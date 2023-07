КНДР предупредила США о планах сбивать американские беспилотники и самолеты Минобороны КНДР предупредило США, что начнет сбивать американские беспилотники и самолеты 10 июля 2023, 14:05 Текст: Алексей Дегтярев

Американская сторона нарушила воздушное пространство КНДР, северокорейские военные готовы сбивать самолеты и беспилотники США, заявили в министерстве обороны страны. Нет гарантий, что КНДР не будет уничтожать самолеты-разведчики США, заявил неназванный представитель Минобороны страны Reuters, передает «Коммерсант». Северная Корея обвиняет США в «ядерном шантаже» и провоцировании ядерного конфликта на полуострове, американская сторона запустила атомную подводную лодку USS Michigan в порт Пусана в июне. От США зависит, будет ли создана экстремальная ситуация, и Вашингтон будет нести полную ответственность в случае, если она произойдет. Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий

Фото: Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Контрнаступление украинской армии «не застряло на одном месте, а продвигается», но темпы не соответствуют ожиданиям, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Как указал Зеленский в интервью телеканалу ABC News, все хотят, чтобы это происходило быстрее, поскольку каждый день означает потери среди украинцев. По его словам, Украина продвигаемся, и не застряла на одном месте, передает РИА «Новости». При этом он добавил, что «все желали бы видеть, чтобы контрнаступление завершилось в более короткие сроки». Украинский лидер подчеркнул, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих партнеров на Западе в контексте контрнаступления. Ранее британский политолог и писатель Марк Галеотти заявил, что ВСУ не удалось добиться заметных успехов в ходе наступления, российские войска действуют более эффективно, чем в начале спецоперации. Эксперт назвал условия для жесткого ответа Москвы на передачу «азовцев» Киеву Востоковед Семенов: Если Анкара изменила позицию по отношению к Москве, нам придется сделать выводы

Фото: Presidential Office of Ukraine/

Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Передача Турцией Киеву пленных «азовцев» могла стать результатом торга о поставке турецких гаубиц. И в итоге если ВСУ не получат гаубицы, то в целом это не сильно ударит по отношениям между нашими странами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что Турция передала Украине пленных командиров нацбата «Азов»*. «Для полного понимания того, чем обусловлено такое решение турецкой стороны, нужно точно знать всю подоплеку. С одной стороны, это может быть результат давления на Турцию союзников по НАТО и Евросоюзу. Я также допускаю, что решение было обусловлено внутренними проблемами Турции, в решении которых Запад пообещал помочь», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед. «Вместе с тем я бы обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в Анкару анонсировал поставки турецких гаубиц для нужд ВСУ. Если этого не произойдет в ближайшее время, то можно говорить, что был торг, а вместо гаубиц Украине отдали «азовцев», – отметил он. «В таком случае я не вижу больших проблем для российско-турецких отношений. Все-таки отсутствие поставок оружия для нас, как мне кажется, приоритетнее. А в ситуации с «азовцами»* эффект больше медийный, нежели ощутимый на поле боя. Но нужно, конечно, смотреть тему в динамике», – полагает собеседник. «Если же поставки гаубиц все-таки будут осуществлены, то тут можно делать вывод об изменениях в позиции Анкары и выяснять причины этого. В таком случае, конечно, нам придется реагировать достаточно жестко», – добавил эксперт. «Я также допускаю, что это мог быть своего рода превентивный шаг турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, из-за того, что Россия не хочет продлевать зерновую сделку. Но в таком случае наш отказ от ее продления будет уже ответом на выдачу «азовцев»*, а не наоборот. Кроме того, Москва оставляет за собой право и на более жесткие ответы, в случае если турецкая сторона действительно перешла на проукраинскую позицию», – заключил Семенов. Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, он вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком встречают в одном из аэропортов Турции «азовцев» и вместе с ними садятся в самолет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее нарушением условий имевшихся договоренностей. «Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – отметил он. Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, добавил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков. Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова»*, «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно». При этом ответ Москвы должен быть соразмерным. Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова»*. Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей. *организация признана террористической и запрещена на территории РФ Новости СМИ2 Лавров обсудил с главой МИД Турции выдачу Украине главарей «Азова» МИД: Министр иностранных дел РФ Лавров обсудил с коллегой из Турции возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов»*

Фото: Сергей Гунеев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Российские дипломаты сообщили в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова»* из Стамбула в Киев. Внимание Анкары также было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. При этом было подчеркнуто, что соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям. Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей. Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ). Эксперты: На поставки ВСУ кассетных боеприпасов Россия ответит своим арсеналом Эксперты: РФ сможет ответить на использование ВСУ американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения 9 июля 2023, 20:48 Текст: Антон Никитин

