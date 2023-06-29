Застрелившего подростка полицейского во Франции потребовали отправить под стражу

Прокуратура потребовала заключить под стражу полицейского за убийство подростка во Франции

Условия для законного применения оружия не были соблюдены, прокуратура Нантера ходатайствует о временном заключении под стражу полицейского, который застрелил 17-летнего водителя, сообщил телеканал France 24.

Прокурор Нантера Паскаль Марш заявил, что дело полицейского передали магистратам для начала судебного расследования в связи с предумышленным убийством, самого подозреваемого необходимо временно поместить под стражу, чтобы не было препятствий следствию, передает ТАСС.

В то же время Марш заявил, что подросток, находившийся за рулем «Мерседеса», создавал угрозу для других участников движения. Он отметил, что кадры с камер наблюдения и многочисленные факты говорят о том, что он был злостным нарушителем правил дорожного движения, например, проезд через пешеходный переход, чем создал опасность для пешехода и велосипедиста.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу на фоне беспорядков и насилия после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа.

Ранее 150 человек были задержаны во Франции в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после убийства подростка полицейским. В среду французские СМИ сообщили, что полицейского, застрелившего в Нантере подростка, отправили под стражу.