Китай поднимает цену своим красным линиям

Инцидент с военными кораблями Китая и США говорит об ужесточении позиций Пекина

В воскресенье утром стало известно, что в Тайваньском проливе произошел инцидент с военным кораблем ВМС Китая и американским эсминцем. Сообщается, что китайское судно дважды опасно приблизилось к американскому. Почему Китай решился на резкий шаг на фоне проходящей в Сингапуре конференции по безопасности с участием американского и китайского министров обороны?

В воскресенье канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению. Видео, как сообщает Global News, сняли с борта канадского корабля HMCS Montreal. Совместно с американскими военными корабль участвовал в военных учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

Сообщая о подробностях произошедшего, Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal совершили плановый переход с юга на север Тайваньского пролива через воды, где действует свобода навигации и пролета в открытом море, в это время китайский миноносец LUYANG III обогнал Chung-Hoon по левому борту и пересек его нос на расстоянии 150 ярдов (137 метров), что вынудило американское судно снизить скорость.

Как отмечается, китайское судно во второй раз пересекло курс эсминца США с правого борта на левый на расстоянии 2000 ярдов (1828 метров) и осталось в стороне от левого борта эсминца. Американское командование назвало работу китайской команды «непрофессиональной».

Позднее министр обороны Германии Борис Писториус на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре сообщил, что Германия в 2024 году отправит в Индо-Тихоокеанский регион фрегат и судно снабжения. По его словам, немецкие корабли будут участвовать в наблюдении за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи, а также примут участие в военно-морских учениях RIMPAC, которые каждые два года проходят в Тихом океане под руководством ВМС США.

Писториус отметил, что страны должны поддерживать мировой порядок, основанный на соблюдении правил, и защищать основные морские пути. Он также подчеркнул, что эти действия не направлены против какой-либо конкретной страны. Как отмечает «Коммерсант», это замечание адресовано Китаю.

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В свою очередь министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Китай намерен бороться с использованием свободы судоходства в качестве предлога для гегемонии на море. По его словам, у Китая нет никаких вопросов к свободе навигации и мирным транзитам, ключевой момент здесь в том, что необходимо предотвращать попытки использовать эту свободу в качестве предлога для гегемонии судоходства.

Ли Шанфу добавил, что как министр обороны он каждый день видит много информации об иностранных кораблях и истребителях, заходящих в районы вблизи Китая. «Они здесь не для мирного прохода. Они здесь для провокации», – заявил глава оборонного ведомства КНР.

Комментируя случаи опасного сближения между китайскими и американскими кораблями и самолетами в районе Южно-Китайского моря, Ли Шанфу сказал: «Почему все эти инциденты произошли в районах вблизи Китая, а не в районах вблизи других стран? Я думаю, это потому, что китайские корабли или истребители не занимались навигационной гегемонией в районах, прилегающих к другим странам».

Кроме того, министр обороны Китая заявил, что КНР и Соединенным Штатам следует оправдать ожидания стран мира. По его словам, мир надеется на стабильные отношения этих стран и обеспокоен любым потенциальным конфликтом.

В свою очередь на Тайване указали на участие США в обучении военнослужащих острова. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя – У Чжаосе). Он указал, что американцы направляют острову необходимое вооружение для самообороны, и в то же время Соединенные Штаты помогают тренировать их солдат, чтобы они были готовы к современной войне. Он добавил, что Тайвань высоко это ценит.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как в начале августа 2022 года его посетила Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей США. В апреле в Тайваньском проливе проводились учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые, как заявляют власти Китая, призваны предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.

В мае Европейский союз предупредил Китай о «больших последствиях» применения силы против Тайваня. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, заявление еврокомиссара как будто содержит угрозу, но по сути это все еще дипломатия: таким образом глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель настаивает на необходимости решать все противоречия между Пекином и Тайбэем путем диалога.

В свою очередь Пекин подчеркивал, что примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.

