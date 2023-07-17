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17 июля, понедельник | Последнее обновление — 12:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков: Москва знает, кто стоит за терактом в Крыму
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Из-за ЧП на Крымском мосту задержаны 11 пассажирских поездов
Перевозчик: Из-за ЧП на Крымском мосту с опозданием следуют более десяти пассажирских поездов
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В связи с ЧП на Крымском мосту с задержкой следуют семь поездов в Крым и четыре из республики, сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».
Задержка в пути составляет около полутора часов. Специалисты делают все возможное, чтобы войти в график. В компании отметили, что ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться, передает ТАСС.
В ночь на понедельник киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Движение по Крымскому мосту остановлено из-за ЧП
Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП
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В районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что на месте находятся «правоохранительные органы и все ответственные службы». Глава Крыма обсудил ситуацию с министром транспорта России Виталием Савельевым.
Как заверил Аксенов, принимаются все необходимые меры. На место выехал зампредседателя крымского совмина Игорь Михайличенко. «Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края», – сообщил Аксенов.
Он попросил «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Аксенов не раскрыл подробностей ЧП.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram, что «в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимаям помощь и поддержка». Крючков сообщил, что в министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. Он заверил, что регион обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами.
Оперативный штаб также создан в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.
Напомним, в июле вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, но российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части.
Девочка пострадала при ЧП на Крымском мосту, ее родители погибли
Гладков сообщил о гибели семейной пары и пострадавшем ребенке из Белгородской области в ЧП на Крымском мосту
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В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Оперштаб Кубани со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края сообщил, что ребенок получил черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести. Готовится санитарная авиация, «ребенка доставят в краевое лечебное учреждение». Минздрав Краснодарского края подтвердил, что в результате ЧП погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка, передает РИА «Новости».
Гладков сообщил в Telegram, что в автомобиле с белгородскими номерами «пострадала девочка», ее родители погибли. Как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область, сообщил Гладков.
Он отметил, что в последние дни детей из Белгородской области отправляют в крымские лагеря. В связи с этим Гладков заверил, что все они уже прибыли на место, «в пути не находится никто», «их жизни ничего не угрожает».
В пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили, что руководство и следователи по особо важным делам направлены к месту ЧП, передает ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9.00. О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы, добавил Аксенов.
В понедельник в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
НАК: Киев атаковал Крымский мост двумя надводными дронами
НАК сообщил о террористической атаке Киева на Крымский мост
Киевский режим в ночь на понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал ребенок, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В НАК уточнили, что атака произошла в 3.05 в ночь на понедельник. Мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате было повреждено автодорожное полотно моста, погибли два человека, пострадал ребенок, передает РИА «Новости».
В комитете добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
Минтранс не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста
На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, сообщил Минтранс России.
В ведомстве не подтвердили заявления СМИ о повреждении опор. Обследование моста продолжается, передает ТАСС.
Власти региона попросили туристов по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Власти Темрюкского района Краснодарского края напомнили, что работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено.
В Крыму возложили на Киев ответственность за атаку на Крымский мост
В Крыму заявили, что атака на Крымский мост совершена террористическим режимом Киева
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Крымский мост был поврежден в результате атаки со стороны Украины, заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов.
«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление – атаковал Крымский мост», несмотря на то, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект, написал Константинов в Telegram.
Он подчеркнул, что будущие удары по Крыму предотвратит лишь установление Россией контроля на всем Черноморском побережье. «И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут умалять террористическую деятельность», – написал Константинов.
Он добавил, что железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, а другие последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.
Ранее движение поездов было возобновлено по Крымскому мосту после ЧП.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
В Совфеде призвали к максимально жесткому ответу на теракт на Крымском мосту
Сенатор Цеков: Запад обязательно похвалит украинские власти за очередной теракт на Крымском мосту
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Украинские власти тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы разрушить связь Крыма с Россией. Но у них ничего не выйдет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно о повреждении дорожного полотна Крымского моста в результате теракта.
«Украинские власти в попытках противостоять России глумятся над своим прошлым, над предками. Эти люди уже даже не скрывают того, что Украина превратилась в террористическое государство, а теракты против мирных граждан стали обычным делом», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.
«Нет сомнений в том, что за этот теракт Украина получит очередную порцию похвалы от США и стран НАТО. Вот только там будто не понимают, что эти методы совершенно точно не принесут ничего хорошего украинским гражданам», – отметил он.
«Крымский мост – бельмо на глазу для властей Украины. Это символ единства Крыма с большой Россией, поэтому изначально в Киеве говорили, что построить его якобы невозможно, что он не выстоит в силу природных условий. Сейчас же они тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы его разрушить», – рассуждает парламентарий.
Резюмируя, Цеков отметил, что является сторонником максимально жесткого ответа со стороны России на этот теракт и ему подобные.
Ранее в ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
Вскоре движение по железнодорожной части моста было возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В своем Telegram-канале Крючков также рассказал о том, как добраться в Крым на автомобилях и автобусах. «Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», – написал он. Легковые автомобили могут добраться на полуостров на пароме, либо по альтернативному маршруту через новые территории. Грузовой транспорт – только по альтернативному маршруту.
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост
«РБК-Украина» и «Обозреватель» сообщили о причастности СБУ и ВМС к атаке на Крымский мост
К атаке на Крымский мост могут быть причастны Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы страны, сообщают «РБК-Украина» и издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.
По словам источников в спецслужбах, СБУ и ВМС Украины атаковали мост с помощью надводных беспилотников, передает ТАСС.
Ранее Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Утром в понедельник движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено.
