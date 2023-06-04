Китаист указал на подоплеку инцидента с военными кораблями Китая и США

Эксперт Маслов назвал причины инцидента в Тайваньском проливе

Китай впервые предпринимает такие резкие шаги. Это может быть обусловлено желанием КНР вернуть вес своим заявлениям и продемонстрировать решительную приверженность своей позиции по тайваньскому вопросу. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал китаист Алексей Маслов. Ранее в Тайваньском проливе произошел инцидент между китайским военным кораблем и американским эсминцем.

«Сам инцидент в Тайваньском проливе произошел на фоне проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». В рамках нее должна была состояться встреча министров обороны КНР и США, но Китай отклонил ее, обвинил американскую сторону в двойных стандартах и завуалированной атаке», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

«Я думаю, этот инцидент и все, что сейчас происходит в этом регионе, было целенаправленно сделано под эту конференцию по безопасности. Неспроста были начаты совместные американо-канадские учения. Вместе с тем, прохождения китайского корабля тоже было не случайно, еще и дважды», – отметил он.

«Пекин стоит на довольно жесткой позиции о том, что прежде всего необходимо политически урегулировать ситуацию вокруг Тайваня. И сделать это можно только при условии прекращения военной поддержки острова со стороны США. Китай также демонстрирует что не откажется от применения силы для того, чтобы поставить Тайвань под свой контроль. Это является частью большой политики национального возрождения Китая», – полагает собеседник.

«При этом китайская сторона, в отличии от американской, не пытается эскалировать конфликт. И именно поэтому Пекин демонстрирует Соединенным Штатам, что проводить учения в этом регионе небезопасно и может привести к серьезным последствиям. Кроме того, в КНР отмечали, что иностранные корабли и истребители часто приближаются к китайской территории, они не являются частью мирных миссий, а значит могут также привести к эскалации тайваньского конфликта», – рассуждает эксперт.

«В целом, Китай показал, что он отслеживает все, что затрагивает его национальные интересы, и может предпринимать резкие действия. Показательно еще и то, что Пекин никогда ранее не делал такие вещи, придерживался спокойных взглядов на ситуацию и ограничивался заявлениями МИДа», – отметил он.

«Надо также понимать, что американцы, судя по всему, не поддержали китайские инициативы по урегулированию конфликта Украине. Спецпосланник КНР Ли Хуэй заявил, что довольно трудно будет усадить за стол переговоров все заинтересованные стороны. И этот инцидент – также часть китайского ответа США», – считает Маслов.

«От этого конкретного инцидента я не ожидаю каких-то серьезных последствий. Скорее всего и американская, и китайская стороны ограничатся уже прозвучавшими заявлениями. Но, вместе с тем, такими действиями Китай показывает, что он очень сильно меняет свою политику. Жесткие заявления Пекина потеряли свой вес. Все привыкли, что КНР делает громкие заявления по любому поводу, но все остается лишь на словах. Поэтому сейчас Китай стремится поднять цену своих слов», – заключил китаист.

Ранее канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.

Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив. Как отмечается, китайское судно во второй раз пересекло курс эсминца США с правого борта на левый на расстоянии 2000 ярдов(1828 метров) и осталось в стороне от левого борта эсминца.

В свою очередь министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Китай намерен бороться с использованием свободы судоходства в качестве предлога для гегемонии на море. По его словам, у Китая нет никаких вопросов к свободе навигации и мирным транзитам, ключевой момент здесь в том, что необходимо предотвращать попытки использовать эту свободу в качестве предлога для гегемонии судоходства.

Ли Шанфу добавил, что как министр обороны он каждый день видит много информации об иностранных кораблях и истребителях, заходящих в районы вблизи Китая. «Они здесь не для мирного прохода. Они здесь для провокации», – заявил Ли Шанфу.

Комментируя случаи опасного сближения между китайскими и американскими кораблями и самолетами в районе Южно-Китайского моря, Ли Шанфу сказал: «Почему все эти инциденты произошли в районах вблизи Китая, а не в районах вблизи других стран? Я думаю, это потому, что китайские корабли или истребители не занимались навигационной гегемонией в районах, прилегающих к другим странам».