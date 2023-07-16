Путин сыронизировал над зависимостью европейских политиков от США Доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» переданы Росимуществу Путин передал доли иностранных владельцев в российских Danone и «Балтике» во временное управление Росимущества 16 июля 2023, 17:38 Текст: Антон Никитин

Доля иностранных владельцев в российской структуре Danone и в пивоваренной компании «Балтика» переданы во временное управление Росимущества, следует из указа президента России Владимира Путина. Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов. В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион», а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH, передает ТАСС. В перечень ценных бумаг, в отношении которых вводится временное управление, включены акции АО «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, а также акции «Данон Россия», принадлежащие ООО «Данон трейд». Напомним, в марте 2022 года датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group объявила об уходе из России. В то же время глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявлял, что французские компании, в числе которых «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон», решили остаться в России. Путин назвал условие продления зерновой сделки Путин: Россия продлит зерновую сделку при выполнении обязательств перед ней

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», – подчеркнул он, комментируя ситуацию с зерновой сделкой, передает ТАСС. Российский лидер уточнил, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке – до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по этим договоренностям. «И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены – ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», – указал Путин. «Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота», – подчеркнул он. «Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов», – уточнил Путин. Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо по сохранению зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ООН не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России. Путин дал совет ученому, который создает квантовый компьютер Президент Путин посоветовал ученому Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать жену

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» посоветовал научному сотруднику Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Илье Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать свою жену. Российский ученый Илья Семериков, работающий над созданием квантового компьютера, рассказал президенту, что этот процесс поглощает все его время и внимание, передает ТАСС. «Все <…> крутится вокруг двух вещей: квантового компьютера и людей. Это две вещи, которые мне в жизни интереснее всего», – признался Семериков. «Жену не забывайте, это вам дорого обойдется», – с улыбкой посоветовал ему Путин. «Жена ваша тоже героиня», – добавил глава государства. Вернувшись к серьезному тону, президент, обращаясь к Семерикову, заметил: «Вам можно только позавидовать, так же как посочувствовать людям, которые с тоской думают, что завтра на работу. А вы с работы не хотите уходить». «Да, это же счастье, вот в этом и есть счастье. Когда человек живет тем делом, которому он посвятил свою жизнь», – сказал Путин. Семериков также рассказал, что от момента начала работы по созданию квантового компьютера прошло почти десять лет. «За эти десять лет мы многому очень научились», – заметил он. «Главное, чтобы участники процесса не вышли на пенсию», – пошутил глава государства. В свою очередь президент признался, что при поиске ответов на те или иные вопросы он думает о них круглосуточно, тогда решения приходят сами собой, совершенно неожиданно. Путин рассказал, что его нередко спрашивают, как он до чего-то додумался. «Ответ очень простой. Я думаю об этом постоянно – и днем, и ночью. Засыпаю – думаю об этом, просыпаюсь – думаю об этом. Решение какого-то вопроса [тогда] находится совершенно неожиданно», – поделился Путин. Ранее в четверг президенту России показали отечественные квантовые разработки. Глава государства также проверил работу защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей. Новости СМИ2 Путин заявил, что западные танки горят лучше советских Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться

Фото: кадр из видео

Текст: Кристина Цыцура

Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство». «А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента. Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard. «Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент. Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области. Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует ТАСС: Путин отметил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует

Текст: Ольга Никитина

Вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе «Вагнер», не существуют, заявил президент Владимир Путин. «Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!» – передает ТАСС слова главы государства со ссылкой на специального корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова, который задал президенту вопрос о том, сохранится ли эта компания как боевая единица. Путин в этой связи отметил, что в России нет закона о частных военных организациях, а значит, и «такого юрлица нет». «Группа [«Вагнер»] есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», – отметил российский лидер. Президент считает, что в ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» все «очень просто и очевидно для российского общества». «Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно, так… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление… Я скажу так, очень аккуратно…», – сказал Путин. Глава государства рассказал, что на встрече с представителями данной ЧВК в Кремле 29 июня он дал «оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны – того, что они сделали в ходе событий 24 июня», а также «показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения». Как пишет «Коммерсант», Путин заявил, что предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, и в том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой», под началом которого бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев. «Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А [основатель «Вагнера» Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», – рассказал Путин, слова которого приводит Колесников. Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России. Новости СМИ2 Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ Путин: Контрнаступление ВСУ успеха не имеет

