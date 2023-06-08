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WSJ: Китай разместит секретную базу на Кубе для слежки за США
WSJ: На Кубе появится секретная разведывательная база Китая для слежки за США
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Китай договорился с Кубой о размещении на острове разведывательного объекта, который позволит прослушивать и перехватывать электронные сообщения юго-восточной части США, сообщила газета The Wall Street Journal.
По информации издания, база будет расположена в 160 км от Флориды. Разведслужбы КНР будут следить за движением американских военных кораблей и перехватывать спутниковые сообщения на юго-востоке США, где расположены военные базы, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Источники издания сообщили, что власти Китая заплатили Кубе несколько миллиардов долларов в обмен на согласие на строительство базы.
Информация о сделке Китая и Кубы вызвало беспокойство в Белом доме. По словам Кирби, США внимательно следят за ситуацией и готовы принять меры по противодействию.
Ранее в воскресенье канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Китай намерен бороться с использованием свободы судоходства в качестве предлога для гегемонии на море.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Китай решился на такой резкий шаг.
Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС
Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter и заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС
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В первой после перезапуска серии своего авторского шоу американский тележурналист Такер Карлсон заявил, что «справедливо настроенный человек» увидит, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.
Карлсон выпустил свое шоу в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Он подчеркнул, что если подрыв был умышленным, то «речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», передает ТАСС.
Карлсон признал, что последствия подрыва могут навредить Украине, но России «наносят больше вреда», в связи с чем Киев прежде и «рассматривал возможность уничтожения» дамбы. Он указывает, что Washington Post «цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара».
Как заявил Карлсон, «когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой». По его мнению, «справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали».
«Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью «Северный поток» – российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», – заявил он.
В декабре 2022 года Washington Post писала, что генерал-майор вооруженных сил Украины Андрей Ковальчук «задумался о затоплении реки». «Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле», – сообщило издание. По словам Ковальчука, «испытание прошло успешно».
Кроме того, Washington Post утверждает, что европейцы делились с ЦРУ планом Киева по взрывам на «Северных потоках». Еще до подрыва «Северных потоков» США узнали о намерении Украины устроить диверсию с использованием дайверов, заявило издание.
Байден отреагировал на разрушение Каховской ГЭС
Байден в связи с разрушением Каховской ГЭС заявил о намерении США помочь Украине
Глава американского государства Джо Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС, заявив, что США собираются помочь Украине.
Перед заседанием американского правительства Байдену был задан вопрос о том, что он планирует заявить Москве по поводу ситуации с Каховской ГЭС. Президент США ответил: «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», – передает РИА «Новости».
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американская сторона пока не может назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что началась кампания по дезинформации, в рамках которой ответственность пытаются возложить на Москву. Он заявил, что Украина, разрушив ГЭС, совершила «военное преступление или теракт», генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей.
Осужденный за шпионаж в пользу СССР и России сотрудник ФБР умер в тюрьме США
Представитель Бюро тюрем США Брешерс сообщила о смерти осужденного за шпионаж в пользу СССР и России Ханссена
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В тюрьме США умер бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен, осужденный за шпионаж в пользу СССР и России, сообщила директор по связям с общественностью Бюро тюрем США Кристи Брешерс.
Ханссену было 79 лет. Брешерс сообщила, что тюремный персонал «обратился за неотложной помощью», позднее «заключенный был объявлен мертвым», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Американский Минюст сообщил, что в понедельник Ханссена обнаружили «в бессознательном состоянии». ФБР сообщили о смерти Ханссена, который отбывал пожизненное заключение и находился в тюрьме Флоренс (Колорадо) с 2002 года, передает РИА «Новости».
Associated Press со ссылкой на источник сообщает, что Ханссен, «как считается, умер по естественным причинам».
Напомним, Ханссена арестовали в 2001 году. По данным следствия, с 1985 года он сообщал информацию об американской электронной разведке, а также о сотрудниках КГБ, работавших на США в качестве двойных агентов. После распада СССР Ханссен перестал передавать Москве данные до 1999 года, когда вернулся к этой деятельности.
Хансен признал вину. В 2002 году его приговорили к 15 пожизненным заключениям в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США без права помилования. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто из российских перебежчиков мог выдать Ханссена американским властям. Директор СВР России Сергей Нарышкин в 2020 году отметил «выдающийся вклад» Ханссена в обеспечение безопасности СССР и России.
