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Российская авиация уничтожила станцию связи Starlink на правом берегу Днепра
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил украинскую станцию связи Starlink в Херсонской области
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В результате российского авиаудара по командно-наблюдательному пункту вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожена станция связи Starlink, сообщили в экстренных службах региона.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по КНП 222-го отдельного батальона ВСУ у Никольского. В результате оказались уничтожены пункт управления БПЛА и станция Starlink. Кроме того, ликвидировано 25 украинских военных. Также за сутки группировка российских войск «Днепр» уничтожила три гаубицы М777, передает ТАСС.
Напомним, в начале июля сообщалось, что артиллерия группировки «Юг» уничтожила украинскую станцию спутниковой связи Starlink на Соледаро-Артемовском направлении. В июне военкоры показали уничтожение антенн Starlink под Донецком.
В Польше оказались шокированы ситуацией с украинским зерном
Профессор Варшавского университета Артышак назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна в Польшу
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Объемы украинского зерна, которые ввозятся в Польшу, являются шокирующими, заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.
Артышак в интервью изданию Rzeczpospolita сообщил, что за весь прошлый год импорт украинского зерна в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год, а ввоз кукурузы увеличился за тот же период в 300 раз. Кроме того, сообщил профессор, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше украинской пшеницы, чем за аналогичный период 2022 года, передает РИА «Новости».
Польский профессор признался, что результаты подсчетов об импорте зерновых с Украины его шокировали. При этом данные, отметил он, скорее всего, не учитывают импорт в Польшу «технического» зерна. По его словам, такое название придумали, чтобы обходить погранконтроль и ускорить процедуры ввоза.
Артышак сообщил, что скупочные компании сейчас не заключают контракты, надеясь, что 15 сентября запрет на импорт зерновых с Украины будет отменен, и у них появится возможность закупать еще более дешевое зерно. Такой сценарий он назвал крахом для польских фермеров.
Напомним, ЕК официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС, включая Польшу.
Между тем польские фермеры потребовали запретить ввоз в республику замороженной малины и клубники с Украины.
Российский генерал призвал сменить тактику активной обороны в зоне СВО
Российский генерал-лейтенант Бужинский призвал сменить тактику активной обороны ВС России в зоне СВО
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Российским военным для решения минимальных задач спецоперации предстоит перейти от активной обороны к наступлению, выразил мнение на радиостанции «Спутник в Крыму» экс-начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
По его словам, нет смысла давать странам НАТО передышку, так как за это время они могут нарастить производство и поставку техники и боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Сейчас мы находимся в активной обороне, идет перемалывание их (противника) техники и живой силы, но считаю, что резервы у нас, судя по всему, есть», – подчеркнул Бужинский.
При этом генерал отметил, что формируются новые соединения, поэтому российские военные должны перейти в наступление и развивать успех для достижения минимальных задач спецоперации.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией, в котором подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс. человек.
Подозреваемый в покушении на Симоньян и Собчак раскрыл подробности на видео ФСБ
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ФСБ опубликовала видеозапись, на которой подозреваемый в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак признается в преступлении.
В опубликованном ролике молодой человек представился как Михаил Балашов, он сообщил, что ему 18 лет, он проживает в Москве.
«Я создал неонацистскую группировку «Параграф-88», вовлек в нее несовершеннолетних друзей, после чего мы акционировали, совершая нападение на лиц неславянской внешности», – признался Балашов.
Он уточнил, что с ним связались украинские спецслужбы, им предложили поджигать релейные шкафы, а потом – заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
Балашов заявил, что сам проводил разведку места жительства Симоньян, за это он получил денежное вознаграждение. После чего он списался с куратором, который должен был оставить автомат Калашникова и деньги.
На месте, где должна была пройти встреча, его поймали сотрудники ФСБ.
Между тем Басманный суд Москвы сообщил, что в субботу рассматривается вопрос об аресте подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, передает РИА «Новости»
В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.
NI: Целый континент поразил США позицией по Украине
NI: Африка удивила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира
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Реакция Африки на украинский конфликт удивила Соединенные Штаты, доминирующей позицией континента оказался нейтралитет, пишут американские СМИ.
