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Путин выразил уверенность в надежности участвующих в СВО «крепких ребят» из Сибири
Путин на встрече с иркутским губернатором Иркутской области Кобзевым выразил уверенность в надежности «крепких ребят» из Сибири
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Президент России Владимир Путин при встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым выразил уверенность в надежности сибиряков, участвующих в специальной военной операции, и передал привет военнослужащим.
Кобзев подарил Путину групповую фотографию участников спецоперации. «Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: «Не подведем!» И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята. … Они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью», – сказал губернатор.
«Сомнений нет. … Крепкие ребята», – подтвердил президент. Путин несколько минут держал фотографию в руках, всматриваясь в лица военных, а затем переложил ее на свой рабочий стол.
Кобзев также передал от участников СВО президенту «слова благодарности, поддержки» и заверения, что они «всегда на страже Родины». «Привет им всем передавайте», – попросил глава государства, передает ТАСС.
Руководитель Иркутской области также доложил о поддержке военнослужащих и членов их семей, создании в области реабилитационного центра и помощи городу Кировску в ЛНР. «Прошу вас продолжать эту работу активно», – поручил президент.
Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»
Глава Чечни Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»*
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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками в окрестностях Клещеевки под Бахмутом (Артемовском).
Кадыров показал в своем Telegram-канале пленных, взятых в окрестностях Клещеевки бойцами спецназа «Ахмат» совместно с воинами 346-й бригады специального назначения и легендарной четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР.
По словам Кадырова, пленные рассказали, что прикомандированы к украинскому националистическому батальону «Айдар»*, известному своими зверствами над мирными жителями. Глава Чечни призвал выяснить, как долго пленные состояли в рядах «отморозков» «Айдара»*, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских.
По словам Кадырова, пленные рассказали много интересного. Например, в ходе учений им выделялось для стрельбы всего лишь от 9 до 12 патронов в день, а расписываться приходилось о получении и отстреле от 200 до 500 патронов ежедневно, рассказал глава Чечни. «Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», – подчеркнул Кадыров.
Накануне стало известно, как один российский боец взял в плен трех украинских военных.
В Совфеде призвали к максимально жесткому ответу на теракт на Крымском мосту
Сенатор Цеков: Запад обязательно похвалит украинские власти за очередной теракт на Крымском мосту
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Украинские власти тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы разрушить связь Крыма с Россией. Но у них ничего не выйдет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно о повреждении дорожного полотна Крымского моста в результате теракта.
«Украинские власти в попытках противостоять России глумятся над своим прошлым, над предками. Эти люди уже даже не скрывают того, что Украина превратилась в террористическое государство, а теракты против мирных граждан стали обычным делом», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.
«Нет сомнений в том, что за этот теракт Украина получит очередную порцию похвалы от США и стран НАТО. Вот только там будто не понимают, что эти методы совершенно точно не принесут ничего хорошего украинским гражданам», – отметил он.
«Крымский мост – бельмо на глазу для властей Украины. Это символ единства Крыма с большой Россией, поэтому изначально в Киеве говорили, что построить его якобы невозможно, что он не выстоит в силу природных условий. Сейчас же они тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы его разрушить», – рассуждает парламентарий.
Резюмируя, Цеков отметил, что является сторонником максимально жесткого ответа со стороны России на этот теракт и ему подобные.
Ранее в ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
Вскоре движение по железнодорожной части моста было возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В своем Telegram-канале Крючков также рассказал о том, как добраться в Крым на автомобилях и автобусах. «Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», – написал он. Легковые автомобили могут добраться на полуостров на пароме, либо по альтернативному маршруту через новые территории. Грузовой транспорт – только по альтернативному маршруту.
Украина сообщила о наступлении российских войск на Купянском направлении
Замминистра обороны Украины Маляр сообщила о наступлении российских войск в Харьковской области
Российские войска два дня активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила о том, что «на востоке ситуация несколько обострилась». По ее словам, продолжаются «ожесточенные бои». Кроме того, Россия наступает на Авдеевском и Марьинском направлениях, передает РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки на Купянском направлении российские войска уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.