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата. «Положительно», – ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина. «Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, высотки там и так далее», – передает ТАСС слова президента. «Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» – указал Путин. Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», – пообещал он. 11 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с 4 июня российская ПВО сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона. Артиллерией уничтожено 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley. Шойгу отмечал, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины, по данным министра обороны, составили более 26 тыс. военных. Путин постановил выплатить семьям погибших при создании укреплений в приграничных регионах по 5 млн рублей

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Семьям работников, которые возводят фортификационные сооружения на приграничных территориях России, будут выплачивать по 5 млн рублей в случае их гибели, следует из указа российского лидера Владимира Путина. На официальном портале правовой информации указано, что при ранении таким гражданам будут выплачивать по 3 млн рублей. Мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Ранее Путин установил выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС. Новости СМИ2 Путин сыронизировал над зависимостью европейских политиков от США Президент России Путин сыронизировал о готовности европейских политиков «повеситься» по приказу из-за океана 16 июля 2023, 14:43 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин сыронизировал над зависимостью Европы от США, предположив готовность европейских политиков повеситься по приказу из Вашингтона, испросив лишь разрешение это сделать на веревках национального производства. «Знаете, иногда мне кажется, что чего им (европейским политикам) не скажут из-за океана, они все делают», – признался глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. Президент описал ситуацию, как она, по его мнению, выглядит. «Если им (европейским политикам) завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?». «Но и здесь у них облом, извините, и здесь, мне кажется, они потерпят фиаско. Потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», – заметил Путин. Напомним, в марте спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава) делают все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца». Путин заявил президенту ЮАР, что препятствия по зерновой сделке не устранены Российский лидер Владимир Путин заявил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что препятствия по зерновой сделке не устранены

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин сообщил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений все еще не выполнены. На сайте Кремля указано, что остались невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия – ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Также глава государства напомнил, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, так и не реализована. При этом лидеры стран подтвердили взаимный настрой на укрепление сотрудничества в различных областях. Кроме того, Путин и Рамапоса обсудили африканскую мирную инициативу по Украине. По двусторонней и международной повестке дня президенты решили провести отдельную встречу на предстоящем саммите в Петербурге. Отмечается также, что Рамапоса проинформировал Путина о подготовке к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. Новости СМИ2 Путин призвал «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

В России необходимо «раскрутить» собственную микроэлектронную промышленность, поскольку потребность в вычислительных ресурсах растет, заявил президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «Наши собственные суверенные решения в этой сфере критически необходимы для развития систем искусственного интеллекта, для создания больших нейросетевых моделей. Именно поэтому для нас так важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность», – пояснил российский лидер, передает ТАСС. Как отметил Путин, для этого в России сегодня развиваются серийные производства по выпуску особо чистых материалов и технологических сред. Он привел в пример новый научно-технологический центр в Зеленограде, в котором реализуются проекты по технологическому оборудованию, в том числе с участием партнеров из Белоруссии. Глава государства также отметил, что, согласно прогнозам, перспективные вычислительные системы будут представлять собой гибридные решения, в которых присутствует и квантовое ядро, и технологии микроэлектроники. «Отмечу, что каждые десять лет производительность компьютеров увеличивается примерно в тысячу раз, интегральные схемы сегодня уже содержат десятки миллиардов транзисторов. Гонка здесь идет на запредельных скоростях», – добавил он. Ранее Путин на форуме предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года по формированию экономики данных. Политолог: Россия перешла к новому этапу обеспечения технологического суверенитета Политолог Данилин: Курс президента на технологический суверенитет повысит качество жизни россиян