«Сам инцидент в Тайваньском проливе произошел на фоне проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». В рамках нее должна была состояться встреча министров обороны КНР и США, но Китай отклонил ее, обвинил американскую сторону в двойных стандартах и завуалированной атаке», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

«Я думаю, этот инцидент и все, что сейчас происходит в этом регионе, было целенаправленно сделано под эту конференцию по безопасности. Неспроста были начаты совместные американо-канадские учения. Вместе с тем прохождение китайского корабля тоже было не случайно, еще и дважды», – отметил он.

«Пекин стоит на довольно жесткой позиции о том, что прежде всего необходимо политически урегулировать ситуацию вокруг Тайваня. И сделать это можно только при условии прекращения военной поддержки острова со стороны США.

Китай также демонстрирует, что не откажется от применения силы для того, чтобы поставить Тайвань под свой контроль. Это является частью большой политики национального возрождения Китая», – полагает собеседник.

«При этом китайская сторона, в отличие от американской, не пытается эскалировать конфликт. И именно поэтому Пекин демонстрирует Соединенным Штатам, что проводить учения в этом регионе небезопасно, это может привести к серьезным последствиям. Кроме того, в КНР отмечали, что иностранные корабли и истребители часто приближаются к китайской территории, они не являются частью мирных миссий – а значит, могут также привести к эскалации тайваньского конфликта», – рассуждает эксперт.

«В целом Китай показал, что он отслеживает все, что затрагивает его национальные интересы, и может предпринимать резкие действия. Показательно еще и то, что Пекин никогда ранее не делал такие вещи, придерживался спокойных взглядов на ситуацию и ограничивался заявлениями МИДа», – отметил он.

«Надо также понимать, что американцы, судя по всему, не поддержали китайские инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник КНР Ли Хуэй заявил, что довольно трудно будет усадить за стол переговоров все заинтересованные стороны. И этот инцидент – также часть китайского ответа США», – считает Маслов.

«От этого конкретного инцидента я не ожидаю каких-то серьезных последствий. Скорее всего, и американская, и китайская стороны ограничатся уже прозвучавшими заявлениями. Но вместе с тем такими действиями Китай показывает, что он очень сильно меняет свою политику.

Жесткие заявления Пекина потеряли свой вес. Все привыкли, что КНР делает громкие заявления по любому поводу, но все остается лишь на словах. Поэтому сейчас Китай стремится поднять цену своих слов»,

– полагает китаист.

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале выразил мнение, что «вот так и выглядит спусковой крючок войны за Тайвань». «США будут стремиться через своих марионеток на острове добиться объявления суверенитета в наиболее невыгодный для Китая момент, чтобы спровоцировать войну на своих условиях. Китай же будет оттягивать этот момент сколько сможет, готовясь к столкновению с очень высокими ставками», – пишет он.

В свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что не считает этот инцидент обострением отношений между КНР и Штатами. «В Тайваньском проливе была демонстрация неких военных возможностей с двух сторон. Раньше больше подобных инцидентов у Соединенных Штатов было с Россией. Сегодня отношения Китая с США обостряются, атмосфера становится более напряженной – и такие моменты становятся неизбежными», – сказал политолог.

«Вместе с тем Китай придумал очень удачную формулу «больше, чем двусторонние отношения». Она применима к отношениям Китая с теми странами, которые влияют на мировую ситуацию в целом», – отметил он.

«Когда эта фраза была произнесена в Москве, мы, конечно приняли это на свой счет и полагали, что это симптом совсем особых отношений между нами, нового уровня. Но теперь видно, что это не совсем так, а просто некая новая формула, которую они применяют к связям со всеми крупными странами, от которых зависят не только двусторонние интересы», – полагает эксперт.

«После инцидента в Тайваньском проливе ничего нового не будет. В целом же отношения между США и Китаем будут развиваться в том же ключе, что и прежде. Они останутся соперническими, конкурентными. При этом обе стороны будут балансировать и избегать прямого конфликта», – считает Лукьянов.