Кеннеди-младший признал разработку США биооружия на Украине
Кеннеди-младший заявил о разработке биооружия в американских лабораториях по всему миру
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Американские биолаборатории находятся по всему миру, в том числе на Украине, они разрабатывают биооружие, заявил племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который также претендует на пост главы американского государства.
Кеннеди-младший выступил на платформе Twitter (соцсеть заблокирована в России) по приглашению владельца социальной сети Илона Маска, передает РИА «Новости».
В ходе беседы Кеннеди-младший заявил, что эти лаборатории «разрабатывают все виды биологического оружия», передает ТАСС.
Говоря о Владимире Зеленском, Кеннеди-младший подчеркнул, что нынешний президент Украины – «комик». «Я не хочу сказать, что это плохо, но это значит, что у него нет опыта в политике», – заявил Кеннеди-младший.
Он призвал к урегулированию отношений США с Россией и Китаем. По его словам, «безумие вступать в конфликт со страной, у которой столько же ядерного оружия», сколько и у США. Кеннеди-младший призвал «пожинать плоды процветания здоровой экономической конкуренции». Он считает, что Китай не хочет воевать с США, китайцы лишь ищут возможности для повышения уровня жизни.
Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия.
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Лавров заявил, что планам США по разделению России и Украины не суждено сбыться
Лавров заявил о попытке США «вскормить» Украину в русофобском ключе, чтобы она «никогда больше не была вместе с Россией»
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Киев «вскармливался» США в сугубо русофобском ключе, но планам по разделению России и Украины не суждено сбыться, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В ходе визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане Лавров сказал, что власти США придерживались «заветов печально известных американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией». Однако в Москве уверены, что «этим планам не суждено сбыться», передает ТАСС.
Министр указал, что Россия в силу «исторических кодов, корней, памяти о предках» оказалась на самой передовой в результате развязанного Западом противостояния, но «это еще больше сплотило» российский народ. Если прежде «и были настроения в обществе, когда кто-то расслабленно воспринимал те или иные тенденции вокруг», в том числе касающиеся Украины, «сейчас эти настроения совсем исчезли или же остались только у маргиналов».
Однако, даже «спустив с «цепи» украинский режим», Запад «ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать» Россию, хочет открыть второй и третий «фронты», заявил глава МИДа. У России же «накопилась решимость больше никогда не идти на поводу у «правил», навязываемых Вашингтоном, который пусть не быстро, но устойчиво теряет свою роль». При этом Запад не смог изолировать Россию, отметил Лавров.
«Насчет Европы. В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе «бок о бок». Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы – своего», – сказал он, добавив, что Россия, в отличие от США, всегда была гостеприимной для всех народов, Москва «никогда не хотела чужого».
Также Лавров отметил, что от «этих руководителей США и остальных западных стран (которых Вашингтон полностью подмял под себя) можно ждать чего угодно». Сейчас на Западе «готовят» F-16 для Украины, при этом «одна из модификаций F-16 может «вмещать» ядерное оружие», указал он. «Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам», – сказал министр.
Он заявил: «Мы – мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы». По словам Лаврова, западники хотят, чтобы Россия была «частью того мирового большинства, которое американцы, англосаксы, а вместе с ними их союзники просто эксплуатировали, как это было в колониальные времена».
Напомним, Лавров также заявил, что Финляндия и Швеция прежде хоть и не были с формальной точки зрения членами НАТО, «уже давно были подмяты под американо-натовский каток», на практике они десять лет активнейшим образом участвуют во всех мероприятиях альянса.
Сенатор: Кеннеди-младший подтвердил расследование России по американским биолабораториям
Сенатор Долгов объяснил заявления Роберта Кеннеди-младшего о разработке США биооружия на Украине.
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Высказывание Кеннеди-младшего о разработке биооружия в американских лабораториях по всему миру является подтверждением позиции России по этому вопросу. Но, к сожалению, эти слова следует воспринимать как высказывание отдельного человека, а не признание со стороны США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший признал разработку Штатами биооружия на Украине.
