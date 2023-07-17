Астроном оценил масштабы столкновения астероида Апофис с Землей

Астроном Железнов: Астероид Апофис мог бы уничтожить территорию размером с российский регион

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявил, что падение астероида Апофис могло бы уничтожить территорию, сравнимую с российским регионом.

Ученый отметил, впрочем, что к глобальной катастрофе астероид не приведет. Железнов добавил: чтобы случилась подобная катастрофа, нужно тело от полутора километров в поперечнике, передает РИА Новости.

Однако, по его словам, 300-метровые тела гарантированно могут долететь до поверхности Земли.

Ранее в Роскосмосе заявили, что вероятность столкновения астероида Апофис с Землей «очень и очень мала».

Напомним, ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС) предупредил о приближении к Земле весной 2029 года опасного астероида Апофис, который весит около 30 тонн.