Россия сможет ответить на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения, выразили мнение авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». На Украину будут направлены кассетные снаряды М864, предназначенные для американской ствольной артиллерии калибра 155-мм, например гаубиц М777, потому что иначе ВСУ останутся вообще без артиллерийских снарядов, что грозит киевскому режиму Зеленского поражением, пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». При этом эксперты обращают внимание, что после решение США поставить Украине кассетные боеприпасы у ВС России больше нет моральных ограничений на их применение. У России имеются кассетные авиабомбы класса РБК-250/500, реактивные снаряды с кассетной боевой частью к РСЗО «Смерч» и «Ураган», а также кассетные головные части к ракетам комплекса «Искандер», и некоторые другие боеприпасы, причем в количестве, несоизмеримо большем, чем есть в распоряжении США и тем более Украины. При этом особенно сильный поражающий эффект кассетные виды боеприпасов имеют при применении в обороне, против наступающей техники и живой силы противника. Для ВСУ это будет означать значительное увеличение потерь, особенно в живой силе. Ранее в МИД России назвали решение Белого дома передать Украине кассетные боеприпасы проявлением агрессивного курса Вашингтона, цель которого – затянуть конфликт на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему президент США Джо Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются их особенности и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине. Новости СМИ2 В ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного Военнослужащий ВСУ Штефан: Главком ВСУ Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер»

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер», сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан. Штефан заявил, что позывной главкома ВСУ – «Волонтер», передает РИА «Новости». Штефан также опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий главного героя «Звездных войн» Йоды, значок которого в качестве символа носит на груди Залужный, что может свидетельствовать о том, что Йода является кумиром главкома ВСУ. Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин предположил, что главком ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии о том, где могут находиться главком ВСУ Валерий Залужный и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Германия собралась обеспечить безопасность Европы без России Президент Германии Штайнмайер: Безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России

Фото: Marc John/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена без России. Штайнмайер заявил в интервью телеканалу ZDF, что США, Германия и «многие другие страны» якобы пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию, однако «это не сработало», передает ТАСС. «Мы тоже не смогли этого сделать», – сказал президент ФРГ. Теперь, по его словам, из этого необходимо сделать выводы на будущее. Он пояснил, что в будущем безопасность в Европе больше не будет общей безопасностью с Россией. При этом президент Германии пообещал, что страны Европы будут защищать друг друга, хоть им и придется нести огромные расходы на оборону, чтобы организовать лучшую защиту для Европы, для альянса и лучшую защиту для населения в Германии. Напомним, в пятницу представители правительств входящих в Евросоюз стран и члены Европарламента согласовали план финансового стимулирования оборонной промышленности Европы для оперативного расширения производственных мощностей. Новости СМИ2 Минобороны сообщило о неудачной попытке Киева атаковать Россию ракетами С-200 Минобороны: Киев предпринял неудачную попытку атаковать территорию России четырьмя ракетами С-200

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алина Власенко

Киевский режим попытался 9 июля атаковать территорию России ракетами С-200, две ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны, еще две отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны России. В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств Киева, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха. Медведев предупредил о возможности удара по ядерным объектам в Европе Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Ответом на атаку Смоленской АЭС может стать удар по ядерным объектам в Европе 9 июля 2023, 21:54 Текст: Антон Никитин

Если подтвердится попытка атаки Смоленской АЭС ракетами НАТО, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев предупредил в своем Telegram-канале, что если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Как считает заместитель председателя Совета безопасности России, «тут уже нечего стесняться». В воскресенье некоторые Telegram-каналы выступили с утверждением, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области. Смоленская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом», расположена в трех километрах от Десногорска в Смоленской области на правом берегу Десногорского водохранилища. Расстояние от станции до Смоленска составляет порядка 150 км. В Telegram-канале станции сообщалось, что два энергоблока АЭС работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте, передает ТАСС. В начале июня директор ФСБ России Александр Бортников предупреждал, что Москва расценивает теракты на объектах атомной энергетики России как попытки Киева и Запада спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Новости СМИ2 Зеленский сказал, как Байден мог бы закончить конфликт за пять минут Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут, заставив Киев сдать территории

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Текст: Ольга Никитина

Американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы заставил Киев сдать территории, однако украинские власти на это не согласны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский в интервью телеканалу ABC News отметил, что конфликт можно было бы закончить «ценой Украины» – заставить киевский режим отказаться от территорий. Таким образом, считает он, Байден мог бы завершить конфликт за «пять минут». «Но мы бы не согласились», – отметил президент Украины, передает ТАСС. Кроме того, Зеленский обратил внимание, что от некоторых американских политиков поступают «опасные сигналы» о сокращении помощи Киеву. Также Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта с Россией не будет означать конец «войны», боевые действия должны закончиться «справедливостью и миром», а также восстановлением территориальной целостности. Украина пригрозила Западу «пересмотром стратегии» Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев пересмотрит стратегию, если не получит на саммите приглашение в НАТО 9 июля 2023, 22:12 Текст: Ольга Никитина

Если Украину не пригласят присоединиться к Североатлантическому альянсу на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, это «однозначно потребует пересмотра стратегии» со стороны Киева, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда» пояснила, что в случае, если Украину не пригласят в НАТО, акценты Киева будут смещены в сторону получения гарантий безопасности со стороны стран Запада. По ее словам, если в Вильнюсе решение не будет принято или примут отсроченное решение, для Киева это будет означать, что «именно гарантии безопасности являются основными». «Поэтому очевидно смещаются акценты», – приводит ее слова ТАСС. Также Стефанишина сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решения относительно участия в саммите НАТО в Вильнюсе. Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен назвал стратегической ошибкой с опасными последствиями возможное решение отложить принятие Украины в НАТО до момента окончания конфликта. Новости СМИ2 Москвичей предупредили о рекордном похолодании Синоптик Тишковец: Cреда может стать самым холодным днем в Москве за последние 75 лет 9 июля 2023, 15:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Осенняя погода придет в Москву и Центральную Россию к середине недели, днём не выше плюс 16, среда может стать самым холодным днем за последние 75 лет, однако лето к выходным восстановит свои позиции, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на следующей неделе жители Москвы и всей Центральной России окажутся в арктическом мешке. Тишковец добавил, что виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод, который уже поступил на Русский север, передает РИА «Новости». Он отметил, что неделя начнется с плюс 17 – плюс 22, а во вторник днем уже не выше плюс 14 – плюс 19, к среде столбики термометров будут колебаться от плюс 11 до плюс 16, что соответствует климатической норме сентября, ночью минимальная температура составит плюс 6 – плюс 11. Такие похолодания случаются не чаще 1 раза в 15 лет. Пушилин назвал контрмеры против кассетных боеприпасов Пушилин: Придется использовать превентивные меры для выявления кассетных боеприпасов 10 июля 2023, 10:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский режим и раньше применял кассетные боеприпасы и против них лучше использовать превентивные меры. По его словам, украинский режим и до этого применял кассетные боеприпасы, хотя старался это отрицать, а в американском руководстве называли это военным преступлением, но сейчас эта грань пройдена, передает РИА «Новости». Пушилин добавил, что открыто и цинично американцы и их некоторые союзники говорят, что это нормально – применять кассетные боеприпасы. Он отметил, что это недопустимо, «но мы понимаем, с кем имеем дело». По словам Пушилина, нет никаких иллюзий, военнослужащим России придется усилить противодействие и выявление подобных ракет, а также использовать превентивные меры и уничтожать их в процессе подготовки. Ранее Москва назвала решение Белого дома проявлением агрессивного курса Вашингтона, а также напомнила, что американские власти называли применение кассетных бомб военным преступлением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы. Новости СМИ2 Два поезда из Абхазии в Москву и Петербург остановлены в пути РЖД: Два поезда в Москву и Петербург остановлены в пути из-за сильного ливня в Абхазии

Фото: t.me/telerzd

Текст: Ольга Никитина

Из-за сильного ливня в Абхазии закрыли железнодорожный участок Гагра – Цандрипш, в пути остановлены два поезда из Сухума, которые следовали в Москву и Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе РЖД. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД, говорится, что в пути остановлены поезда №306 Сухум – Москва и №480 Сухум – Санкт-Петербург. Кроме того, в понедельник, 10 июля, поезда №306 Москва – Сухум и №479 Санкт-Петербург – Сухум будут следовать до станции Цандрипш. Отмечается, возврат билетов пассажирам отмененных поездов в Абхазии произведут без удержания дополнительных сборов. В случае, если задержки продлятся свыше четырех часов, пассажирам предоставят бесплатное питание. Кроме того, из-за погодных условий в Абхазии временно отменена «Ласточка» из аэропорта Сочи в Гагры. Ранее сообщалось, что сильные ливни, обрушившиеся в воскресенье утром на Гагрский район, стали причиной наводнения в Гагрском районе Абхазии. Умер обладатель «Золотого мяча» Луис Суарес 9 июля 2023, 15:48 Текст: Валентина Григоренко

Чемпион Европы-1964 по футболу Луис Суарес ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщили в пресс-службе Королевской федерации футбола Испании. В сообщении говорится, что Королевская федерация футбола Испании и ее президент Луис Рубиалес выражают глубочайшие соболезнования всей семье и близким Луиса Суареса, передает «Интерфакс». В составе «Барселоны» Суарес дважды выиграл чемпионат Испании, в составе «Интера» – трижды чемпионат Италии, по одному разу Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок. В 1964 году он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. В 1960 году Суарес получил «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира. В мае умер чемпион Европы 1964 по футболу в составе сборной Испании Ферран Оливелья. Новости СМИ2 Расмуссен не исключил принятия в НАТО некоторых «частей» Украины Экс-генсек НАТО Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс «частей» Украины 9 июля 2023, 19:54 Текст: Антон Никитин

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключил принятия в НАТО «частей» Украины, таких как Западная Украина. Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным, чтобы в НАТО могли быть включены только некоторые части Украины, такие как Западная Украина, Расмуссен сказал, что «все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», передает ТАСС. При этом бывший генсек НАТО выступил с утверждением, что это якобы может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. В качестве примера он привел вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году. По мнению Расмуссена, отличий в этих ситуациях много, но возможны и параллели. Экс-генсек НАТО выразил мнение, что можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи Украине в соответствии со статьей пять Договора НАТО выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве осуществляет фактическую юрисдикцию. Он пояснил, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов вступления Украины в НАТО. По его мнению, следующий саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. Расмуссен отметил, что с этого момента вплоть до фактического присоединения к альянсу отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение Североатлантического альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок.