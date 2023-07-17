В Совфеде призвали россиян поменять пароли от соцсетей

Сенатор Шейкин призвал россиян поменять пароли от соцсетей из-за утечки данных

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин призвал россиян поменять пароли в соцсетях и не допускать их повторения на разных сервисах.

«Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах», – заявил сенатор, добавив, что Сеть утекло большое количество персональных данных.



Шейкин выразил мнение, что компании «легкомысленно относятся» к персональным данным пользователей, поскольку закон об оборотных штрафах за утечки все еще не принят, передает РИА «Новости».

По словам Шейкина, злоумышленники, получив один раз доступ к сервису заказа еды, могут подобрать логин и пароль к «личной почте и получить остальные доступы, например к программам банка, «Госуслугам» и другим сервисам с важной персональной информацией».