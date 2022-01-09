Роскосмос оценил вероятность столкновения астероидов с Землей

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9 января, воскресенье | Последнее обновление — 07:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Казахстане задержали более 5 тыс. участников беспорядков
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2021 год оказался, мягко говоря, весьма динамичным. И для российской внутренней политики, и для внешней. Отношения России с ее союзниками, партнерами и противниками заиграли новыми красками. К счастью, зачастую приятными глазу.
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Цель в любом случае – сохранение целостного и самостоятельного казахстанского государства. Тем более, что оно, в отличие от Украины, не создавалось как антироссийский проект с перспективой использования во враждебных Москве интересах.
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Убедившись в невозможности отучить людей от обычая украшать елку, власти в 30-е годы сменили тактику, и стали поощрять елку уже в качестве новогодней, а не рождественской. Я сам родился и вырос в мире, где не было Рождества.
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В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Роскосмос оценил вероятность столкновения астероидов с Землей
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Вероятность столкновения астероида Апофис с Землей «очень и очень мала», но обнаружен новый астероид, сообщил Роскосмос.
Роскосмос сообщил в Telegram, что в 2021 году «Институтом прикладной математики получены и переданы в Роскосмос 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете», из них по астероиду Апофис – «339 позиционных измерений в 28 файлах (каждый содержит набор измерений за ночь)». Поясняется, что «результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения», что «повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей».
Также «были получены сообщения об обнаружении нового астероида 2021 UL17, сближающегося с Землей». Как следует из предварительных расчетов, «прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%».
Неделю назад в НАСА сообщили, что сразу два астероида летят к Земле. Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – размером с Биг-Бен, второе – астероид 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.
Политолог раскрыл возможную схему заговора в Казахстане
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Казахстанский политолог Марат Шибутов рассказал газете ВЗГЛЯД о возможности заговора спецслужб при организации массовых беспорядков в Казахстане.
«Подготовить в большинстве регионов страны десятки тысяч человек, обучить их, дать им список уязвимых мест, стратегических объектов, не дать спецназу вовремя выйти помочь полиции, не дать возможности службам того же аэропорта защититься – это не системные проблемы, а полноценное соучастие, если не сама инициация. Понимаете, у нас в 2007-ом году была попытка госпереворота, который хотел делать Рахат Алиев тоже с помощью сотрудников КНБ, после чего было уволено или посажено более 300 человек. То есть заговор вполне возможен. И были уже аналоги. Вопрос только в том, насколько он распространился. Везти столько подозрительных людей из Кыргызстана и Узбекистана, которые, возможно, проходили по базам, дать им возможность тут тренироваться и жить – это возможно только при постоянном прикрытии на всех этапах со стороны сотрудников, ответственных или за конттрразведку, иди за антитеррористическую деятельность», – отметил казахстанский политолог Марат Шибутов.
Он также оценил возможность причастности экс-главы КНБ Карима Масимова организации заговора в Казахстане.
«Тут конкретный вопрос о его вине. Была ли это халатность, или что-то большее – скажет только суд и следствие. Мы пока этого сказать не можем. Но так как КНБ является уполномоченным органом по борьбе с терроризмом, такие вещи не прощаются», – сказал Шибутов.
Ранее экс-советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации является предательство некоторых чиновников и правоохранителей.
Он также отметил, что события последних дней в Казахстане стали возможны из-за системных проблем в работе Комитета национальной безопасности (КНБ).
Напомним, ранее в субботу пресс-служба КНБ сообщила, что спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене.
Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова задержали по факту госизмены
Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене, сообщила пресс-служба КНБ.
«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Масимов занимал пост руководителя КНБ более пяти лет – он возглавил комитет в сентябре 2016 года. До этого он дважды возглавлял правительство страны, работал руководителем администрации президента, передает РИА «Новости».
После победы на внеочередных президентских выборах Касым-Жомарт Токаев в день вступления в должность подписал указ о переназначении Масимова председателем комитета национальной безопасности (КНБ), который непосредственно подчиняется и подотчетен президенту. При этом согласие на его назначение главой КНБ давали депутаты сената (верхней палаты) парламента.