После сильного взрыва в Харькове в ряде районов города пропал свет
«Страна»: После сильного взрыва в Харькове в некоторых районах города пропало электричество
Сильный взрыв произошел в Харькове, поле чего в некоторых районах города отключили электричество, сообщило украинское издание «Страна».
По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области воздушная тревога объявлялась в период с 18.23 до 18.44, а также в 18.53, после чего она была отменена, передает ТАСС.
По сообщению издания, над местом взрыва поднимается столб дыма, в некоторых районах города пропало электричество.
Накануне бывший американский военный разведчик предсказал освобождение Россией Днепропетровска, Одессы и Харькова.
Доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» переданы Росимуществу
Путин передал доли иностранных владельцев в российских Danone и «Балтике» во временное управление Росимущества
Доля иностранных владельцев в российской структуре Danone и в пивоваренной компании «Балтика» переданы во временное управление Росимущества, следует из указа президента России Владимира Путина.
Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов.
В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион», а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH, передает ТАСС.
В перечень ценных бумаг, в отношении которых вводится временное управление, включены акции АО «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, а также акции «Данон Россия», принадлежащие ООО «Данон трейд».
Напомним, в марте 2022 года датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group объявила об уходе из России. В то же время глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявлял, что французские компании, в числе которых «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон», решили остаться в России.
Эксперт: Сухопутный коридор является оптимальной альтернативой Крымскому мосту
Экономист Лизан: Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор сопоставимы по времени и расстоянию
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Маршрут в Крым через новые территории является самой оптимальной альтернативой движению по Крымскому мосту. Дорога обладает достаточной пропускной способностью, при этом сохраняются необходимые меры безопасности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым, после теракта на Крымском мосту.
«Маршрут в Крым через Мариуполь и новые территории стал востребован еще после первого теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года. Только в первые месяцы по этой магистрали на полуостров направлялось от 300 до 700 машин в сутки. Грузовой транспорт до сих пор идет по этому транспортному коридору», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«За это время там не было никаких чрезвычайных ситуаций, поэтому совершенно логично и правильно направить по этому коридору и легковой транспорт. Кстати, соответствующие поручения президент России Владимир Путин давал, когда на подъезде к мосту образовалась пробка из-за досмотровых мероприятий», – отметил он.
«Сейчас, когда пропускная способность моста сократилась, других альтернатив нет. Паром, скорее всего, оставят только для транспортировки тех, кто сейчас застрял на подъездах к мосту, а дальше будут использовать для перевозок местных жителей», – рассуждает собеседник.
«Пропускной способности транспортного коридора через Северное Приазовье даже с учетом двухполосной дороги на большинстве участков однозначно хватит. Тем более, что в Росавтодоре обещали к сентябрю уже полностью сдать в эксплуатацию трассу Р-280, соединяющую Ростов-на-Дону, Мариуполь и Крым. В целом на этом направлении ведется большая работа по дорогам, поскольку они активно используются в рамках и военной логистики», – сказал Лизан.
«Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор примерно сопоставимы по времени и расстоянию. Безусловно, многое зависит от того, куда именно направлялись туристы. Сейчас, например, проще попасть в Евпаторию, нежели в Феодосию. Досмотр на маршруте через новые территории тоже есть, это важный элемент безопасности», – добавил он.
«Что касается самого Мариуполя, говорить о том, что город сильно выиграет от этого с экономической точки зрения, не приходится. Вместе с тем какая-то часть путешественников будет заезжать, делать там остановки и как-то поддерживать местный бизнес. Кроме того, благодаря маршруту через новые территории жители большой России познакомятся с Новороссией», – отметил Лизан.
Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун. По его словам, пока невозможно прогнозировать, как скажется возможное увеличение потока машин через Мариуполь, но город готов к этому.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вице-премьер Марат Хуснуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минтранса Виталий Савельев и глава Крыма Сергей Аксенов доложили президенту о последствиях атаки на Крымский мост. Он уточнил, что сейчас Хуснуллин по поручению главы государства вылетает в регион.
