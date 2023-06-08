В России назвали меры поддержки Южной Осетии в области защиты детства

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и уполномоченный при президенте Республики Южная Осетия по правам ребенка Аэлита Джиоева подписали меморандум о взаимопомощи в области защиты прав и интересов ребенка, и достигли договоренности по общим проектам.

На встрече Аэлита Джиоева сообщила об отсутствии в Южной Осетии реабилитационных центров для детей-инвалидов, а также дефиците детских врачей, в том числе психиатров. По словам омбудсмена, только в следующем году в Южной Осетии откроется детский лагерь. Джиоева отметила, что регион много лет находится в состоянии поствоенного синдрома, у людей есть расстройства психики, в том числе, суицидальный синдром у подростков, говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам ребенка.

Со своей стороны Мария Львова-Белова заявила, что Россия готова помогать методически, обучать специалистов, а также организовать выездные бригады врачей, педагогов, психологов для обучения специалистов непосредственно на территории Южной Осетии, а также содействовать реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении совместной смены проекта «Послезавтра».

Кроме того, гуманитарный штаб акции уполномоченного «Детям – в руки» сформирует перечень необходимых технических средств реабилитации и оборудования, которые требуются детским социальным учреждениям, закупит и направит их в Южную Осетию.