Обозреватель Тед Снайдер в статье для National Interest напоминает, что ни одно африканское государство не присоединилось к антироссийским санкциям.
США, по словам автора публикации, ожидали от Африки сильной поддержки и «резкого осуждения» действий России с их стороны. Вашингтон, однако, получил обратный эффект: большинство государств континента не только не стали винить Россию в развязывании конфликта, но и назвали Запад ответственным за это, передает РИА «Новости».
Снайдер указывает, что США оказали серьезное давление на страны Африки, их предупреждали о «неотвратимых последствиях» в случае, если санкции в отношении России будут нарушаться. И все же ни одна страна не ввела ограничительные меры против России, указывает автор статьи.
По его словам, африканские государства проявили «новую мощную позицию», которая заключается в том, что выбирать сторону в мире не нужно, а сотрудничать можно со многими полюсами. Это показало мир, в котором нет нужды следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне, заключил автор публикации.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров, которые выступили с мирной инициативой по Украине.
Британский вице-маршал Белл сказал, чем закончится конфликт на Украине
Британский вице-маршал Белл: Конфликт на Украине закончится мирным соглашением
Украинский конфликт завершится подписанием мирного соглашения, заявил вице-маршал авиации Британии Шон Белл в интервью Express.
Наиболее вероятным исходом конфликта является сохранение статуса-кво, что приведет к подписанию мирного договора и прекращению боевых действий, заявил Белл Express, передает РИА «Новости».
По его словам, Западу придется предоставить гарантии, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.
Интеграция Украины в НАТО может привести только к эскалации конфликта, потому военный блок правильно сделал, что заблокировал киевскому режиму возможность вступления в альянс.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что пока преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО.
Российские бойцы группы «Шторм Z» захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»
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Российские бойцы Южной группировки «Шторм Z» захватили планшет с системой «Крапива», которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, а также позволяет отследить координацию между командирами разных родов войск, рассказал командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным «Русский».
По его словам, группа сидит с таким планшетом в блиндаже и фиксирует передвижения российских военных на технике, после чего ВСУ устанавливают метку на карте и предоставляют доступ к этой информации в любому командиру в режиме реального времени, передает РИА «Новости».
«Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», – подчеркнул боец.
Также он отметил, что планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на Угледарском направлении.
Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.
Командир танковой роты назвал основную проблему западной бронетехники
Командир танковой роты Курбанов назвал основную проблему западной бронетехники
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Британские и американские бронеавтомобили, поставляемые ВСУ, обладают огромным количеством электрооборудования, это их главный недостаток, заявил герой России и командир танковой роты морской пехоты Тихоокеанского флота Руслан Курбанов.
У британских и американских бронеавтомобилей очень много электрооборудования на борту, у британцев есть и еще один дополнительный минус – пневмоподвеска, сказал Курбанов в интервью «Известиям».
Электроника и пневмосистемы машин делают их уязвимыми на поле боя, сбой какой-либо системы обездвиживает автомобиль, делая его легкой мишенью.
Одна из машин Mastiff PPV досталась российским военным почти в идеальном состоянии, у него лишь пробиты два колеса. В ней также есть методичка по эксплуатации систем связи и навигации, что упростит изучение западной техники.
Британская и американская техника «серьезно уступает даже нашим советским образцам», продолжил Курбанов. Единственный плюс – это живучесть экипажа, живучесть десанта. Кабины машин сделаны в виде отдельной бронекапсулы.
В Германии отметили изменения в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления, так как оно продвигается медленно, отметила программа Tagesschau, анализируя обращение главы Украины.
Ранее Зеленский заявил о необходимости быть благодарными за каждый «отвоеванный километр» и каждый маленький успех, передает РИА «Новости».
Немецкие СМИ отметили, что подобное высказывание указывает на сложности, с которыми столкнулись ВСУ.
Ранее сообщалось о потерях за две недели наступления 20% оружия, отправленного Киеву.
Комбат «Зима» сообщил, что с Угледарского направления исчезла иностранная техника
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Иностранная техника пропала с Угледарского направления, ВСУ использовали ее при попытке прорыва возле Новодонецкого и других поселков, заявил командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Зима».
Украинские военные начали «выдыхаться», первые полторы недели они использовали иностранную технику для продвижения, рассказал собеседник РИА «Новости».
