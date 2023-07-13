В Варшаве захотели обязать иностранных водителей выучить польский язык

Иностранных водителей в Польше обязали иметь сертификат о знании польского языка

Иностранных водителей в Польше обяжут подтвердить сертификатом знание польского языка. Соответствующая поправка внесена в проект закона о внесении изменений в ряд законов.

Согласно поправке, которую скоро должна рассмотреть профильная комиссия сената Польши, каждый водитель, выполняющий автомобильные перевозки – от пассажирских, грузовых до международных, должен иметь «сертификат о владении польским языком на уровне как минимум А2», передает РИА «Новости».

Данную поправку резко раскритиковали представители организаций-перевозчиков.

Как говорится в заявлении организации «Польский транспорт и логистика», такое изменение может нанести смертельный удар по польскому автомобильному транспорту, так как в одночасье потеряют работу все водители, которые осуществляют автомобильные перевозки.

Отмечается, что поправка в нынешнем виде коснется и водителей-граждан Польши, поскольку маловероятно, что «даже поляк, говорящий на чистейшем литературном языке, будет иметь сертификат, указанный в поправке». По данным этой организации, в польских компаниях на международных автомобильных грузовых перевозках заняты около 160 тыс. водителей – в основном с Украины и Белоруссии.

Экзамены на знание польского языка принимает специальная государственная комиссия. От момента записи на экзамен до момента получения сертификата обычно проходит полгода и более.