно признают это, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol отметил, что, как признают на Западе, Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх, передает РИА «Новости».
Американский офицер обратил внимание на заявления членов администрации США, которые говорят, что украинское контрнаступление не завершится успехом. Также власти США стали заявлять, что страна больше не располагает истребителями и боеприпасами, которые она может поставить вооруженным силам Украины, отметил Риттер.
В пятницу помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Президент Владимир Путин отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
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Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.
В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.
Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.
Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
Президент Украины Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост военной целью, которую нужно уничтожить.
Зеленский в своем выступлении заявил, что Крымский мост – «это наша цель», «а каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована». Он также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, передает РИА «Новости».
Накануне Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на понедельник киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.
Взрывы прогремели в ряде областей Украины
ТАСС: Взрывы прогремели в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины
Взрывы прозвучали в ночь на субботу, 22 июля, в городе Кропивницком (ранее – Кировоград), Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, сообщают местные СМИ.
Так, о взрывах в Кропивницком в центральной части Украины сообщает издание «РБК-Украина».
Перед этим украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кировоградской области. Сообщалось о работе системы ПВО, передает ТАСС.
О взрывах в Днепропетровской области Украины сообщил телеканал «Дом». По его словам, зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.
Воздушная тревога ночью объявлялась в пяти областях Украины. По состоянию на 4.03 мск сирены звучали только в Николаевской области. Такие данные приводятся на официальном украинском сайте для оповещения населения.
Накануне утром серия взрывов прогремела в Черниговской области на севере Украины.
В Крыму оценили угрозу Украины блокировать полуостров
Глава крымского парламента Константинов счел блефом угрозу Украины устроить морскую блокаду России
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Для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования, поэтому угрозы Киева перекрыть полуостров можно считать чистым блефом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава парламента заявил, что представители власти Украины «ведут себя как обезьяны», которые как бы ни кривлялись, людьми не станут, и перекрыть Крым они не смогут, для этого у них нет средств, передает РИА «Новости».
Константинов обратил внимание, что при этом Киев может устроит теракт и нанести удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Он отметил, что для такой атаки своих ресурсов у Украины нет, но киевские власти могут попросить помощи у англичан: пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение.
Ранее Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».
Минобороны Украины до этого заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря «запрещено как опасное» с 20 июля. Власти страны заявляли о готовности к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю.
Российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
Минобороны: Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
ВС России в результате группового удара высокоточным оружием уничтожили в академии сухопутных войск ВСУ во Львове польских и немецких наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны подтвердило, что большое количество польских и немецких наемников было уничтожено высокоточным ударов во Львове 6 июля, следует из данных в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что всего за время СВО было уничтожено около 4990 иностранных боевиков, еще 4910 иностранных военных сбежали, и уехали с Украины. Также Минобороны пообещало, что ВС России будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров.
Опубликовано видео пожара после атаки беспилотника в Крыму
В Сети появилось видео из Крыма, где после атаки беспилотника ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов.
На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются в небо, предположительно со склада боеприпасов, где после атаки беспилотников ВСУ произошла детонация, передает RT.
Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что пострадавших и разрушений нет, происходит эвакуация населения в пятикилометровой зоне на месте ЧП, работают экстренные службы.
На Украине назвали причину увольнения Зеленским посла в Британии
Украинский журналист объяснил «детской местью» увольнение Зеленским посла в Британии
Увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко вызвано склонностью президента страны Владимира Зеленского и его команды к «детской мести», заявил украинский журналист и блогер Виктор Коваленко.
Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, что доказывает развитие у украинского президента «диктаторской» черты, передает RT.
По словам Коваленко, Зеленский показал, что требует максимальной лояльности. Он с сожалением отметил, что команда Зеленского при увольнении стремится «потроллить» или унизить человека, передает РИА «Новости».
Журналист также рассказал, что Пристайко узнал о своем увольнении во время поездки в небольшой английский город, где открывали улицу имени Зеленского, но машину пришлось повернуть назад.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему увольнение опытного посла Украины Вадима Пристайко хорошая новость для России.
Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
Советник главы Крыма Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае, если будет объявлен сигнал тревоги.
Инструкция для водителей и пассажиров размещена в Telegram-канале Крючкова.
В случае прохождения в момент объявления тревоги досмотра перед въездом на мост водителю рекомендуется сложить вещи, убедиться в том, что все его пассажиры вернулись в автомобиль, и направиться в безопасное место.
Когда автомобиль уже находится на мосту, водителю рекомендовано следовать указаниям системы громкоговорителей, не совершать опасных маневров и не делать остановок. Машину покидать также не следует. Водителя призывают соблюдать скоростной режим, двигаясь в сторону выезда с моста.
Тем автомобилям, которые оказались в момент объявления тревоги в очереди на досмотр, необходимо проследовать в безопасное место.
При сигнале тревоги призывают не паниковать. Людей также просят не снимать происходящее на видео и не публиковать его в Сети.
За сообщениями о возобновлении движения можно следить в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
На этой неделе, 20 июля, Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги.