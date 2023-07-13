В Казахстане открыли памятник Александру Невскому

В Алма-Ате на площади перед собором Александра Невского открыли памятник в честь этого русского князя, делегацию России возглавил помощник российского президента Владимир Мединский.

Открытие памятника прошло по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и с согласия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщили в информационной службе митрополичьего округа РПЦ в стране, передает РИА «Новости».

Отмечается, что открытие приурочено к 20-летию учреждения православной церкви Казахстана. В церемонии приняли участие архипастыри и духовенство православной церкви Казахстана, представители органов власти Казахстана и России, дипломаты, общественные деятели.

Мединский зачитал приветственное послание президента России Владимира Путина собравшимся.

В своем поздравлении глава Российского государства назвал открытие памятника Невскому большим событием в духовной и культурной жизни Казахстана и России.

Путин отметил, что «в исторической памяти не меркнет облик этого великого правителя Руси.

«Мы восхищаемся его мужеством и мудростью, жертвенными подвигами, совершенными на благо родной земли, почитаем как хранителя веры и народного единства. Образ князя вдохновлял защитников Родины в годы суровых испытаний, а его наследие как дипломата, государственника и сегодня служит значимой основой для выстраивая диалога между представителями разных народов, разных конфессий на евразийском пространстве», – указал президент России.

Памятник представляет собой бронзовую фигуру Невского на коне с чудотворной Феодоровской иконой Царицы Небесной в руках.