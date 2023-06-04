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Китаист указал на подоплеку инцидента с военными кораблями Китая и США
Эксперт Маслов назвал причины инцидента в Тайваньском проливе
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Китай впервые предпринимает такие резкие шаги. Это может быть обусловлено желанием КНР вернуть вес своим заявлениям и продемонстрировать решительную приверженность своей позиции по тайваньскому вопросу. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал китаист Алексей Маслов. Ранее в Тайваньском проливе произошел инцидент между китайским военным кораблем и американским эсминцем.
«Сам инцидент в Тайваньском проливе произошел на фоне проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». В рамках нее должна была состояться встреча министров обороны КНР и США, но Китай отклонил ее, обвинил американскую сторону в двойных стандартах и завуалированной атаке», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.
«Я думаю, этот инцидент и все, что сейчас происходит в этом регионе, было целенаправленно сделано под эту конференцию по безопасности. Неспроста были начаты совместные американо-канадские учения. Вместе с тем, прохождения китайского корабля тоже было не случайно, еще и дважды», – отметил он.
«Пекин стоит на довольно жесткой позиции о том, что прежде всего необходимо политически урегулировать ситуацию вокруг Тайваня. И сделать это можно только при условии прекращения военной поддержки острова со стороны США. Китай также демонстрирует что не откажется от применения силы для того, чтобы поставить Тайвань под свой контроль. Это является частью большой политики национального возрождения Китая», – полагает собеседник.
«При этом китайская сторона, в отличии от американской, не пытается эскалировать конфликт. И именно поэтому Пекин демонстрирует Соединенным Штатам, что проводить учения в этом регионе небезопасно и может привести к серьезным последствиям. Кроме того, в КНР отмечали, что иностранные корабли и истребители часто приближаются к китайской территории, они не являются частью мирных миссий, а значит могут также привести к эскалации тайваньского конфликта», – рассуждает эксперт.
«В целом, Китай показал, что он отслеживает все, что затрагивает его национальные интересы, и может предпринимать резкие действия. Показательно еще и то, что Пекин никогда ранее не делал такие вещи, придерживался спокойных взглядов на ситуацию и ограничивался заявлениями МИДа», – отметил он.
«Надо также понимать, что американцы, судя по всему, не поддержали китайские инициативы по урегулированию конфликта Украине. Спецпосланник КНР Ли Хуэй заявил, что довольно трудно будет усадить за стол переговоров все заинтересованные стороны. И этот инцидент – также часть китайского ответа США», – считает Маслов.
«От этого конкретного инцидента я не ожидаю каких-то серьезных последствий. Скорее всего и американская, и китайская стороны ограничатся уже прозвучавшими заявлениями. Но, вместе с тем, такими действиями Китай показывает, что он очень сильно меняет свою политику. Жесткие заявления Пекина потеряли свой вес. Все привыкли, что КНР делает громкие заявления по любому поводу, но все остается лишь на словах. Поэтому сейчас Китай стремится поднять цену своих слов», – заключил китаист.
Ранее канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив. Как отмечается, китайское судно во второй раз пересекло курс эсминца США с правого борта на левый на расстоянии 2000 ярдов(1828 метров) и осталось в стороне от левого борта эсминца.
В свою очередь министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Китай намерен бороться с использованием свободы судоходства в качестве предлога для гегемонии на море. По его словам, у Китая нет никаких вопросов к свободе навигации и мирным транзитам, ключевой момент здесь в том, что необходимо предотвращать попытки использовать эту свободу в качестве предлога для гегемонии судоходства.
Ли Шанфу добавил, что как министр обороны он каждый день видит много информации об иностранных кораблях и истребителях, заходящих в районы вблизи Китая. «Они здесь не для мирного прохода. Они здесь для провокации», – заявил Ли Шанфу.
Комментируя случаи опасного сближения между китайскими и американскими кораблями и самолетами в районе Южно-Китайского моря, Ли Шанфу сказал: «Почему все эти инциденты произошли в районах вблизи Китая, а не в районах вблизи других стран? Я думаю, это потому, что китайские корабли или истребители не занимались навигационной гегемонией в районах, прилегающих к другим странам».
