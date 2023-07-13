|
|
Командующий 58-й армией ЮВО заявил об отстранении от службы
Командующий 58-й армией Южного военного округа Попов заявил об отстранении от службы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он был отстранен от службы.
Обращение Попова опубликовал депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев в своем Telegram.
Сам Попов связал кадровые изменения с его недавним докладом о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению», пишет «Коммерсант».
«Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы», – добавил Попов.
Российские войска начали наступление на Краснолиманском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: ВС России начали контратаку на Краснолиманском направлении
Российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, сообщил на канале «Соловьев Live» врио главы региона Денис Пушилин.
По его словам, на Краснолиманском направлении российские войска начали контратаку, подтянуты необходимые резервы, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что ВС России также фактически начали наступление на Авдеевском направлении, хоть и в непростых, даже жестких условиях.
Более того, врио главы ДНР подчеркнул, что уже имеются определенные успехи в северной части направления – Авдеевке, Ласточкино, также идет изменение позиций.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины
Взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Позднее воздушная тревога была отменена, передает ТАСС.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде). Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который удерживают украинские войска.
«Военкоры Русской весны» сообщили, что по Украине был нанесен комбинированный удар беспилотниками и ракетами «Калибр».
Напомним, несколько взрывов прогремело 11 июля в Одессе.
Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста
Сальдо рассказал о попытках вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста
|
|
Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, «сказать, что противник там закрепился, нельзя» – большую часть украинских лодок российская артиллерия уничтожает, а те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», передает РИА «Новости».
Как пояснил Сальдо, «дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами», есть лишь одна дорога – «от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными». В результате ВСУ не могут покинуть район дач, где украинских военных «методично уничтожает наша артиллерия».
Однако Киев продолжает посылать туда солдат – «человеческого ресурса ему не жалко», сказал Сальдо, назвав это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу».
Сальдо отметил, что ВСУ хотели «выйти с Запорожского направления» к Крыму, но «этот план уже очевидно провалился».
Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста.
Лавров подчеркнул невозможность возвращения к прежним отношениям с Западом
Лавров заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с недружественными странами
|
|
Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, как в целом изменились внешнеполитические ориентиры России с начала специальной военной операции на Украине.
Лавров сообщил, что после начала СВО страны Запада «резко активизировали гибридную войну против России», начатую ими еще в 2014 году. Их действия «создают экзистенциальную угрозу для России», которая должна «всеми имеющимися средствами» защищать «свое право на свободное и суверенное развитие», сказал он.
Министр указал на то, что «возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет». В случае отказа коллективного Запада от «антироссийского курса» Москва «посмотрит, о чем конкретно идет речь». По словам Лаврова, Россия намерена исходить из собственных интересов, пишет Lenta.ru.
Он подчеркнул, что Глобальные Восток и Юг, где живет около 85% человечества, не поддержали санкции против России, «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия». Лавров отметил, что «укрепление многополярного мира – это реальность, а не чья-то прихоть».
Лавров заявил, что «в обновленной Концепции внешней политики провозглашена цивилизационная миссия России как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах». Как пояснил министр, Россия не намерена участвовать в структурах, где лишена «возможности защитить свои интересы».
При этом Россия будет способствовать «формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств», сказал он.
Напомним, весной российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
Россия объявила угрозой в ядерной сфере получение Киевом F-16
Лавров назвал угрозой в ядерной сфере со стороны Запада появление у Киева истребителей F-16, способных нести ЯО
|
|
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.
Комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, Лавров заявил, что эта тема исчерпала бы себя, «если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера». Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине страны, пишет Lenta.ru.
Лавров подчеркнул угрозу «катастрофических последствий» из-за рисков прямого вооруженного столкновения, создаваемых НАТО. В частности, он указал на планы передать Украине истребители F-16, которые могут нести ядерное оружие. «Никакие заверения тут не помогут», – сказал Лавров, отметив, что Россия «не может игнорировать» возникающие риски.
По его словам, российские военные «не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет». «Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил он.
Лавров отметил, что в вопросе российского видения урегулирования конфликта позиция Москвы «не претерпела кардинальных изменений». Должны быть обеспечены защита населения Донбасса и русскоязычных граждан и нацменьшинств на самой Украине, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с украинской территории; Украина должна сохранить внеблоковый и безъядерный статус; должны быть признаны новые территориальные реалии. Кроме того, как отметил министр, требуется «решить и вопрос о гарантиях безопасности России на западных рубежах».
Россия «открыта для диалога, но будет руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией «на земле», сказал он.
Лавров поблагодарил партнеров России за мирные инициативы по Украине, отметив, что не считает эти инициативы преждевременными. Он сказал, что для российской стороны «мир всегда находится в приоритете», но Запад и Украина отказываются «идти на любую форму деэскалации».
Кроме того, министр заявил об уверенности России в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. При этом «киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил». Лавров полагает, что подобного «в истории этого псевдосуда еще не было».
Глава МИД России отметил, что со стороны международных гуманитарных организаций «принципиальных оценок» на случившееся не последовало, как было и в ситуациях с диверсией на аммиакопроводе Тольятти – Одесса и терактом против «Северных потоков».
«Агентства ООН ограничивают свою роль показными попытками доставить гумпомощь нуждающимся через линию боевого соприкосновения. Знают, что это нереалистично в условиях военной операции, но все равно стремятся выполнить политический заказ Запада и киевского режима», – сказал он.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Система ПВО сработала в Мариуполе
В экстренных службах ДНР сообщили о работе системы противовоздушной обороны в Мариуполе
В Мариуполе отработала система противовоздушной обороны, сообщили в экстренных службах ДНР.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, в Мариуполе активно ведутся восстановительные работы. Город накануне посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Американский журналист Джексон Хинкл восхитился новыми домами в Мариуполе.
Ростех оценил результативность «Панциря» против HIMARS
Представитель Ростеха Оздоев рассказал о доходящей до 100% результативности ЗРПК «Панцирь» против снарядов HIMARS
После доработки с учетом опыта специальной военной операции на Украине результативность ЗРПК «Панцирь» против снарядов РСЗО HIMARS американского производства в ряде случаев достигает 100%, сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.
Оздоев пояснил, что любые вооружения модернизируются с учетом боевого применения, «это непрерывный процесс». Так, «Высокоточные комплексы» усовершенствовали «Панцирь» после появления у вооруженных сил Украины HIMARS. В результате «есть прецеденты, когда из 12 запущенных снарядов американской РСЗО сбиваются все 12», передает ТАСС.
Напомним, в мае в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что «все необходимые доработки внедрены» с учетом «боевой эксплуатации» и борьбы с HIMARS.
Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 30 атак ВСУ
|
|
В последние сутки ВСУ продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений Южной группировки, ударами авиации и огнем артиллерии за прошедшие сутки отражены 30 атак противника около Золотаревки Луганской народной республики (ЛНР), Спорного, Клещеевки, Андреевки, Соли, Северного, Веселого, Водяного, Первомайского, Красногоровки и Петровского Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки ДНР.
В ходе боевых действий уничтожено до 335 военнослужащих, танк, две бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», а также британская буксируемая гаубица «FH-70».
На Южно-Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений группировки «Восток» отражена атака подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ под Старомайорским ДНР, кроме того, пресечена разведка противника боем возле Угледара, отчитались в Минобороны.
Недалеко от Сторожевого, Макаровки ДНР и Приютного Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ.
Поблизости от Сладкого ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
На Запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки у пункта Работино Запорожской области.
Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила противника около Марфополя, Работино и Луговского Запорожской области.
За минувшие сутки на этих направлениях потери противника составили более 240 военнослужащих, девять машин пехоты, два бронетранспортера, шесть бронемашин, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
В районе Малой Токмачки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении огнем подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки противника, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Торского ДНР и Кармазиновки ЛНР.
Под Тернами ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.
Нанесено поражение живой силе противника в районах пунктов Червоная Диброва, Невское и Кузьмино ЛНР, перечислили в Минобороны.
За прошедшие сутки ликвидированы более 60 военнослужащих, две машины пехоты, самоходная гаубица «Акация».
На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, оперативно-тактической и армейской авиацией отражены три атаки противника рядом с Новоселовским ЛНР.
Возле Молчаново, Новомлынска, Ивановки Харьковской области и Артемовки ЛНР поражена живая сила и техника ВСУ, сообщил Конашенков.
За сутки уничтожены до 40 военнослужащих, два танка, машина пехоты.
На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста.
В результате огневого поражения в течение суток уничтожены порядка 40 военнослужащих, а также две американские артсистемы М777, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.
Около Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ.
В районах Малодолинского и Черноморска Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники. А у Ямполя ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины, подытожили в оборонном ведомстве.
Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР
Марочко: Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу
Российские военные успешно форсировали реку Жеребец, по которой идет линия фронта в Лиманском районе ДНР, и закрепились на противоположном берегу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские штурмовые подразделения форсировали реку Жеребец в районе населенного пункта Торское и заняли небольшой опорный пункт ВСУ.
«Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, вводя дополнительные резервы.
Ранее сообщалось, что группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.
Командир «Ахмата» заявил о полном контроле Клещеевки под Артемовском
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки
Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда «Ахмат» держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал командир подразделения Апты Алаудинов.
По его словам, бойцы «Ахмата» находятся на всей линии, «начиная от Клещеевки и вниз». Алаудинов добавил, что одно крыло отряда находится в Курдюмовке, второе крыло – в Клещеевке, передает РИА «Новости».
По словам Алаудинова, противник «продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков.
