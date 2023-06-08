Медведев: У заявившего о войсках НАТО на Украине Расмуссена «доктринерское слабоумие»

Медведев заявил о «доктринерском слабоумии» экс-главы НАТО Расмуссена после его слов о войсках альянса на Украине

Предположение бывшего генсека НАТО Фога Расмуссена о возможной отправке войск альянса на Украину говорит о его «доктринерском слабоумии», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на интервью Расмуссена Guardian, в котором тот заявил о возможности отправки на Украину натовских войск даже без приглашения страны в альнс.

По мнению зампреда СБ России, это говорит о «доктринерском слабоумии» экс-генсека альянса. Он пояснил, что никто не собирается спрашивать население стран НАТО о том, хотят ли они войны с Россией и гиперзвуковые удары по Европе.

Также неясно, что по поводу этого высказывания думают США, их это тоже затронет, указал Медведев.

«Вот что значит не вовремя стать внештатным советником всяких жадных гнид типа порошенки и прочих коррумпированных нацистов», – заключил заместитель председателя Совбеза России.

Напомним, Расмуссен заявлял, что страны НАТО могут ввести войска на Украину. Он допустил такую возможность при условии, что страны – члены НАТО, включая США, откажутся предоставлять Киеву реальные «гарантии безопасности» на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Расмуссен ввиду своего положения может позволить себе говорить больше, чем действующий генсек НАТО, но такая риторика неминуемо приближает мир к эскалации.