Масимов имеет гуманитарное образование. В 1985–1988 годах учился в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальности «экономика и право». В 1989 году окончил Пекинский институт культуры и языков по специальности «современный китайский язык», в 1991 году – Институт международного права Уханьского университета по специальности «международное право», в 1995 году – Казахскую государственную академию управления по специальности «финансы и кредит».
Правительство Казахстана он возглавлял с 2007 по 2012 год, а с 2012 по 2014 год работал руководителем администрации президента. Затем в 2014 году вновь возглавил правительство и сохранил этот пост после проведения досрочных президентских выборов 26 апреля 2015 года.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабили магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
В Казахстане рассказали о местонахождении Назарбаева
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
«Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», – передает ТАСС слова Укибая.
Он также сообщил, что у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств. «Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», – отметил пресс-секретарь.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Позже МВД Казахстана объявило об освобождении всех мэрий и отделений полиции, а также отчиталось о ликвидации 26 вооруженных преступников. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Макфол удивлен международной реакцией на российские войска в Казахстане
Бывший американский посол в России Майкл Макфол заявил, что удивлен отсутствием мировой реакции на ввод российских вооруженных сил в Казахстан без заседания Совета безопасности ООН и без встречи ОБСЕ.
«Я удивлен отсутствием международной реакции на ввод российских/иностранных вооруженных сил в Казахстан. Никакого заседания Совета Безопасности ООН. Нет встречи ОБСЕ (Казахстан является членом). USG почти ничего не сказала», – написал он в Twitter.
По его словам, реакции в 1956, 1968, 1979, 2008, 2014 годах были намного сильнее. Макфол «некоторые из тех интервенций также оправдывались официальным приглашением».
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие. В субботу самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
Forbes оценил потери казахских миллиардеров из-за протестов
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Миллиардеры в Казахстане, в том числе члены семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, потеряли значительную часть своего состояния во время падения акций на фоне протестов и массовых беспорядков по всей республике.
По данным Forbes, в общей сложности четыре казахстанских миллиардера, в том числе дочь и зять Назарбаева, «обеднели» на три млрд долларов по сравнению с 4 января из-за ситуации в стране, передает РИА «Новости».
Forbes отмечает, что крупнейший акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким за последние несколько дней потерял 1,4 млрд долларов, состояние председателя правления банка Михаила Ломтадзе также уменьшилось на 1,4 млрд. Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев потеряли на фоне беспорядков около 200 млн долларов.
Ранее сообщалось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила по меньшей мере 200 млн долларов.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
В Казахстане у задержанных радикалов изъяли арсенал оружия
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У радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег.
«Автоматы, снайперская винтовка, пистолеты изъяты у задержанных в Жамбылской области радикалов. У них найдена крупная сумма денег – в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах. Экстремисты также снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками», – говорится в сообщении «Sputnik Казахстан» в Telegram.
Указывается, что всего задержали 139 человек.
Накануне сообщалось, что во время спецоперации в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате задержаны свыше 100 участников террористических акций.
В пятницу стало известно, что в ходе спецоперации в городе Актобе на западе Казахстана семеро сотрудников полиции получили ранения, задержаны «несколько преступников». Кроме того, провокаторы, задержанные в казахстанском городе Шымкенте, рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли над собой контроль.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
Турция объяснила смысл закупки российских комплексов С-400
Покупка российских С-400 была не выбором Турции, а необходимостью, приоритетом Анкары является безопасность, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«Это (закупка – прим. ВЗГЛЯД) было не выбором, а необходимостью. Это система, которая никому не причинит вреда, если не будет нападения или угрозы. Наш приоритет – безопасность нашей страны, 84 млн человек. Это система, которую не предоставили наши союзники, а мы сами обеспечили из России», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой агентство «Анадолу».
По его словам, по вопросу С-400 можно найти «разумные и логичные решения».
«Турция в этом отношении права», – заключил он.
Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что поставка систем ПВО С-400 входящей в НАТО Турции вопреки недовольству США является победой России на рынке вооружений.
Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
«Спасибо сенаторам Чаку Шамберу и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского «Северного потока – 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», – написал он в своем Twitter.