«Это абсолютно правильное и справедливое заявление. Оно полностью согласуется с результатами нашего парламентского расследования по деятельности биологических лабораторий США. Россия совершенно четко показала в докладе, составленном на основе открытых источников, что такие исследовательские центры на Украине существуют, что в них проводились работы по созданию биооружия. Вероятно, они продолжаются и сейчас», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Бесспорно, такие действия США несут угрозу для международной безопасности. Несмотря на то, что мы не имеем доступа к этим лабораториям, даже по открытым данным понятно, что речь идет об очень серьезной угрозе. И Россия продолжит информировать об этом все мировое сообщество», – отмечает собеседник.
«Слова Кеннеди-младшего можно только поддержать. Он уже неоднократно выступал с трезвыми оценками различных аспектов внешней политики Вашингтона. В США сейчас такая обстановка, что подобные высказывания требуют личного мужества. Поэтому любые заявления, идущие вразрез с официальной позицией Белого Дома – это проявление стойкости», – подчеркивает парламентарий
«Почему Кеннеди пошел на такой шаг? Не исключаю, что он действительно обеспокоен этой ситуацией. Возможно, это обусловлено его личными амбициями или же мы стали свидетелями очередного витка борьбы внутри Демократической партии. Но важно понимать, что это, к сожалению, не признание со стороны Америки, а высказывание одного из политиков», – резюмировал Долгов.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, признал работу американских биолабораторий по всему миру. «Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия», – цитирует выступление Кеннеди издание РИА «Новости». Говоря о Владимире Зеленском, Кеннеди-младший подчеркнул, что нынешний президент Украины – «комик». «Я не хочу сказать, что это плохо, но это значит, что у него нет опыта в политике», – заявил политик.
Он призвал к урегулированию отношений США с Россией и Китаем. По его словам, «безумие вступать в конфликт со страной, у которой столько же ядерного оружия», сколько и у Штатов. Кеннеди-младший призвал «пожинать плоды процветания здоровой экономической конкуренции». Он считает, что Китай не хочет воевать с Вашингтоном, китайцы лишь ищут возможности для повышения уровня жизни.
Напомним, в начале апреля в России утвердили доклад парламентской Комиссии о деятельности биологических лабораторий США. Об этом сообщается на сайте Госдумы. По словам Ирины Яровой, при содействии правительства Украины США создали на территории страны более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами. Была поддержана инициатива о необходимости международного расследования деятельности Вашингтона по созданию биооружия.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия. Шойгу отметил, что военно-биологическая деятельность Белого дома вызывает крайнее беспокойство, о чем Москва неоднократно говорила мировому сообществу, подчеркивая, какую опасность представляют подобные разработки для других государств и целых регионов. Кроме того, Шойгу добавил, что одной из стратегий США в этой сфере стал перенос наиболее опасных исследований в третьи страны. Это стало возможным из-за невнятной реакции некоторых государств или боязни идти на конфронтацию с американскими властями.
Тогда в Кремле отметили, что Россия будет делать все, чтобы обратить внимание мировой общественности на незаконную работу распространенных по всему миру биолабораторий США.
Китай призвал Россию объединиться в борьбе с западными СМИ
Генконсул Пяо Янфань: Москва и Пекин должны преломить тенденцию господствующей роли западной прессы
Российским и китайским средствам массовой информации следует объединить усилия, чтобы переломить тенденцию господствующего влияния западной прессы в мире, заявила генеральный консул Китая во Владивостоке Пяо Янфань.
Пяо Янфань, выступая на «Медиасаммите», отметила, что западная пресса создает неправильные образы России и Китая. Москве и Пекину следует объединять усилия, чтобы создать правдивый образ страны-партнера и совместными усилиями переломить эту тенденцию, передает РИА «Новости».
Москва ранее заявляла, что лидерам западных государств придется в складывающейся картине мира смириться с реальностью крепких, взаимоуважительных и равноправных отношений между Россией и Китаем.
Стало известно, когда в России могут подешеветь китайские автомобили
Автоэксперт Хайцеэр заявил, что через год цены на китайские автомобили в России начнут падать
К снижению цен на китайские автомобили в России приведет конкуренция среди автопроизводителей из Китая, выразил мнение вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, количество доступных российскому потребителю моделей растет день ото дня, однако россияне пока не торопятся покупать привезенные из Китая автомобили, машин много, однако рынок еще недостаточно наполнен, автомобили пока не начали дешеветь, передает радио Sputnik.
Хайцеэр добавил, что в Китае те же машины стоят дешевле, есть смысл ожидать корректировку цен в связи с конкуренцией между китайскими производителями.
«Наряду с соперничеством между компаниями к снижению стоимости китайских машин в России могло бы привести уменьшение затрат на их доставку», – отметил эксперт.
Также Хайцеэр подчеркнул, что цена на автомобиль может быть увеличена из-за учета транспортных расходов, достаточно высокой таможенной пошлины и прочих платежей.
«Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться… максимум на 5-10% минимум через полгода-год», – резюмировал автоэксперт.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что китайские автомобили побеждают корейские машины в России.
Патрушев: Конфликт на Украине не выгоден никому, кроме США
Патрушев заявил о планах США получить максимальную выгоду из кризиса на Украине
Вашингтон использует украинский конфликт для получения максимальной выгоды для собственной экономики и для ослабления ЕС, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
Продолжение кризиса вокруг Украины выгодно одним лишь США, они «поставили на колени» всю Европу, заставив подчиниться, заявил Патрушев, передает ТАСС.
Целью американской стороны является получение максимальной выгоды, ослабление Евросоюза, который мог бы стать одним из центров многополярного мира.
Народы России и Украины не ведут никакой войны между собой, налицо агрессия США, и украинскую сторону используют как орудие в руках Запада.
Москва же защищает свой народ и свои территории, и Россия уверена в своей победе, заключил он.
Кандидат в президенты США назвал расширение НАТО катастрофой
Кандидат в президенты США Рамасвами: Украинский конфликт начался из-за расширения НАТО
Конфликт на Украине произошел из-за расширения НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. По его мнению, «расширение НАТО было катастрофой».
«Я знаю, что это не положено говорить, что это на самом деле правда», – заявил Рамасвами. Он призвал заморозить позиции сторон украинского конфликта «в стиле Корейской войны». По его мнению, Россия и Украина должны заключить перемирие. При этом он высказался против военного присутствия на территории Украины, подобного тому, которое есть на Корейском полуострове, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Как заявил Рамасвами, в ответ Москва должна отказаться от совместных военных учений с Китаем, убрать ядерное оружие из Калининграда, а также исключить военное присутствие в Западном полушарии.
Напомним, Рамасвами заявил, что США не должны допускать вступления Украины в Североатлантический альянс. По его мнению, Вашингтону придется заставить Киев пойти на серьезные уступки Москве, чтобы закончить украинский конфликт и переключиться на ситуацию в Китае.
Россия напомнила об угрозах Вашингтона покончить с «Северными потоками»
Советник-посланник посольства России Леденев заявил о попытке США предать забвению угрозы «Северным потокам»
Советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что ЦРУ знало о планах Киева, который якобы и несет ответственность за подрыв «Северных потоков».
Леденев, слова которого приводятся в Telegram посольства, обвинил Белый дом в попытках «тиражировать новые версии» через подконтрольные СМИ. По его словам, такие попытки уже стали притчей во языцех. Однако сейчас «в качестве «эксклюзива» подается конфиденциальная информация» о том, что США знали о намерении Киева «подорвать европейскую энергобезопасность».
По мнению Леденева, кампания Запада по запутыванию международного сообщества «шита белыми нитками». Советник-посланник объяснил «множащиеся теории» желанием «предать забвению скандальные обещания» Вашингтона «положить конец» трубопроводам. Он указал, что на площадке СБ ООН не дали организовать транспарентное расследование.
Леденев выразил уверенность, что «справедливость восторжествует». Российская сторона намерена при поддержке единомышленников «добиваться установления истинных обстоятельств произошедшего» и наказания как исполнителей, так и заказчиков теракта.
Напомним, Washington Post утверждает, что европейская разведка поделилась с ЦРУ планом Киева по диверсии на «Северных потоках» в июне 2022 года, за три месяца до их подрыва. Подробности планов собрала одна из европейских разведывательных служб, далее данные попали на платформу Discord. Их выложил бывший американский военный Джек Тейшейра.
В Палате представителей США выделение средств Украине сочли глупым
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала глупым выделение средств Украине Вашингтоном
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что не собирается голосовать за выделение средств Украине.
Грин заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что намерена «выступать против этого». Она осудила американских политиков, которые «бьют в барабаны войны и требуют», чтобы народ США платил за это. По ее мнению, «Вашингтон глуп в подобных делах», передает ТАСС.