ВСУ подъезжали на бронетехнике, высаживали десант и пытались устроить прорыв. После понесенных потерь они перешли к другой тактике – они проводят «мелкие уколы», и скопления техники сейчас не наблюдается, заявил «Зима».
На Угледарском направлении ситуация остается сложной, но ВСУ пытаются бить артиллерией по всей глубине обороны. Контрбатарейная борьба пресекает эти попытки, добавил он.
В последние несколько дней ВСУ пытаются прощупать слабые места в обороне, эти группы разведки пресекаются и уничтожаются, заключил он.
Ранее New York Times писала, что ВСУ потеряли порядка 20% вооружений на поле боя за первые две недели контрнаступления.
Военкоры показали уничтожение боевиков ВСУ в Пятихатках «дедовскими» Т-54
Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны» указано, что российские военные уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М. При этом отмечается, что бои идут на левом фланге Запорожского фронта.
Ранее две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы на территории Запорожской области силами России.
На Западе рассказали об уничтожающем западную технику российском оружии
Military Watch: Су-35 показал свою эффективность в ходе СВО
Российский Су-35 показывает эффективность в ходе конфликта на украинской территории, уничтожая воздушную технику украинских военных, указал американский журнал Military Watch.
Су-35 – это самый грозный истребитель ВКС России, указал Military Watch, передает РИА «Новости».
Эта машина в воздухе способна поражать цели на расстоянии в 400 км, она обладает большой живучестью и высокими летными качествами.
Су-35 использовался в Сирии и на Украине, на украинской территории истребитель неоднократно поражал различную украинскую воздушную технику, включая Ми-8, истребители Су-27 и МиГ-29, заключил журнал.
Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявлял, что выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд СВО.
МИД назвал мотив покушения на Симоньян и Собчак
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Киевский режим пытался организовать террористическое нападение на российских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.
Террористическая атака предпринималась под «тщательной опекой» западных кураторов, поводом для покушения стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак, указала Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале МИД.
Дипломат указала, что главред RT регулярно получает угрозы, и покушение украинских спецслужб на нее предотвращается не в первый раз.
Покушение в очередной раз демонстрирует «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов.
Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.
«Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом», – заключила дипломат.
В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.
The Mirror: Поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой
The Mirror: Поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой из-за забастовок
Поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для ВСУ могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте Минобороны Британии, сообщает газета Mirror.
По словам информатора, в случае, если забастовка продолжится в течение длительного периода, процесс поставки ракет может осложниться, передает Ura.ru.
Напомним, в Великобритании продолжается программа по сокращению вооруженных сил. В британском министерстве финансов заявили, что несмотря на острую необходимость перевооружения, денег на вооруженные силы нет. В марте стало известно, что противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты.
В США заметили ложь Зеленского о потерях ВСУ
Полковник ВС США Макгрегор заявил, что Киев умалчивает реальные потери в рядах ВСУ
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Украинское командование потеряло 26 тыс. солдат во время своего провального контрнаступления, а официальный Киев отчаянно пытается скрыть эти показатели, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, в ходе заявленного контрнаступления украинцы потеряли 26 тыс. человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными, передает РИА «Новости».
Макгрегор отметил, что потери ВСУ являются катастрофическими, а киевский режим стремится скрыть такую неудобную правду от всего мира.
По мнению полковника, президенту Украины Владимиру Зеленскому остается надеяться только на то, что участие какой-либо третьей стороны в конфликте сможет спасти его из этой ужасной ситуации.
«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», – резюмировал Макгрегор.
Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.
Папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
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Папа Римский Франциск ответил согласием на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщил поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Франциск заявил, что знает об обращении патриарха и займется вопросом освобождения митрополита, сказал Севастьянов РИА «Новости».
Он отметил, что не знает, как понтифик будет освобождать митрополита. Вероятно, он может сделать официальное заявление, написать письмо или вмешаться по дипломатическим каналам.
Также папа Римский высказался против арестов по политическим мотивам на Украине, указал Севастьянов. Понтифик полагает, что такие аресты недопустимы, тем более аресты лидеров религиозных общин.
В субботу патриарх Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и папу Римского защитить наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине.