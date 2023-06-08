Молодая девушка погибла при обстреле Горловки

Пушилин дал оценку обстановке в Артемовске

Пушилин: Ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая

Ситуация в освобожденном Артемовске в настоящее время «стабильно сложная» из-за регулярных обстрелов с украинской стороны, однако все под контролем, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин в интервью РИА «Новости» сказал, что ВСУ не только пытаются продавить фланги, но и регулярно ведут обстрелы, причем делают это зачастую «хаотично».

Стрельба по городу, по его словам, ведется из артиллерийских орудий и минометов, в ход идут беспилотники.

Пушилин пояснил, что киевский режим таким образом пытается вернуть хотя бы часть утраченных позиций и продемонстрировать «успехи». Российская сторона этого позволить не может, а потому в Артемовске «сконцентрированы достаточно серьезные силы», указал врио главы региона.

Действия российских военных на Артемовском направлении он назвал героическими.

Ранее Пушилин рассказал, что украинские войска пытались прорвать линию обороны в ДНР с использованием большого количества техники, самолетов и вертолетов, но российские подразделения были готовы и успешно отразили атаку.