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Стремление России к технологическому суверенитету повысит качество жизни россиян. Передовые технологии – это залог успешного будущего нашей страны, а возрождение отечественной науки – свершившийся факт, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя выступление президента Владимира Путина на Форуме будущих технологий. «В первую очередь отмечу курс президента на построение технологического суверенитета. Это не фантазия или блажь, а важнейший драйвер развития всего российского научно-технического комплекса. Важно, что выбранный стратегический курс на долгосрочность мотивирует ученых работать именно в России», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Передовые технологии и необходимость для нашей страны стать лидером в этой отрасли – залог успешного будущего. Возрождение отечественной науки – уже свершившийся факт. Президент также успокоил всех, что финансирование науки не будет сокращено. Ученым, исследователям будет предоставлено больше свободы в работе, что важно в контексте внешнего давления на Россию», – отметил он. «Помимо этого, Путин в своем выступлении справедливо связал внедрение новых технологий и повышение качества жизни людей. Цифровизация при правильном использовании влечет улучшение жизни общества. Например, все это видят, когда заходят на сайт «Госуслуги», – указал собеседник. «Кроме того, по словам главы государства, России необходимо наращивать модернизацию систем управления экономикой. Нацпроект «Экономика данных» – это новый этап в обеспечении технологического суверенитета нашей страны», – детализировал эксперт. «Для реализации этих инициатив нужно оказывать грантовую, персональную поддержку ученых. Это и мегагранты, о которых говорил президент. Недаром указом главы государства 2022–2031 годы объявлены в России Десятилетием науки и технологий», – подчеркнул аналитик. «Также президент напомнил, что Россия выстраивает международное научное и технологическое сотрудничество. Сейчас невозможно изолировать науку. США пытались усилить зависимость России от западных технологий, но мы увидели, что использование технологий для давления – пустая затея. Для науки открытость – крайне важное условие», – резюмировал Данилин. В четверг президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Мероприятие объединило ученых из ведущих университетов и исследовательских центров мира, экспертов и представителей бизнеса. «Мы столкнулись с попытками через ограничение доступа к технологиям заставить нас отказаться от суверенитета. Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, но так не будет. Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого в то же самое время», – сказал Путин. Он напомнил, что Россия обладает технологиями и продуктами глобального уровня в атомной энергетике, в искусственном интеллекте и во многих других сферах. «Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на новых данных – на основе больших данных», – подчеркнул спикер. «Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным. Это кратное повышение качества управления и производительности труда, рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для наших граждан, для человека», – пояснил он. «Цифровые платформы позволят развивать умные города и беспилотные системы, использовать «цифровые двойники» технических систем, применение точного земледелия в сельском хозяйстве, выйти на новый уровень в логистике и энергетике, в развитии телемедицины и онлайн-образования, в предоставлении госуслуг и в финансовых расчетах», – сказал президент. «Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Он будет включать сбор и передачу данных, обеспечение их безопасности, создание суверенной инфраструктуры для вычислений и хранения данных внутри страны», – сказал президент. Также Путин рассказал о новом российском суперкомпьютере «Сбера» Christofari Neo, который способен производить порядка 12 квадриллионов операций в секунду, а суперкомпьютер «Яндекса» «Червоненкис» – почти вдвое мощнее. «В Зеленограде у нас создается новый научно-технологический центр, реализуются проекты по технологическому оборудованию, в том числе с участием партнеров из Белоруссии», – напомнил он. Кроме того, Путин попросил правительство и Госдуму предусмотреть в федеральном бюджете до 2026 года финансирование программы мегагрантов. «Считаю необходимым повысить максимальный размер мегагрантов, увеличить сроки их реализации, скажем, до пяти лет. Некоторые говорят, хорошо бы и десять – до пяти лет с возможностью продления до трех. Это уже будет почти десять», – добавил глава государства. Новости СМИ2 Путин: Россия считала проект стамбульского соглашения с Украиной приемлемым 13 июля 2023, 20:28 Текст: Валентина Григоренко

Россия считала приемлемым для себя проект стамбульского соглашения с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. Как указал российский лидер, в этом документе подробно оговаривались гарантии безопасности Украины. Путин отметил, что в проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который «был потом выброшен в мусорное ведро украинским режимом», очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины, передает ТАСС. Глава государства считает приемлемым для Москвы проект стамбульского соглашения. «Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом, я считаю, что этот документ был приемлемым», – подчеркнул он. Ранее Владимир Путин в беседе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил о важности комплексного выполнения стамбульских соглашений по зерну. Путин: Россия изучит трофейную современную западную технику 16 июля 2023, 12:26 Текст: Ольга Никитина

Трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов, сообщил президент России Владимир Путин. «Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная», – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина. «Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет?» – приводит ТАСС слова главы государства. При этом он обратил внимание на наличие современной техники у России. «У нас она есть, причем весьма эффективная», – отметил Путин. Для примера президент привел танк Т-90 «Прорыв». «Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», – уверен глава государства. «Но и противник производит современную технику», – заметил Путин. Президент ранее заявлял, что украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России. Новости СМИ2 Путин объяснил, чем ограничено право Украины на безопасность Путин: Украина имеет право обеспечивать свою безопасность, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны 13 июля 2023, 20:19 Текст: Антон Никитин

