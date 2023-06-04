Министр обороны Китая предупредил об угрозе «невыносимой катастрофы» для мира

Министр обороны КНР Ли Шанфу: Конфликт Китая и США станет невыносимой катастрофой для всего мира

Отношения Китая и США выходят за рамки двусторонних, они имеют глобальное значение; серьезный конфликт между государствами станет невыносимой катастрофой для всего мира, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу.

Ли Шанфу на конференции в Сингапуре заявил, что Китаю и США следует оправдать ожидания стран мира. По его словам, мир надеется на стабильные отношения этих стран и обеспокоен любым потенциальным конфликтом, передает ТАСС.

Китайский министр напомнил, что в последние годы отношения Пекина и Вашингтона находились на беспрецедентно низком уровне. Причина этого, по его словам, всем известна. Ли Шанфу призвал учитывать интересы всех стороны и разрешать разногласия через диалог вместо того, чтобы ради выгоды провоцировать блоковую конфронтацию.

Китай и США во многом различаются, однако это не должно стать помехой в поиске точек соприкосновения и общих интересов, заключил министр обороны Китая.

Ранее китайские СМИ писали, что альянс России и Китая представляет для Соединенных Штатов главную опасность, поскольку разрушит все «гегемонистские» намерения и планы Вашингтона на мировой арене.