Как ранее писала Politico, подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2», рестрикции будут введены против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Для утверждения законопроекта Сенатом США потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере десяти демократов.
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
МВД назвало самые подделываемые купюры в России
Фальшивомонетчики в 2021 году чаще всего подделывали купюры в 1, 2 и 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД.
«В 2021 году фальшивомонетчики в основном изготавливали поддельные банковские билеты Центрального банка России номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей», – сообщил источник ТАСС.
Всего за 11 месяцев прошлого года по факту изготовления поддельных денег и ценных бумаг возбуждено больше 19 тыс. уголовных дел. В 2020 году наиболее часто подделываемыми купюрами были пять и одна тыс. рублей, а возбуждено было почти 18 тыс. уголовных дел.
В министерстве предупредили, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, а также других местах, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.
Напомним, в ноябре полицейские Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана пресекли масштабное производство фальшивых денег. Купюры номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в подпольной типографии в городе Махачкале, а затем доставлялись железнодорожным и автотранспортом для сбыта на территории Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Саратовской областей и Ставропольского края, а также других регионов Российской Федерации.
В Казахстане задержали более 4,4 тыс. участников беспорядков
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Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны, сообщила в субботу пресс-служба МВД Казахстана.
«В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число задержанных на этот час составляет 4404 человека», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По данным МВД, в городе Актобе и области сотрудниками правоохранительных органов обеспечиваются должная охрана общественного порядка и безопасность граждан. Ситуация в этом регионе находится под полным контролем.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. В Казахстан также прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Позже МВД Казахстана объявило об освобождении всех мэрий и отделений полиции, а также отчиталось о ликвидации 26 вооруженных преступников. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Высший уровень террористической угрозы ввели в Жамбылской области Казахстана
В Жамбылской области Казахстана введен «красный» (высший) уровень террористической угрозы, сообщают СМИ.
В субботу МВД Казахстана сообщило, что в регионе ранены семь правоохранителей, один погиб, задержаны свыше 90 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар-24» и «Sputnik Казахстан».
Напомним, у радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег. Спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли сотрудники силовых ведомств.
США задумались об ограничении поставок смартфонов и телевизоров в Россию
В случае «российского вторжения» на Украину США могут ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию, сообщил источник.
Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров. Как отмечает Bloomberg, таким образом США хотят, используя технологическое преимущество, ударить по военному и гражданскому секторам России, а также ее амбициям в технологической сфере, передает ТАСС.
Собчак заступилась за отдых и вечеринки в Куршевеле
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей любви к отдыху и вечеринкам в Куршевеле, куда приезжает с 16 лет.
Собчак вспомнила, как «в 16 лет впервые приехала» в Куршевель. Тогда она «останавливалась в нижнем лагере в дешевеньком отеле». По ее словам, «русских тогда вообще не было, а потом приехал Михаил Прохоров и устроил первую рождественскую вечеринку». «Стоял сам, красивый и одинокий, на фейсконтроле», – рассказала она в Instagram.
Как заявила Собчак, «прошло много лет», а «любимый» ею «за лучшие трассы в мире Курш, к сожалению, за эти годы для многих стал символом понтов», но «не для тех, кто понимает толк в качественном катании». «Но где-то в жизни должна быть стабильность. Лучшие вечеринки тут по-прежнему у Миши. И без Гриши Лепса – никуда», – заявила она.
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На прошлой неделе Собчак опубликовала обнаженное фото из бани, а также показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.
Токаев заявил Путину о сохранении очагов террористических атак в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что очаги террористических атак в республике сохраняются, с ними будет продолжена решительная борьба.
«Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Казахстана.
Ранее сообщалось, что Путин поговорил по телефону с президентом Токаевым, он подробно информировал российского лидера об обстановке в Казахстане. Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, он подробно информировал российского лидера об обстановке в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Добавляется, что Токаев выразил признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по ОДКБ и особенно России.
В пресс-службе Кремля сообщили также, что Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
«По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение», – говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин и Токаев условились оставаться в постоянном контакте.
Напомним, в пятницу российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.
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