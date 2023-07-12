В США объяснили отказ НАТО пригласить Украину в альянс

Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан: НАТО не пригласила Украину, так как альянсу не нужна война с Россией

Североатлантический альянс не предложил Киеву членство, поскольку это втянуло бы альянс в войну с Россией, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, в НАТО был широкий консенсус по вопросу принятия Украины в разгар войны. Однако, отметил Салливан, это приведет альянс к войне с Россией, а она «в данный момент не имеет смысла», передает ТАСС.



Салливан также признал, что Украина проделала «значительный путь в реформах» с точки зрения безопасности и политики. При этом помощник президента США добавил, что есть еще шаги, которые нужно сделать Киеву, чтобы «соответствовать критериям и стать членом НАТО».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие еще условия следует выполнить Киеву, чтобы получить приглашение в Североатлантический альянс.