Украина имеет право обеспечивать свою безопасность и вправе выбирать способ достижения этой цели, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что «любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность и, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным», передает ТАСС. «Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности», – уточнил президент. При этом российский лидер подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины «есть только одно ограничение – оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны». «Исходим из понимания того, что этот принцип, который был многократно продекларирован в различных международных документах, все-таки будет учитываться», – подчеркнул президент России. Накануне британские СМИ сообщили, что «Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине. При этом в Кремле подчеркнули, что намерение стран «Группы семи» (G7) предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягают на безопасность России. Хинштейн: Россия нуждается в технологическом скачке вперед Депутат Хинштейн: Руководство России уделяет большое внимание поддержанию технологического суверенитета страны

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Евгений Поздняков

Россия выдержала санкционное давление западных стран, но просто оставаться на плаву – мало. Нам нужен технологический рывок, достигнуть которого позволит новый нацпроект. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Александр Хинштейн. Ранее Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума технологий будущего «Квантовый мир. Вычисления и связь». «Главный итог выступления президента – анонс масштабного национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года. Сегодня сфере высоких технологий в России уделяется крайне много внимания. Подобная дальновидность позволила отечественной ИТ-сфере выстоять под санкционным давлением», – сказал Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информполитике. «Безусловно, мы столкнулись с определенными трудностями, однако нам удалось достичь главного: россияне смогли дать отпор диктату западных цифровых платформ. В этом, конечно, имеется огромная заслуга и отечественных ученых, а также разработчиков. Сегодня мы смело смотрим в будущее, и Владимир Путин уже поставил задачу поддержки сферы квантовых технологий», – подчеркивает собеседник. «Это крайне перспективное направление работы, которое способно определить будущее страны на десятилетия вперед. Президент дал четкий сигнал ИТ-отрасли: просто оставаться на плаву недостаточно, важно совершить мощный скачок вперед», – отмечает он. «Таким образом, решение о создании нового национального проекта можно только приветствовать. Подобный симбиоз государства, бизнеса и ученых непременно позволит вывести Россию в новую технологическую эпоху процветания», – резюмирует Хинштейн. Ранее Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума технологий будущего «Квантовый мир. Вычисления и связь». Об этом сообщают РИА «Новости». Президент подчеркнул, что правящие элиты некоторых государств организовали блокаду России, однако страна не сдастся и продолжит идти вперед своим путем. По словам главы государства, зависимость от зарубежных технологий несет серьезные угрозы для национальной безопасности, ведет к ослаблению и утрате суверенитета. Он отметил, что Россия сделала выводы и извлекла уроки после того, как некоторые иностранные партнеры «плотно закрыли дверь» перед ней в этой области. Кроме того, глава государства предложил подготовить новый национальный проект до 2030 года по формированию экономики данных, сообщает «Коммерсант». По его мнению, в рамках данной инициативы необходимо определить меры поддержки фундаментальных исследований, включая увеличение объемов финансирования. Владимир Путин также указал на важность форсирования развития квантовых и фотонных компьютеров, для чего нужно научиться «смотреть за горизонт». Он отметил, что для России важно «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность. Помимо этого, глава государства заявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей. Новости СМИ2 Эрдоган собрался поговорить с Путиным до истечения зерновой сделки Спикер правящей партии Турции Челик: Эрдоган планирует поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки 13 июля 2023, 22:50 Текст: Ольга Никитина

Президент Турции Тайип Эрдоган собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным до того, как истечет срока действия зерновой сделки, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что разговор глав России и Турции ожидается. Зерновая сделка истекает 17 июля. При этом ожидается отметил, что кризиса в двусторонних отношениях на фоне того, что Анкара согласилась ускорить процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО, не ожидает. Челик напомнил, что российский и турецкий лидеры «всегда находили общий язык по чувствительным вопросам», передает ТАСС. Кроме того, он напомнил, что в Турции не исключают визита Путина, который, как сообщал ранее Эрдоган, может состояться в августе. Между тем замглавы МИД России Сергей Вершинин в среду, 12 июля, провел телефонные переговоры с турецким коллегой Бураком Акчапаром. В ходе разговора обсуждались вопросы выполнения зерновой сделки, говорится в сообщении МИД России в Telegram. Также Вершинин провел телефонный разговор с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен по ее инициативе. Российская сторона подчеркнула необходимость выполнения меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, который рассчитан на три года. Ранее Челик сообщал, что турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России). Перед этим Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов».