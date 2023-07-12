Столтенберг назвал потенциальную победу России трагедией для Киева

Столтенберг: Победа России станет трагедией для Киева и сделает НАТО уязвимее

Возможная победа России в конфликте с Украиной обернется трагедией для Киева и сделает Североатлантический альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях саммита в Вильнюсе.

Потенциальную победу России на поле боя с Украиной Столтенберг назвал самым большим риском. «Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», – сказал он, отвечая на вопрос, не приблизит ли предоставление гарантий безопасности Украине военное столкновение НАТО и России, передает ТАСС.



Столтенберг также отметил, что отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина – НАТО, как это было с комиссией. Он добавил, что каждая страна, включая Украину, сможет созывать эту встречу для экстренных консультаций.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Североатлантический альянс не предложил Киеву членство, поскольку это втянуло бы альянс в войну с Россией.