Захарова пояснила заявление Блинкена о «процветающей России»
Представитель МИД Захарова: США не рассматривают россиян бенефициарами процветающей России
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Вашингтон действительно хотел бы видеть Россию процветающей. Подобные тезисы звучали от всех, кто намеревался подчинить нашу страну, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности в процветании России.
«Заявление Блинкена – это классическая история. Такие тезисы озвучивали все, кто когда-либо хотел заполучить нашу страну, подчинить ее, присвоить себе недра и ресурсы», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Они действительно хотят видеть Россию процветающей. Но только для себя. Русские люди в понимании США в число бенефициаров этого процветания не входят», – заключила дипломат.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей стране. По его словам, на протяжении последних 30 лет Штаты якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – подчеркнул госсекретарь США, передает ТАСС.
Также он сказал, что США не стремятся к свержению власти в России, и россияне должны сами определять свое будущее.
Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Помимо этого, США в среду объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 300 млн долларов. Так, Вашингтон поставит Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Сам Блинкен в мае в контексте атаки дронов на Кремль говорил, что Украина имеет право защищаться так, как сочтет нужным. Он также не исключал объявление России «страной – спонсором терроризма».
Появилось видео резкого маневра китайского корабля против эсминца ВМС США
Global News: Китайский корабль пошел наперерез эсминцу ВМС США в Тайваньском проливе
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Канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Видео, как сообщает Global News, сняли с борта канадского корабля HMCS Montreal. Совместно с американскими военными корабль участвовал в военных учениях в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, передает РИА «Новости».
По информации телеканала, что китайский военный корабль набрал большую скорость и сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров.
В сообщении говорится, что корабль ВМС НОАК «пронесся перед носом» эсминца ВМС США. В результате американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как в начале августа 2022 года его посетила Нэнси Пелоси, занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей США. В апреле в Тайваньском проливе проводились учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые, как заявляют власти Китая, призваны предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.
Пекин подчеркивал, что примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня.
Россия обвинила США в «правовом волюнтаризме»
Посольство в Вашингтоне приняло к сведению решение США не передавать Москве информацию о вооружениях в рамках СНВ-3
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Решение США прекратить передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений не изменит позицию Москвы в вопросе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщило российское посольство в Вашингтоне.
Посольство подчеркнуло в Telegram, что заявления властей США «не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг» СНВ-3. По мнению российской стороны, США отказываются «признавать незыблемость международного права», поскольку им «всегда был присущ правовой волюнтаризм».
Российские дипломаты заявили, что учтут «объявленные США контрмеры», но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы. Россия считает, что возобновление действия СНВ-3 невозможно без отказа США от «враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение». При этом Россия «продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере».
Напомним, Госдеп сообщил, что с 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО.
Генерал Милли: ВСУ пойдут в контрнаступление без истребителей F-16 и танков Abrams
Американские F-16 и американские же Abrams не планируется использовать в контрнаступлении ВСУ, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Подготовка к работе бойцов ВСУ на танках Abrams проводится, но их не успеют подготовить к контрнаступлению, сказал Милли, передает RT со ссылкой на Daily Mail.
Поставка истребителей F-16 займет еще больше времени, указал он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме сообщали, что Украина намерена начать контрнаступление летом и может рассчитывать на американское вооружение.
США объявили о готовности к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
Салливан заявил о готовности США к переговорам по контролю над вооружениями в формате «пятерки» СБ ООН
США готовы к переговорам без предварительных условий по вопросу контроля над вооружениями, в том числе в рабочем формате «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН, заявил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан уточнил, что речь идет о переговорах России, США, Китая, Британии и Франции, передает ТАСС.
Кроме того, Салливан заявил о готовности американской стороны, несмотря на разногласия с Москвой, к разработке договоренностей с Россией на смену ДСНВ на период после 2026 года.
Между тем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.
Посольство России заявило, что «объявленные США контрмеры» будут учтены, но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы.
В Совфеде оценили готовность США пренебречь «красными линиями» России
Сенаторы назвали цель публикаций в западных СМИ о «красных линиях» России
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У публикации WP есть ряд целей, в том числе – давление на нашу страну. Вместе с тем, только российский президент будет определять те самые «красные линии» и принимать решения об ответе на их пересечение. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в западных СМИ заявили, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии».
«WP следовало бы внимательно следить за тем, что именно делают американцы и НАТО в целом. Тогда бы они заметили, что на самом деле США и другие члены альянса более всего боятся влететь в необратимую и кошмарную для них ситуацию прямого столкновения с Россией», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Мы же, в свою очередь, оставляем за собой право определять, где эти «красные линии» проходят. И об этом говорит президент России Владимир Путин. А Штаты и НАТО будут и дальше ерзать на двух стульях: поставлять военную помощь Украине и бояться прямого конфликта с нами», – отметил он.
«Вместе с тем, стоит обратить внимание еще и на то, что Россией руководят люди, известные всему миру, профессиональные политики. Ни у кого нет сомнений в том, что наш президент самостоятелен в принятии решений и берет ответственность за них на себя. Все понимают, например, кто руководит Китаем, Бразилией или ЮАР. Но никто не понимает, кто руководит США, ЕС, Британией и так далее», – акцентировал сенатор.
«Так, в Соединенных Штатах решения принимаются каким-то узким кругом, тщательно скрываемым от широкой публики. Ведь все же прекрасно понимают, что Байден не в состоянии руководить страной. Значит, кто-то делает это за него. За последние 10-15 лет эти негласные круги влияния выпустили на авансцену безответственных и, мягко говоря, непрофессиональных политиков – гинекологов, шутов, каких-то активистов и так далее», – добавил он.
«И главная опасность для мира в том, что на этой кухне теневые повара они действуют только в угоду своим корыстным интересам, каждый день рискуют жизнью всего человечества, надеясь, что им это сойдет с рук», – полагает парламентарий.
«Такими публикациями американцы пытаются удовлетворить свои различные интересы: взбодрить свое общество и истеблишмент, надавить на Россию, и, конечно, каким-то образом вмешаться в предвыборную борьбу между республиканцами и демократами», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Кроме того, США наращивают свою военную и финансовую поддержку Украины и для этого им нужны какие-то внутренние ресурсы. Поэтому и возникает необходимость убеждать общество в том, что все делается правильно», – отметил он.
«Вместе с тем, в отличие от Соединенных Штатов, Россия взвешенно и обдуманно принимает решения об ответе на те или иные недружественные действия. Мы выполняем свои задачи, продолжаем свою специальную военную операцию и поступательно идем к достижению ее целей», – убежден парламентарий.
Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится о том, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии». Издание пишет, что президент России Владимир Путин неоднократно прочерчивал «красные линии», однако каждый раз, когда Штаты их пересекали, не происходило ничего серьезного.
В свою очередь, как сообщает ТАСС, российский лидер заявил, что налетом украинских дронов на Москву киевские власти пытаются запугать граждан России и спровоцировать российское руководство на аналогичные ответные действия. Глава государства связал атаку на столицу с тем, что ВС РФ некоторое время назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
В марте Путин, отвечая на вопрос журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых», ответил утвердительно. «Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота. Да, я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело – самой Украины», – сказал президент.
Путин добавил, что «совершить госпереворот, причем кровавый – это совсем другая история. Запад их поддержал – это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот – с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».
США перестали передавать России информацию о стратегических вооружениях
Госдеп сообщил о прекращении Вашингтоном передачи Москве информации о стратегических вооружениях в рамках СНВ-3
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С 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил Госдеп.
В Госдепе сообщили, что США отменяют выданные российским специалистам визы для осуществления инспекций по СНВ-3 и не собираются выдавать новые. Кроме того, США прекращают передавать Москве телеметрические данные, которые затрагивают пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве США, Вашингтон заранее предупредил Москву о вводимых контрмерах в рамках СНВ-3. В США заявили о готовности к конструктивному диалогу для его возобновления, передает РИА «Новости».
США заявили, что их действия «полностью соответствуют международному праву», которое «допускает возможность применения таких мер, чтобы побудить другое государство вернуться к соблюдению своих международных обязательств». По словам Госдепа, принятые Вашингтоном меры носят «пропорциональный и обратимый характер».
Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Вашингтон заявлял, что хочет возврата Москвы в СНВ-3. Однако в Москве указали, что США следовало раньше договариваться с Россией, сейчас это невозможно, так как курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности.
Белый дом: Украине поставили все необходимое для контрнаступления
Киевский режим получил все вооружения от западных стран, необходимые для контрнаступления, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США уверены, что потребности киевского режима для проведения контрнаступления удовлетворены, отметил Кирби, передает ТАСС.
Сроки наступления зависят от самой Украины, но Запад сделал все возможное, сказал он.
По словам Кирби, западные страны готовы поставлять Киеву оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых и используемых. В перспективе приоритетом военных поставок станут средства ПВО.
Ранее в пятницу глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что истребители F-16 и танки Abrams не будут задействованы в контрнаступлении на Украине.
МИД: Эпоха неоспоримого доминирования США закончилась
Официальный представитель МИД РФ Захарова: Эпоха неоспоримого доминирования Соединенных Штатов закончилась
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Эпоха неоспоримого доминирования Соединенных Штатов закончилась, возврата к ней больше нет, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с высказываниями советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Дипломат отметила в своем Telegram-канале, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и возврата к ней больше нет. Она призвала осознать новые реалии и начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы, основанной на подлинном равноправии, инклюзивности и, главное, неделимости безопасности, а также учете интересов и озабоченностей всех без исключения государств.
Захарова также отметила, что представители США продолжают делать вид, что кризис в сфере контроля над вооружениями никак не связан с той откровенно враждебной к России американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны.
Захарова указала, что Россия не отказывается и никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, которые могут иметь различную форму и реализовываться в различных форматах, однако жизнь показывает, что такие методы могут быть эффективными и жизнеспособными только в том случае, когда все стороны реально настроены на равноправное и конструктивное сотрудничество и честно выполняют достигнутые договоренности, не пытаясь жульничать и переиначивать их в свою пользу.
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума заявил, что Россия обладает огромным авторитетом в мире и идет в авангарде перехода к многополярному миру.
СМИ: Директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай
The Financial Times: Директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай в мае
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время тайного визита в мае в Пекин встретился с представителями разведсообщества КНР, сообщила газета The Financial Times.
Издание со ссылкой на американских чиновников пишет, что Бернс после встречи с китайскими коллегами подчеркнул важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам. В Белом доме и ЦРУ информацию не комментируют, передает ТАСС.
Поездка одного из самых доверенных лиц Байдена говорит о том, насколько Белый дом обеспокоен ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном, пишет The Financial Times.
Ранее Wall Street Journal сообщал, что Китай отклонил предложение США провести в Сингапуре встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.
Позже Блинкен подтвердил отказ Китая во встрече главы Пентагона с министром обороны КНР.
СНБО Украины отказался «открывать двери для переговоров» с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов указал на отказ Киева вести переговоры с Путиным
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Украина «не собирается открывать» двери для переговоров с Россией, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя слова спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя.
Ли Хуэй заявил, что Россия и Украина «не закрыли намертво двери для переговоров». Данилов отметил, что Украина их «не собирается открывать, они закрыты довольно крепко». Он подчеркнул, что «есть решение СНБО по этому поводу». В соответствии с данным решением украинские власти «не собираются вести никаких переговоров» с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил Данилов.
Он считает, что позиция других государств по данному вопросу связана с их собственными интересами и отработкой «процессов для собственного потребления», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Ли Хуэй заявил, что Пекин готов создать условия для деэскалации украинского конфликта и начала переговоров Москвы и Киева. Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины.
МИД ответил на возмущение США встречей представителя ООН с Львовой-Беловой
Захарова ответила на недовольство США встречей представителя генсека ООН Гамба с Львовой-Беловой
США не заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, ответила на критику со стороны США в связи со встречей в Москве спецпредставителя генсекретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинии Гамба с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. По мнению США, такая встреча «подрывает приверженность защите детей в зонах конфликта».