Вечером президент проведет совещание о ситуации на Крымском мосту. Также Путин поручил организовать работу по обеспечению помощи людям, находящимся в пути на крымском направлении. Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
Российские Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что вертолетами нанесено 12 ударов. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицу 2С3 «Акация» у Малой Шапковки, орудия Д-20 у урочища Волчий, а также минометный расчет в районе населенного пункта Гатище. Российская ПВО в районе Загоруйковки сбила снаряд HIMARS и беспилотник «Фурия», передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на одном из участков Южно-Донецкого направления поражен командно-наблюдательный пункт противника, убито более десяти националистов, нарушена система управления и сорвана атака ВСУ. Чехов отметил «грамотную и своевременную корректировку огня», проведенную прапорщиком Алимагомедом Ханмирзаевым, передает РИА «Новости».
Чехов сообщил, что российский войска в ходе систематического огневого воздействия на украинских военных уничтожили пикап с националистами восточнее Макаровки и два минометных расчета в районах Новомайорского и Новодонецкого. Артиллерия уничтожила скопление украинских сил у Новодаровки, авиация поразила позиции ВСУ у Старомайорского и Урожайного. ТОС «Солнцепек» также нанесли удары по ВСУ в районе Старомайорского.
Напомним, президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.
ПВО сработала над Белгородом
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о работе ПВО по воздушной цели
Над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели сработала российская система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что сейчас устанавливаются «последствия на земле». По имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет.
До этого он сообщил, что обстрелу подверглось село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Пострадавших также нет, но «осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня» и ЛЭП на территории сельскохозяйственного предприятия.
Напомним, в результате украинского обстрела поселка Горьковский в Белгородской области были повреждены частные дома и газопровод. Жертвой обстрела района центрального рынка в Шебекино стала женщина, которая ехала на велосипеде по тротуару.
Глава ЕС решил не приглашать Зеленского на саммит Евросоюза
Vanguardia: Глава Евросовета Мишель передумал приглашать президента Украины Зеленского на саммит ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), но украинская тема будет там обсуждаться, сообщила испанская газета Vanguardia.
Издание пишет, что Зеленский просил участвовать каким-либо образом на саммите ЕС, но Мишель передумал его приглашать. По данным газеты, лидеры стран Евросоюза будут обсуждать ситуацию на Украине в рамках вопроса продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».
Источники издания сообщили, что на саммите страны Латинской Америки и Карибского бассейна выскажут свое мнение, как положить конец украинскому конфликту.
Саммит ЕС и CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе.
Ранее Financial Times писала, что Европейский союз и Североатлантический альянс могут столкнуться с проблемами из-за низкого уровня поддержки украинского лидера Владимира Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО.
Эксперт: Атака на Севастополь была подготовкой ВСУ к теракту на Крымском мосту
Военный эксперт Климов: Атака на Севастополь нужна была ВСУ для разведки перед терактом на Крымском мосту
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Прежде чем совершить теракт на Крымском мосту, противник попытался выявить слабые места российских систем ПВО и РЭБ в Севастополе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно о повреждении дорожного полотна Крымского моста в результате теракта. НАК заявил о причастности Украины к случившемуся.
«Наблюдается прямая взаимосвязь между воскресной атакой на Севастополь и ударом по Крымскому мосту. Противник использует тактику «малых уколов». С ее помощью производилась разведка работы наших средств противодействия. Задача ставилась следующая: выявить слабые места систем ПВО и РЭБ, а также проверить, какая техника будет задействована для отражения ударов», – сказал военный эксперт Максим Климов.
«Не думаю, что ВСУ хотели замаскировать планы по нападению на Крымский мост. Мы не наблюдали попыток перегрузить российские средства противодействия: количество целей со стороны противника заведомо не превышало того объема, который ВС РФ могли отразить», – подчеркивает Климов.
«Сейчас ответственным лицам предстоит выработать новые методы защиты от военных водолазов и операторов морских дронов. Найти инструменты, аналогичные тем, которые применяются в случае БПЛА: обнаружение всеми доступными способами (оптико-электронные устройства и радары), радиоэлектронное и физическое противодействие. Задача дорогостоящая, но решить ее необходимо», – добавляет в своем Telegram-канале руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.
