Бабушка убитого подростка в пригороде Парижа призвала участников беспорядков остановиться

Бабушка Надя, чей внук был убит в Нантере полицейским, призвала участников беспорядков остановиться, она осудила использование смерти своего внука в качестве предлога, чтобы все разрушить, об этом она рассказала в интервью телеканалу BFMTV.

Она рассказала, что винит только полицейского, убившего ее внука. Также бабушка убитого подростка заявила, что люди должны прекратить разбивать витрины, школы и автобусы с мамами, передает РИА «Новости».

Бабушка подростка добавила, что она доверяет французскому правосудию и что участники беспорядков также будут привлечены к ответственности за свои действия.

Напомним, в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем подростке, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования. После этого во Франции начались беспорядки.