Военный эксперт объяснил успех ПВО Севастополя в отражении атак украинских беспилотников
Капитан I ранга Дандыкин назвал штаб Черноморского флота одной из целей атаки украинских беспилотников
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Российские средства ПВО и Черноморский флот показали стопроцентную эффективность по защите Севастополя от беспилотников – как воздушных, так и надводных. Мы успешны, потому что учимся после каждой такой атаки, а противник действует по шаблону, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее украинские силы пытались атаковать Севастополь с помощью БПЛА.
«Я бы назвал это проверкой того, как сделали домашнее задание украинские силы: насколько они научились проводить комбинированные атаки с помощью беспилотников – как воздушных, так и надводных. С другой стороны, они проверяли, как мы улучшили свою ПВО за последнее время», – считает Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.
«В идеале ВСУ хотели повторить прорыв к штабу Черноморского флота, проведенный в Севастополе в июле прошлого года. Но тогда, судя по всему, квадрокоптер с взрывчаткой, при детонации которой пострадали шесть человек, был запущен из Крыма. Сегодня же ВСУ, среди прочего, выбрали целью также штаб ЧФ, но уже для, скажем так, полномасштабной массированной атаки и с дальнего расстояния», – сказал эксперт.
«Впрочем, эта ситуация рассматривалась как штатная. Станции РЭБ дальнего обнаружения работали по целям, а те беспилотники, которые прорывались, сбивались ЗРК и крупнокалиберными пулеметами. И теперь мы видим стопроцентную эффективность ПВО и Черноморского флота. Мы делаем выводы после каждой атаки, учимся, а противник действует по шаблону. Поэтому в последнее время его атаки ни к чему не приводят», – добавил он.
В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.
«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку. Сейчас в городе тихо и все спокойно», – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Всего ВС РФ этой ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами РЭБ. Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.
«ВСУ сменили район запуска БПЛА – если ранее эта была Одесса, то после нескольких точных попаданий по Школьному место изменилось. В этот раз взлет был с юга Одесской области. Там находится аэродром Арциз, и вполне вероятно, что беспилотники полетели оттуда», – пишет Telegram-канал «Рыбарь».
«Из того же района у устья Дуная вышли и два морских дрона. В последние недели у острова Змеиный и в бассейне Дуная находились несколько катеров ВМС Украины, которые отрабатывали спуск беспилотников на воду», – указывается в посте.
Стали известны личности погибших при атаке на Крымский мост
При атаке на Крымский мост погибли жители Белгородской области Алексей и Наталья Кулик, их дочь госпитализирована
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Погибшими в результате атаки киевского режима на Крымский мост оказались Алексей и Наталья Кулик, их 14-летняя дочь госпитализирована.
Гибель женщины подтвердили в управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области, где работала Наталья Кулик. Ее охарактеризовали как доброго и светлого человека.
«Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе. Еще не можем понять и принять это», – рассказала RT коллега погибшей Дарья Бычкова.
В свою очередь соседка погибших Валентина Чернова сообщила, что семья была хорошей. Алексей работал водителем на КамАЗе.
В ночь на понедельник киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте.
В результате ЧП пострадала девочка, она доставлена в реанимацию Темрюкской центральной больницы. Ее родители погибли. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
Все опоры Крымского моста остались целы после ЧП
Сенатор Ковитиди: Все конструкции Крымского моста остались на своих опорах после ЧП
Все конструкции Крымского моста после атаки в ночь на понедельник находятся на своих опорах, заявила сенатор от республики Ольга Ковитиди.
«Все конструкции моста находятся на своих опорах», – сказала Ковитиди РИА «Новости».
Она также заявила, что виновных за атаку ждет наказание. «Правоохранители работают четко. Лето в Крыму никто не отменит», – заявила сенатор.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
РЖД прокомментировали приостановку движения поездов на Крымском мосту
РЖД: Задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда будут вводиться в расписание
Задержанные из-за ситуации на Крымском мосту железнодорожные составы по возможности будут вводиться в расписание, сообщили в пресс-службе РЖД.
В настоящее время движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram сообщил, что движение будет возобновлено до 9.00 по Москве.
В РЖД также отметили, что поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют согласно графику, передает ТАСС.
Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дети из региона, которых отправили на отдых в Крым, уже добрались до мест назначения, их жизни ничего не угрожает.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Движение поездов по Крымском мосту возобновлено
Движение поездов возобновлено по Крымскому мосту после ЧП
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о возобновлении движения железнодорожного транспорта по Крымскому мосту после ЧП.
«Поехали», – написал Крючков в Telegram.
Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Приостановлена работа Керченской паромной переправы
В МЧС сообщили о приостановке работы Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщил главк МЧС по Крыму со ссылкой на Керченский морской порт.
Причина такого решения не указана, передает РИА «Новости».
Напомним, переправа не раз прекращала работу из-за неблагоприятных погодных условий. Так, 10 июля работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра.
Украинская разведка отказалась комментировать ЧП на Крымском мосту
ГУР Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов не стал комментировать ЧП на Крымском мосту.
Юсов отказался от комментариев в связи с ЧП, но процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал мост «лишней конструкцией», передает ТАСС.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Медведев после атаки в Крыму призвал к «негуманным методам» борьбы с террористами
Медведев на фоне атаки на Крымский мост призвал отказаться от «пресной идеи» судебного процесса над боевиками
Террористы понимают только язык силы и действовать против них нужно «негуманными методами», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне украинской атаки на Крымский мост.
Медведев подчеркнул, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями – они понимают только язык силы, «совсем негуманные методы».
В этой связи он призвал отказаться от «пресной идеи» судебного процесса над боевиками, а начать взрывать их дома и дома их родственников.
«Главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», – написал Медведев в Telegram.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
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