Российская артиллерия одним ударом уничтожила украинский склад БПЛА и операторов
Артиллерия Южной группировки российских войск одним ударом уничтожила украинский склад БПЛА и расчет операторов
|
|
По складу украинских беспилотников в Красногоровке нанесен артиллерийский удар, этим же ударом был уничтожен и расчет операторов БПЛА, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.
Астафьев сообщил, что российские артиллеристы из 150-й мотострелковой дивизии нанесли удар по складу10-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. Также артиллерия уничтожила два автомобиля ВСУ, два миномета и расчет гранатомета АГС-17, передает ТАСС.
На Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях отражены атаки штурмовых групп ВСУ. Российские вертолеты нанесли удары по украинским силам в районе Богдановки. ТОС «Солнцепек» атаковала опорные пункты и скопления украинских военных у Ягодного и Авдеевки.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что артиллерия сорвала две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях у населенных пунктов Тимковка и Новомлынск, ВСУ потеряли «до отделения живой силы». Также уничтожены украинские миномет у Кисловки и буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» у Песчаного, передает РИА «Новости».
Российская авиация на Купянском направлении нанесла восемь ударов по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и 103-й отдельной бригаде украинской территориальной обороны.
Командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным Сатурн рассказал, что ВСУ на Запорожском направлении бросают на штурм пехоту без поддержки техники – та лишь довозит военных до ближайшей лесополосы и уезжает. «Наверное, иностранные хозяева с них спрашивают за подбитую, сожженную технику,... дефицит, поэтому идут без танков – или на пикапах, или на легкобронированной технике», – сказал Сатурн.
Напомним, накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком направлениях.
Байден заявил о понимании Зеленским второстепенности вопроса о членстве в НАТО
Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения ее конфликта с Россией
|
|
Украина не станет членом НАТО, пока не завершится вооруженный конфликт, заявил глава американского государства Джо Байден.
«Зеленский понимает одну вещь: неважно, в НАТО он сейчас или нет, пока есть обязательства (членов альянса перед Киевом)», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Байден утверждает, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским «прошли очень хорошо», были достигнуты все поставленные цели. Отвечая на вопрос о том, какое послание передал саммит НАТО миру, президент США заявил: «Мы вместе», – передает ТАСС.
По словам Байдена, военные, участвовавшие в саммите НАТО, «все еще оптимистично настроены», но «знают», что украинское контрнаступление – «это трудная задача». На вопрос о том, удастся ли решить «вопрос с Крымом», Байден ответил: «17 других вопросов также должны быть в полной мере решены. Крым важен, но есть еще много других дел». Он указал, что Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов.
Напомним, Зеленский усомнился в долгосрочной поддержке Украины. Он согласился, что Украина сейчас не может присоединиться к НАТО. При этом ранее он выражал недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс.
Рогов сообщил о задержании собиравшихся наводить ракеты на ЗАЭС диверсантов
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о задержании собиравшихся наводить ракеты на ЗАЭС диверсантов
ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в Telegram, что подготовкой диверсантов занимались британские инструкторы. При этом сама подготовка велась в Германии. Рогов также опубликовал видео допроса одного из диверсантов.
Напомним, в конце июня ФСБ задержала готовивших подрыв железной дороги в Мелитополе диверсантов СБУ.
Кремль: Россия вынуждена отвечать на использование Киевом кассетных боеприпасов
Представитель Кремля Песков: Россия вынуждена использовать меры в ответ на использование Киевом кассетных боеприпасов
Москва вынуждена принимать контрмеры в ответ на использование боевиками ВСУ кассетных боеприпасов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, возможное использование этого типа боеприпасов со стороны киевского режима поменяет ситуацию и вынудит Россию принимать определенные контрмеры, передает ТАСС.
При этом Песков не стал уточнять, какие именно меры будут предприняты, подчеркнув, что этот вопрос решает Минобороны.
Накануне ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, а в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Москва объяснила роль Украины в гибридной войне НАТО с Россией
МИД назвал Украину главным расходным материалом в гибридной войне НАТО с Россией
Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией, заявил российский МИД.
Страны НАТО при этом «выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием». Это позволит Западу «как можно дольше – на истощение – продлить конфликт» на Украине, сообщается на сайте МИД России.
МИД отметил, что НАТО продолжает провокационную политику расширения, «в центре этих натовских устремлений – дальнейшая «натоизация» Украины». Был «создан Совет НАТО – Украина, где Киеву пообещали возможность якобы на равных участвовать со странами-членами альянса».
НАТО подтвердило «Бухарестскую формулу» 2008 года, согласно которой Украина будет в НАТО. Однако страны альянса, как отметили в МИДе, «опять не определились, когда» Украину примут в НАТО.
Ведомство указало, что для Киева «горькую пилюлю подсластили тем, что сняли требование выполнения Плана действий для членства в качестве неотъемлемого условия движения в альянс».
Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу указывал, что украинские войска продолжают свои безуспешные «мясные штурмы». Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, сказал Шойгу, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.