Ранее, в ночь на понедельник, в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
Вскоре движение по железнодорожной части моста было возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В своем Telegram-канале Крючков также рассказал о том, как добраться в Крым на автомобилях и автобусах. «Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», –написал он. Легковые автомобили могут добраться на полуостров на пароме, либо по альтернативному маршруту через новые территории. Грузовой транспорт – только по альтернативному маршруту.
Трамп объяснил, как собирается прекратить конфликт на Украине
Трамп озвучил собственный способ завершения конфликта на Украине
Экс-глава американского государства Дональд Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта.
Трамп сказал, что в случае победы на президентских выборах в США заявил бы Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение». При этом Путина Трамп предупредил бы о готовности передать Киеву еще больше вооружений, если Москва продолжит специальную военную операцию.
Трамп сказал, что у него сложились «очень хорошие отношения» как с Путиным, так и с Зеленским. Трамп уверен, что способен прекратить конфликт за день, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, Трамп считает, что администрация Джо Байдена, способствуя эскалации конфликта на Украине, фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.
Взрывы прогремели в Херсоне и Запорожье
Взрывы произошли в находящихся под контролем украинских войск Херсоне и Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в городе Запорожье, также находящемся под контролем ВСУ.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, несколько серий взрывов также прогремело в Харькове и Харьковской области Украины. В некоторых районах Харькова отключили электричество.
В США исключили возможность расширения границ конфликта на Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: У Москвы нет намерений развивать наступление до границ Польши или нападать на эту страну
У Москвы нет намерений развивать наступление на Украине до границ Польши, тем более нападать на эту страну, хотя поведение стран Запада дало бы России законные основания для подобной ответной реакции, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что, вопреки ожиданиям Запада, Россия не пойдет на эскалацию украинского конфликта, так как не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, передает РИА «Новости».
«Нужно понимать, что [президент России] Владимир Путин – стратег», – заявил американский военный разведчик в отставке.
Комментируя голословные заявления западных экспертов, утверждающих, что Россия якобы может дойти до Польши или даже напасть на эту страну, Риттер отметил, что у Москвы нет подобных намерений. При этом он добавил, что поведение западных стран дало бы России законные основания для подобной ответной реакции, если бы Кремль того хотел.
Военный подчеркнул, что Москва прикладывает максимум усилий, чтобы разрешить конфликт, однако Запад продолжает подливать масла в огонь.
Напомним, в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная политика Польши в отношении России вынуждает Москву на ответные меры, ни один враждебный шаг Варшавы не останется без ответа.
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: Украинские вооруженные формирования обстреляли два района Донецка из РСЗО
Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в Telegram-канале, что в 16.30 был зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка ракетами РСЗО со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) из населенного пункта Орловка.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 15 атак ВСУ.
Российские войска на Донецком направлении за сутки уничтожили до 320 украинских военных
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В последние сутки ВСУ предпринимали попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 13 атак противника около Берестового, Белогоровки, Курдюмовки, Первомайского и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР), Краматорска и Водяного ДНР.
В ходе боевых действий ликвидированы около 320 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица «Мста-Б», две противотанковые пушки «Рапира», РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ рядом с Червонопоповкой ЛНР, Тернами, Ямполовкой и Григоровкой ДНР. Отражены две атаки противника у Червоной Дибровы и Кармазиновкой ЛНР, сообщил Конашенков.
Под Новомихайловкой ДНР и Червоной Дибровой ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За последние сутки уничтожены до 60 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у пунктов Левадное и Урожайное Запорожской области.
На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск поражены скопления живой силы и техники противника недалеко от Марфополя, Новоселовки, Щербаков и Пятихаток Запорожской области. Около Чаривного Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ, отчитались в Минобороны.
Потери противника на этих направлениях составили до 240 военнослужащих, две бронемашины, американская самоходная артустановка М109 Paladin, три гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30. Под Малой Токмачкой Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ рядом с Новоселовским, Стельмаховкой ЛНР, Синьковкой и Ивановкой Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре бронемашины, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы до 40 военнослужащих, машина РСЗО «Верба», а также самоходная артустановка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 73 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 68 районах, подытожили в оборонном ведомстве.