«Я думаю, что это смешно. И стыдно за них», – сказала она. Кроме того, Грин «не понимает, почему Вашингтон не может сосредоточиться на мире во всем мире и сближении» России и Украины. Грин осудила финансирование Украины в то время, как в самих США миллионы людей страдают от наркотической зависимости, не имеют дома.
Грин подчеркнула, что в Вашингтоне «зависимы от убийств» и «продолжают требовать денег для Украины», даже когда «речь зашла о потолке госдолга». По ее словам, «однопартийные неоконсерваторы, такие как Линдси Грэм и Никки Хейли, больше заботятся о финансировании Украины, чем о помощи страдающим американцам», передает РИА «Новости».
Напомним, в предоставленной Киевом видеозаписи посетивший Украину Грэм заявил об «удачных» вложениях США, в результате которых «умирают русские». Агентство Reuters со ссылкой на полную запись беседы заявило, что слова Грэма смонтировали. Между тем Грэм заявил, что его обрадовал тот гнев, который вызвала в России его «приверженность Украине».
В Белом доме не смогли назвать виновных в подрыве Каховской ГЭС
Вашингтон не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он также добавил, что США делают все для того, чтобы оценить сообщения о подрыве ГЭС, а также взаимодействуют с Украиной, чтобы собрать больше информации, передает ТАСС.
Напомним, Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.
Посольство в США осудило попытки Вашингтона рассорить Россию с соседями
Посольство в США раскритиковало попытки американских «стратегов» посеять раздор между Россией и ее соседями
Санкции США против российских граждан, введенные якобы за участие в дестабилизации Молдавии, стали очередной попыткой Вашингтона посеять раздор между Россией и ее соседями, заявило российское посольство в США.
Комментируя введение Вашингтоном «очередной «порции» санкций», посольство указало в Telegram, что США используют «излюбленный – но от этого не ставший менее избитым – жанр «шпиономании». Политику США российские дипломаты считают «откровенно деструктивной» и направленной на «внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру».
Как заявило посольство, американские «стратеги» продолжают пытаться «сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего, на пространстве СНГ». Однако подобные действия США «вызывают все большее отторжение» у стран, которые хотят придерживаться «по-настоящему независимого внешнеполитического курса».
Свидетельство такого «отторжения» посольство видит в «резком всплеске интереса целого ряда дружественных столиц к формированию более справедливой архитектуры международных отношений». Подчеркивается, что Москва и ее единомышленники, в том числе в рамках БРИКС, пытаются добиться именно этого.
Минфин США объявил, что «вводит санкции против семи руководящих членов связанной с российской разведкой группы по оказанию вредоносного влияния», которые якобы участвовали в «кампании по дестабилизации и продолжающемуся вредоносному влиянию в Молдавии», передает ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что ее страна также введет санкции в отношении «российских олигархов», которые якобы «пытаются вмешиваться» в дела Молдавии.
Посол заявил о кампании в американской прессе по дезинформации вокруг Каховской ГЭС
Посол Антонов: В американской прессе идет кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС
В американской прессе развернулась кампания по дезинформации общественности о том, что произошло на Каховской ГЭС, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводит Telegram-канал российского диппредставительства, заявил, что кампания по дезинформации в США носит целенаправленный характер. Он указал на то, что в американских СМИ появилось множество инсинуаций о том, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект. По словам дипломата, американские власти выстроили риторику так, словно на России лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время конфликта на Украине.
Налицо, подчеркнул посол, очередная отчаянная попытка «обелить» киевский режим, который на протяжении многих месяцев намеренно обстреливал станцию.
Украина, говорится в заявлении Антонова, вновь грубо нарушила международное гуманитарное право, осуществив теракт, приведший к экологической катастрофе, масштабному затоплению населенных пунктов и сельхозугодий.
Тем не менее, покровители в Вашингтоне никогда не критикуют Киев, указал Антонов. Все действия киевского режима одобряются американской стороной, а удары, от которых страдают россияне, поощряются, подчеркнул посол России. По его словам, такая непродуманная, ущербная позиция уже привела к серьезным потрясениям в мире, однако террористические деяния Украины продолжают получать поддержку со стороны Вашингтона.
Главная мысль в американской логике – не сбавлять помощь Киеву и обеспечить его иллюзорную победу, и к этой задаче привлекают не только военных специалистов, но также политтехнологов, заключил Антонов.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как разрушение Каховской ГЭС повлияло на поддержку киевского режима Западом.