США обвиняют Львову-Белову в исполнении «преступного приказа Москвы» о якобы насильственном массовом вывозе несовершеннолетних из новых регионов России в другие области страны.
Захарова осудила «безграничный цинизм властей США, для которых лицемерие и двойные стандарты давно стали нормой жизни». Она указала, что США «никак не реагируют на продолжающиеся с 2014 года убийства и страдания детей Донбасса», а также на неизбирательные артобстрелы новых российских регионов со стороны Украины.
При этом Вашингтон ссылается на «ордер» Международного уголовного суда, хотя прежняя американская администрация называла этот суд «чрезвычайной угрозой национальной безопасности» США. Как отметила Захарова, США не признают юрисдикцию «этого псевдосуда», но «задействуют его вывеску для преследования неугодных зарубежных политиков».
Захарова напомнила, что США сами несут ответственность за «систематическое нарушение прав несовершеннолетних». Она указала на «многочисленные убийства и увечья детей в ходе 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, не говоря уже о жертвах бомбардировок Югославии».
Также в МИДе указали, что США – единственное из государств, которое не ратифицировало Конвенцию о правах ребенка. «С точки зрения русофобского и неоколониального по своей природе англосаксонского взгляда на окружающий мир, народы стран, не признающих американский диктат, сострадания не заслуживают. Отсюда проистекают безразличие и душевная черствость, которые даже не скрываются», – заявила Захарова.
По ее словам, Россия будет конструктивно сотрудничать с ООН и теми странами, которые «не на словах, а на деле заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов», но США «таким партнером точно назвать нельзя».
Напомним, ключевой темой беседы Львовой-Беловой со спецпредставителем генсекретаря ООН стала защита прав детей. Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.
В 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС.
Блинкен заявил о заинтересованности США в «процветающей России»
Госсекретарь США Блинкен заявил о заинтересованности Вашингтона в безопасной и процветающей России
Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.
Блинкен заявил, что США не являются врагом россиянам, и на протяжении последних 30 лет якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – заявил госсекретарь США, передает ТАСС.
Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
В США восхитились российским «летающим танком»
19FortyFive: Российский штурмовик Су-25 можно сравнить с «летающим танком»
Российский штурмовик Су-25 – это проверенная в боях рабочая лошадка, сравнимая с «летающим танком», пишут американские СМИ.
Военный обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive пишет, что Су-25 имеет долгую историю поддержки наземных войск в военных конфликтах, передает РИА «Новости».
Автор статьи напоминает, что одноместный двухмоторный самолет впервые поднялся в воздух в 1975 году. Су-25 обеспечивает авиационную поддержку пехоты. Осборн указал, что самолет применялся во время конфликтов в Афганистане, Чечне и на Украине.
Обозреватель сравнил Су-25 с американским штурмовиком A-10, который военнослужащие США окрестили «летающим танком». По его словам, самолеты имеют схожие характеристики, они хорошо вооружены и обладают почти одинаковой дальностью полета.
Автор публикации добавил, что в ВКС России насчитывается около 250 самолетов Су-25, и отметил, что Россия задействовала его в спецоперации на Украине.
Ранее Осборн писал о российской скоростной торпеде ВА-111 «Шквал», которая, по его словам, представляет угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил США.
Блинкен предупредил об опасности «потемкинского мира» на Украине
Госсекретарь США Блинкен предупредил об опасности «потемкинского мира» в случае заморозки конфликта на Украине
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Прекращение огня на Украине и заморозка боевых действий принесут не прочный мир, а «потемкинский», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, прекращение огня приведет к укреплению России на новых территориях, а также к перевооружению ее армии. «Это потемкинский мир. Он легитимирует захват Россией территории, вознаградит агрессора и накажет жертву», – передает ТАСС слова Блинкена.
Он отметил, что если Москва «захочет работать над установлением настоящего мира», то США вместе с союзниками и Украиной «дадут ответ». Состоится более широкая дискуссия о европейской безопасности.
Блинкен добавил, что справедливый и прочный мир должен поддерживать положения Устава ООН, принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости. «Справедливый и прочный мир должен поддерживать восстановление Украины, причем Россия должна заплатить свою долю», – считает госсекретарь.
Ранее в Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров с Киевом.